½ÅÀÎ°¡¼ö '¿¡¹ö', ±ôÂïÇÑ ¿Ü¸ð¿¡¼­ ³ª¿À´Â ÆÄ¿öÇ®ÇÑ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ¸Å·Â ¹ß»ê

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ÃÖ±Ù À§ÄµÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç (´ëÇ¥ ÀÌÁ¤¿í)Àº ½ÅÀÎ°¡¼ö ¿¡¹ö(±è¼ÒÈñ)¸¦ Ä³½ºÆÃÇØ ÀÚÈ¸»çÀÎ »þÀÎE&M(´ëÇ¥ ·¹º£Ä« ÇÑ)°ú Àü¼Ó°è¾àÀ» ¸¶ÃÆ´Ù.
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½ÅÀÎ°¡¼ö ¿¡¹ö´Â 2014³â ÁÖ´ÏÆÛ¹ÂÁ÷Æä½ºÆ¼¹ú ´ë»ó
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2019³â Á¦25È¸ ±Øµ¿¹æ¼Û °¡½ºÆç½Ì¾î Àº»ó,ÀÎ±â»ó ¼ö»ó¿Ü ¸¹Àº Çà»ç¿¡ °´¿ø°¡¼ö·Î È°µ¿¹× 'Çì³ëÅ×½º'ÀÇ ¸â¹ö·Î È°µ¿ÇÑ¹Ù ÀÖ´Ù.
158cm.40kgÀÇ ¾Æ´ãÇÑ ½ÅÀÎ°¡¼ö ¿¡¹ö´Â Æ÷ÄÏ°ÉÀ» ¿¬»óÇÏ´Â ÀÌ¹ÌÁö¿¡¼ Æø¹ßÀûÀÎ °¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ÀçÁî.¹ß¶óµå.OSTµî ¸ðµç Àå¸£°¡ °¡´ÉÇÏ¸ç ÇöÀç °³² ¿¬½À½Ç¿¡¼ À½¿øÁØºñ¹× º¸ÄÃÆ®·¹ÀÌ´× ÁßÀÌ´Ù.
°¡À» ½ÃÁðÀ» °Ü³É.ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Â ½ÅÀÎ°¡¼ö ¿¡¹ö(±è¼ÒÈñ)¿¡°Ô ¸¹Àº Çà»ç´ëÇà»çÀÇ ·¯ºêÄÝÀÌ ¿Ã°ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÇ¸ç ¹æ¼Û¶ÇÇÑ À½¿øÃâ½Ã¿Í ÇÔ²² µ¥ºß¸¦ ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù.
°¡Ã¢·ÂÀ¸·Î ½ÂºÎÇÏ´Â Æ÷ÄÏ°É ½ÅÀÎ°¡¼ö ¿¡¹ö(±è¼ÒÈñ)´Â Á¦2ÀÇ ¾ÆÀÌÀ¯¸¦ ²Þ²Ù¸ç ¿À´Ãµµ ¿¬½À¿¡ Àü³äÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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