µå¶ó¸¶ ¡®»çÃá±â¡¯ ±âÃ¶¿ª ÀÌÁ¤¿í, ±âÈ¹»ç ´ëÇ¥·Î »õ·Ó°Ô º¯½Å

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MBC Ã»¼Ò³â µå¶ó¸¶ ‘»çÃá±â’¿¡¼ ±âÃ¶ ¿ªÀ¸·Î ºÐÇß´ø ÀÌÁ¤¿íÀÌ ±âÈ¹»ç ´ëÇ¥·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î È®ÀÎµÆ´Ù.
µå¶ó¸¶ ‘»çÃá±â’´Â MBC Ã»¼Ò³â ¼ºÀåµå¶ó¸¶·Î 1993³âºÎÅÍ 1996³â±îÁö Áß·°í»ýµéÀº ¹°·Ð ¾È¹æ±ØÀå¿¡¼ Å« »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´ø Æ¯ÀÌÇÑ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
±³½Ç ´ëÀå ¿ªÇÒ·Î µå¸®¸¶ ‘»çÃá±â’¿¡¼ ¾Çµ¿ ±âÃ¶¿ªÀ» ¸Ã¾Æ µå¶ó¸¶ÀÇ °¨ÃÊ ¿ªÇÒÀ» Çß´ø ÀÌÁ¤¿íÀº ÇöÀç Çà»ç ±âÈ¹ ´ëÇà»ç ‘À§ÄµÄ¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç’ ´ëÇ¥·Î Àç´É±âºÎ¿Í ºÀ»ç·Î ¸¹Àº È°µ¿À» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÁ¤¿í’Àº “½Ã°£ÀÌ Èê·¶Áö¸¸ µå¶ó¸¶ ‘»çÃá±â’ ±âÃ¶ÀÌ ¿ªÀÌ ±×¸³´Ù”¸ç “µå¶ó¸¶ ¿¡ÇÇ¼Òµå Áß ‘À°Ã¼¹Ì ¼Òµ¿’ÀÌ ÁßÇÐ±³ 2ÇÐ³â ±³°ú¼¿¡ 6³â¿© µ¿¾È ½Ç·È¾î¼ ¾ÆÁ÷µµ ±âÃ¶ÀÌ¸¦ ±â¾ïÇØÁÖ´Â ºÐµéÀÌ ¸¹¾Æ °¨»çÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±âÃ¶’¿ªÀÇ ÀÌÁ¤¿íÀº ‘»çÃá±â’, ‘½Å¼¼´ë º¸°í ¾î¸¥µéÀº ¸ô¶ó¿ä’ µî µå¶ó¸¶ È°µ¿À» Çß°í 1997³â ÀÌÈÄ¿¡´Â Àü¹® MC·Î º¯½ÅÇØ ´ë±¸·°æºÏ Áö¿ª¿¡¼ ÃàÁ¦ÀÇ ´Ü°ñ MC·Î ÀÌ¸§À» ¾Ë·È´Ù.
ÀÌÈÄ Áö¿ªÃàÁ¦ ¹× °ü°ø¼ Çà»ç µî¿¡¼ ¶Ù¾î³ ¿¬Ãâ·ÂÀ» ±â¹ÝÀ¸·Î Çà»ç ´ëÇà»ç¸¦ ¼³¸³ÇÑ ÈÄ Áö¿ªÃàÁ¦ ´ëÇÐ ÃàÁ¦ µî ¿¬ÃâÀÚ·Î »ýÈ°ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌÁ¤¿íÀº “µå¶ó¸¶ »çÃá±â ÀÌÀü¿¡µµ µå¶ó¸¶ ¹× ¿¹´É ÇÁ·Î µî ´Ù¾çÇÑ ÇÁ·Î¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ¿© ¿¬±âÀÚÀÇ ±æÀ» °É¾úÁö¸¸, Çà»ç ±âÈ¹¿¡ ¸Å·áµÇ¾î ÀÌ ±æÀ» ¼±ÅÃÇß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.ÄÚ·Î³ª19 ¿µÇâÀ¸·Î Èûµç ½Ã±âÁö¸¸ ²ÙÁØÇÑ Àç´É±âºÎ¿Í ºÀ»ç¿¡ Àü³äÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â “Áö³³¯ ÇÔ²² ¿¬±âÇß´ø »çÃá±â Ãâ¿¬ µ¿»ýµé°ú ¸¸³²ÀÇ ½Ã°£À» °¡Áö°í ½Í´Ù”´Â ¼Ò¸Áµµ ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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