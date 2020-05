연예/시사기획사보도자료 보이그룹 '멋진녀석들' 온라인 콘서트로 팬들과 소통 5월 2일, 5일, 10일, 16일 언택트 소통에 나선 보이그룹 '멋진녀석들' 승인 2020.05.06 ▲ 보이그룹 '멋진녀석들' 지난 2월 푸에르토리코, 도미니카공화국에서 캐리비안 투어 콘서트를 성공적으로 마친 멋진녀석들의 5월 온라인 콘서트가 화제가 되고 있다. 보이그룹 멋진녀석들은 푸에르토리코, 도미니카공화국에서 가진 '위아 낫 어론 : 챕터1_이츠 유(We're Not Alone : Chapter1_It's You)' 공연 이후 코로나 사태로 활동이 불가능한 상황에서 온라인 소통 방법을 모색했다. 이에 소속사 디엔에이 엔터테인먼트 측에서는 "멋진녀석들(재이, 동휘, 동인, 호령, 다운, 백결, 활찬, 한을, 의연)은 브이 라이브와 인스타그램을 통해 지속적인 온라인 콘서트를 결정 5월 'Enjoy at Home'의 타이틀로 네 번의 온라인 공연을 준비했다."고 언급했다. 취재 결과 멋진녀석들(재이, 동휘, 동인, 호령, 다운, 백결, 활찬, 한을, 의연)은 "코로나19 때문에 많은 분들이 힘들어하고 있을 때 우리가 할 수 있는 일이 무엇일까 생각하다 단 한 번의 이벤트성이 아닌 지속적으로 온라인 콘서트를 하면 힘들어하시는 국내외 많은 팬분들께 위로가 될 수 있을 것 같아 시작하게 되었다."고 한다. ▲ 보이그룹 '멋진녀석들' 또한 "오히려 무대가 콘서트장이 아닌 회사 연습실이다 보니 더 좋은 모습을 못 보여드리는 것이 아쉽다."라며 "빨리 이 힘든 상황이 끝이나 제대로 된 무대에서 멋진 모습 보여드리고 싶다."는 마음을 전했다. '슈퍼엠, 방탄소년단, 엑소' 등 많은 케이팝 아티스트들이 비대면 문화를 도입한 상황에서 멋진녀석들은 5월 2일, 5일, 10일, 16일 'Enjoy at Home'을 결정 자체 기획으로 진행하는 등 다각적으로 팬덤과 소통을 진행 중이다. 한편 멋진녀석들은 5월 유럽 투어를 예고했었지만 코로나 19의 확산세에 일정이 무기한 연기되는 등 많은 일정이 취소되었고 이런 상황에서도 컴백 시기를 대비해 매일같이 연습에 매진하고 있다. 보이그룹 멋진녀석들이 준비하는 5월의 'Enjoy at Home'은 브이라이브와 인스타그램을 통해 시청이 가능하며 5월 2일, 5일, 10일, 16일 저녁 7시(한국시간 기준)에 생방송으로 진행된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

