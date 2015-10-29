Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', ÈüÇÑ ÆÐ¼Ç °¨°¢+¼¼Á©¿¹+ÆÐ¼Ç+8µî½Å ºñÁÖ¾ó ÀÚ¶û

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ÇÑÆí ±èÇØ¸®°¡ ¼ÓÇÑ ±×·ì Æ®À®Å¬ Ä¡¾î¸®´õÆÀÀº °Ü¿ï½ºÆ÷Ã÷ ÇÁ·Î³ó±¸,¹è±¸¿¡¼µµ ÆÀ¿÷°ú ¾ÐµµÀûÀÎ ¹Ì¸ð·Ñ Å« ÀÎ±â¿Í ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀº¹Ù ÀÖÀ¸¸ç 2020~2021 ±èÇØ¸® Ä¡¾î¸®´õ Çàº¸¿¡ ¹ú½áºÎÅÍ ÆÒµéÀÇ ½Ã¼±ÀÌ ¶ß°Å¿ö Áö°í ÀÖ´Ù, µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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