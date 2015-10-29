Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®, ÇÁ·Î¾ß±¸ °³¸· ±â³ä Áý°ü ÀÎÁõ¼¦¡¦¿ì¿ùÇÑ ²É¹Ì¸ð ¡®½Ã¼±°­Å»¡¯

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Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ ÇÁ·Î¾ß±¸ °³¸· ±â³ä ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Áý°ü ÀÎÁõ¼¦¿¡¼ ¿ì¿ùÇÑ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.
ÃÖ±Ù ±èÇØ¸®´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî °³¸·Àü Áý°ü ÀÎÁõ »çÁø°ú ÇÔ²² ÀÀ¿ø ¸Þ½ÃÁö¸¦ °ÔÀçÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â Áö³ 5ÀÏ ¿·È´ø ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í Å°¿òÀÇ °æ±â¸¦ Áý°üÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù. ±èÇØ¸®´Â ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁîÀÇ ½Ã±×´ÏÃ³ÀÎ ·¹µå ÄÃ·¯ÀÇ Æ¼¼ÅÃ÷¸¦ ÀÔ°í ´Ù¾çÇÑ Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ¸ç È·ÁÇÑ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇÑ °ÍÀº ¹°·Ð, ‘KIA Å¸ÀÌ°ÅÁî ÆÄÀÌÆÃ. °¡À» ¾ß±¸ GO’¶ó°í ¾´ ÀÚÇÊ ¸Þ½ÃÁö¸¦ µé°í Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
Æ¯È÷ »çÁø°ú ÇÔ²² ±èÇØ¸®´Â “ÇÁ·Î¾ß±¸ µåµð¾î °³¸·. ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî ÆÄÀÌÆÃ. °³¸·Àü ÇØ¸®´Â Áý°üÀ¸·Î ¿ì¸® ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî ÀÀ¿ø Áß. ¿ì¸® ¼±¼öµé ºÎ»ó ¾øÀÌ ÆÄÀÌÆÃÀÔ´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇØ ÈÆÈÆÇÔÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ±èÇØ¸®´Â “±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî ÆÒ ¿©·¯ºÐ. ¿Ã ½ÃÁð ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í ÇÔ²² ÇÏ°Ô µÈ ±èÇØ¸® Ä¡¾î¸®´õÀÔ´Ï´Ù. ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî ½Â¸®¸¦ À§ÇØ ¿½ÉÈ÷ ÀÀ¿øÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ºÎÁ·ÇÏ´õ¶óµµ ¸¹Àº °Ý·Á ºÎÅ¹µå¸³´Ï´Ù”¶ó¸ç “ÆÒµé°ú ¼ÒÅëÇÏ´Â Ä¡¾î¸®´õ, ¿Á¤ÀûÀÎ Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ µÇ°Ú½À´Ï´Ù. ¾ß±¸Àå¿¡¼ »¡¸® ¸¸³ª¿ä”¶ó°í µ¡ºÙ¿© ¾ß±¸ÆÒµéÀÇ ÀÀ¿øÀ» ÀÌ²ø¾ú´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ÇØ °Ü¿ï½ÃÁð ¾È¾çKGCÀÎ»ï°ø»ç ³²ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü°ú ÀÎÃµ ½ÅÇÑÀºÇà ¿¡½º¹öµå ¿©ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´ÜÀ» ºñ·ÔÇØ KTÀ§Áî ÇÁ·Î¾ß±¸ÆÀ µîÀÇ Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇßÀ¸¸ç, È·ÁÇÑ ´í½º ½Ç·Â°ú µ¶º¸ÀûÀÎ ºñÁÖ¾ó·Î ½ºÆ÷Ã÷ ÆÒµéÀÇ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ÀÌ¾î ¿ÃÇØ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹, È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¥ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±èÇØ¸®´Â ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ´ëÁßÀ» ¸¸³¯ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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