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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.8 ±Ý 23:57
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½ÂÀÎ 2020.05.08  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

ÀÚÅ¸°øÀÎ ¶óÀÌºê¾÷°èÀÇ °¡¿Õ, ½Ç·ÂÆÄ °¡¼ö ÅÊÀÚ°¡ ·¹Æ®·Î ´í½º ¿­Ç³À» ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å³ ‘ÁÖ°£Åä¿äÆ®·ÎÆ® ÅÊÀÚ’ ½Ã¸®Áî 3¹øÂ° ´í½ºÆ®·Ô ‘²­µüÁö(Gum ttakji)’¸¦ 5¿ù9ÀÏ, ¶óÀÌºêÀÇ ¿©¿Õ´ä°Ô °èÀýÀÇ ¿©¿Õ 5¿ùÀÇ ¿¬ÈÞ¿¡ ÀÌÀº Åä¿äÀÏ¿¡ °ø½Ä¹ß¸Å µÈ´Ù.

SBS ‘Àü±¹ÁúÁÖ °¡¿äÃÖ°­Àü’ 5ÁÖ¿¬¼Ó ´ë»ó¼ö»óÇÑ ½Ç·ÂÆÄ °¡¼ö ÅÊÀÚÀÇ 3Áý Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘²­µüÁö(Gum ttakji)’´Â 1Áý ‘µÎ¸¶À½’, 2Áý ‘¾ö¸¶´Â Á¹¾÷ÇÏ°í½Í´Ù’ ¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î Æ®·ÔÄý ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½Å ÀÎ±âÅ¸ÀÌÆ²°î ÁßÀÇ ÇÏ³ªÀÎ ‘´ç½ÅÆí’°ú ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô °á½Â 5À§¸¦ Â÷ÁöÇÑ Æ®·ÎÆ®½Åµ¿ °¡¼ö Á¤µ¿¿øÀÇ ‘À°½Ê·É’À» ÀÛ°îÇÑ ±Ç³ëÇØ¸¸ÀÌ ÀÛ»ç ÀÛ°î ÇÏ¿´À¸¸ç, Áêµð ¿Í DJ BUDDY(À±Áö¿ø)ÀÇ ÇÕÃ¼·Î ÆÇÅ¸½ºÆ½ ´í½ºÆ®·ÔÀÇ ¿µ¿ªÀ» È®ÀåÇÑ ÃÖ°­ÀÇ ÀÛÆí°î ÆÀ FRIDAYMOOD°¡ Æí°îÇß´Ù.

ÀçÄ¡ÀÖ°í ¿§ÁöÀÖ´Â ³ë·§¸»°ú Áßµ¶¼º ÀÖ´Â ¸á·Îµð, ±×¸®°í È¯»óÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º°¡ °¡¹ÌµÈ Æí°îÀ¸·Î ÃÖ½ÅÀ¯Çà Æ®·ÔÆ®·£µå¿¡ µü! µé¾îºÙ´Â ±×¾ß¸»·Î ÂûÁø ‘²­µüÁö’´Ù.¾Õ¼­, 4¿ù 18ÀÏ °ø½Ä¹ß¸ÅÇÑ ‘ÁÖ°£Åä¿äÆ®·ÎÆ® ÅÊÀÚ’ÀÇ 2¹øÂ° ½Å°î ‘¾ö¸¶´Â Á¹¾÷ÇÏ°í½Í´Ù’´Â 

¹æ¼ÛPD µé·ÎºÎÅÍ “µèÀÚ¸¶ÀÚ È® ¿À´Â ³ë·¡”¶ó´Â È£ÆòÀ» µéÀ¸¸ç, ¸á·Ð Æ®·ÎÆ® ÀÎ±â¼ø¿¡¼­µµ ÁÁÀº »ó½Â¼¼¸¦ º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.  

°¡¼ö´Â ¹«¾ùº¸´Ù ³ë·¡°¡ ¿ì¼±ÀÌ ¾Æ´Ò±î? ÅÊÀÚÀÇ ½Å°î ‘²­µüÁö’¿Í ‘¾ö¸¶´Â Á¹¾÷ÇÏ°í½Í´Ù’¸¦ µéÀ¸¸é ½Ã¿ø½Ã¿ø ÅÊÅÊÇÑ °¡Ã¢·ÂÀÌ ¿î±âÅÊÃµ ÇÏµí  Âî¸´Âî¸´ ÇÏ´ÃÀ» Âî¸¥´Ù. ¶§¹®¿¡ ¸ðµÎ°¡ »ç¶ûÇÏ´Â ±×³à´Ù. °Ô´Ù°¡ ÅÐÅÐÇÏ°í Ä£±ÙÇÑ ¸Å·ÂÀÇ ±×³àÀÌ±â¿¡ ÁÁÀº ±â¿îÀÌ ´Ã µû¸¥´Ù. 

¿äÁò ÀÎ±â¸¹Àº ³ë·¡°æ¿¬ ¹× ¿Àµð¼Ç ÇÁ·Î±×·¥µéÀÇ »õ·Î¿î ½ÃÁð¿¡¼­ ¹Ýµå½Ã ¸¸³ªº¸°íÇÂ ±×³à´Ù. 

SBSÀü±¹ÁúÁÖ °¡¿äÃÖ°­Àü 5ÁÖ¿¬¼Ó ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÏ¸ç KBC±¤ÁÖ, PSBºÎ»ê, KNNºÎ»ê°æ³²¹æ¼Û µî 9°³Áö¿ª¹Î¹æÀÇ ¾È¹æ±ØÀåÀ» »ç·ÎÀâ¾Ò´ø °¡¼ö ÅÊÀÚ(À¯ÀÎ¼÷)Àº 2002 Á¦7È¸ MBCÃ»ÁÖ ´ÜÇ³°¡¿äÁ¦ ±Ý»ó¼ö»ó, 2009 ÇöÀÎ°¡¿äÁ¦ 3È¸ ±Ý»ó¼ö»óÀ» ¼ö»óÇÑ Àç¿øÀ¸·Î, ±×¸¸Å­ ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ ¸¸ÇÑ 'ÁøÂ¥ °¡¼ö'¶ó´Â Á¡À» °­Á¶ÇÏ°í ½Í´Ù. ±×·¡¼­ ÀÌ¸§µµ ÅÊÀÚ¶õ´Ù! ½Ç·Âµµ ÅÊÅÊ! ¸¶À½µµ ÅÊÅÊ! ¸ö¸Åµµ ÅÊÅÊ! µü ºÁµµ ÅÊ±ÛÅÊ±ÛÇÑ ±×³à! ¿ª½Ã ÅÊÀÚ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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