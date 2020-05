°¡¼ö ±èÈï±¹, ½ÃÅ©¿£Á©ÀÇ ¶óÀº.. MY DADDY ¹ß¸Å µ¶Æ¯ÇÑ ÄÃ·¡¹ö·¹ÀÌ¼Ç

연예/시사기획사보도자료 가수 김흥국, 시크엔젤의 라은.. MY DADDY 발매 독특한 컬래버레이션 승인 2020.05.08 ▲ 사진제공 : 리즈엔터테인먼트 시크엔젤의 라은이 가수김흥국과 함께 'MY DADDY'를 5월 8일 발매한다. 8일 리즈엔터테인먼트는 "어버이날 발매되는 이번 음반은 어린 시절의 대한 회상으로 시작해, 세월의 흐름에 자연스레 변해가는 우리네 모든 아버지들의 모습을 표현했다."고 전했다. 아울러 "이번 'MY DADDY' 가사 내용은 아버지에 대한 딸의 진솔한 마음이 중점적으로 표현되어있고, 그런 딸의 마음을 이미 다 알고 있다는 아버지의 마음 또한 적절하게 잘 표현되어있다."며, "후회라기보다는 문득 이제야 말하게 된 감정을 조용히 고백하는 것이 아주 인상적이다."고 덧붙였다. 이 곡을 작사한 라은(시크엔젤)은 딸의 입장에서, 또 김흥국은 아버지의 입장에서 같이 공동으로 가사를 썼으며, 라은(시크엔젤)은 "우리를 위해 늘 희생만 하시는 아버지의 모습을 가정의 달인 5월을 맞아 다시 한번 되돌아볼 수 있는 계기가 되길 바란다"고 언급했다. 이번에 발매된 'MY DADDY'는 라은이 소속된 걸그룹 '시크엔젤'의 음악적 색깔과는 상반된 음악으로서, 반복되는 코드에 팝스러운 기타 선율과 탄탄한 드럼의 리듬 파트가 전하고자 하는 가사 메시지의 표현을 완벽하게 돕고 있다. 그동안 라은이 소속된 '시크엔젤'은 뭄바톤 리듬의 곡인 'LIKE IT'을 끝으로, 긴 공백기를 가지는 가운데 그들이 함께 준비할 완전체 앨범은 2020년 하반기 목표로 준비 중이다. 한편 라은x김흥국의 프로젝트 신곡 'MY DADDY' 음원은 오는 5월 8일 정오를 기점으로 온라인 발매된다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

- 욕설등 인신공격성 글은 삭제 합니다. [운영원칙] 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)