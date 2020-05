경제종합 (주)엠아이티-슈나이더 일렉트릭, 스마트제조솔루션 업무협약 체결 승인 2020.05.12 21:30:44 울산 IT 공급기업인 (주)엠아이티(대표 민병수)는 12일 에너지 관리 및 자동화 분야의 디지털 혁신을 선도하고 있는 프랑스 글로벌 기업 슈나이더일렉트릭 한국지사(대표 김경록)와 ‘스마트제조혁신 IT, OT(운영기술) 서비스 공급을 위한 전략적 제휴’를 체결(사진)했다고 밝혔다.



협약식에는 민병수 엠아이티 민병수 대표와 주용원 상무, 이상호 슈나이더일렉트릭 본부장 등이 참석했으며, 협약을 통해 양사는 보유한 기술과 영업 등 제반의 장점을 결합해 스마트제조혁신 사업추진과 시장확대에 협력하기로 했다.



엠아이티는 시장 개발 및 슈나이더일렉트릭의 스마트팩토리 OT 솔루션을 통해 전달받은 빅데이터 를 바탕으로 기업의 제조 특성에 맞게 IT 서비스를 공급하고, 슈나이더 일렉트릭은 빅데이터 수집을 위한 디지털 통합 IoT(사물인터넷) 플랫폼 제안 및 통신 디바이스 를 공급하게 된다.



또한 양사는 각 회사의 신제품, 신기술을 본 사업부문에 우선 제안 및 적용할 수 있도록 함으로써 글로벌 선진사례 등 제반지식을 공유하고, 지속적으로 스마트제조혁신 구축사업을 추진하기로 했다. 이우사기자 woosa@ksilbo.co.kr

