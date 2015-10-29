¸Å·ÂÀû Çã½ºÅ° º¸ÀÌ½º °¡¼ö '±ÇÁöÀ¯', À½¿ø 'Don't be so cold' °ø°³

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2020³â, °¡¼ö ±ÇÁöÀ¯¾çÀÇ Å¸ÀÌÆ²°î 'Don’t be so cold'ÀÌ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ±â¸¦ ±â´ëÇØ º»´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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