¸Å·ÂÀû Çã½ºÅ° º¸ÀÌ½º °¡¼ö '±ÇÁöÀ¯', À½¿ø 'Don't be so cold' °ø°³

연예/시사기획사보도자료 매력적 허스키 보이스 가수 '권지유', 음원 'Don't be so cold' 공개 승인 2020.05.13 ▲ 허스키한 보이스가 매력적인 가수 권지유양의 음원 'Don't be so cold'이 멜론을 통해 공개되었다. 허스키한 보이스가 매력적인 가수 권지유양의 음원 'Don't be so cold'이 멜론을 통해 공개되었다. 행사대행및 캐스팅전문 위캔커뮤니케이션 (대표 이정욱)이 발굴해 협력사인 (주)샤인이엔엠(대표 한은숙)과 전속계약을 마치고 언더그라운드가수에서 벗어나 새 둥지를 튼 가수 권지유양은 1년에 걸친 전문적인 보컬트레이닝을 마친후 5월12일 멜론을 통해 타이틀곡 'Don 't be so cold'를 발표했다. '권지유'의 타이틀곡 'Don't be so cold'는 아름다운 이별 후 씁쓸하면서도 무덤덤한 감정으로 후회없이 마지막 말을 전하는 듯한 쿨한 메세지를 담고있다. 잔잔한 피아노와 쉴 틈 없이 때리는 강렬한 신디사이저가 만나 복잡한 듯 단순한 감정을 훨씬 화려하게 표현한 Pop EDM의 사운드와 '권지유'의 허스키한 보컬, 다재다능한 싱어송라이터 'NUVO(누보)'의 프로듀싱이 만나 곡의 완성도를 한층 높혔다. 코로나19의 영향으로 강남의 연습실에서 매일 8시간 이상에 걸친 연습을 하고 있는 가수권지유양은 가창력과 무대매너를 모두갖춘 셀리키미같은 세계적인가수가 되고 싶다고 전했다. 위캔커뮤니케이션 이정욱대표와 샤인이엔엠 한은숙대표는 가수 권지유양은 모든 장르의 음악을 소화할수 있어 많은 행사와 방송에 러브콜을 받을것으로 예상한다고 전했다. 2020년, 가수 권지유양의 타이틀곡 'Don't be so cold'이 많은 사랑을 받기를 기대해 본다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr

