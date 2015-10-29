¡°ÁÖÅÃÀç°³¹ß °ü·Ã Ã¶°ÅÀÛ¾÷ ¶§¹®¿¡ ¸ø»ì¾Æ¡±

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|¡ã ¿ï»ê Áß±¸ º¹»êµ¿ B-05 Àç°³¹ß»ç¾÷Áö±¸ ÀÎ±Ù º¹»ê ÆòÃ¢¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº 13ÀÏ Áß±¸Ã» ¾Õ¿¡¼ Ã¶°Å·Î ÀÎÇÑ ºñ»ê¸ÕÁö, ¼ÒÀ½ µî ´ëÃ¥À» ÃË±¸ÇÏ´Â ÁýÈ¸¸¦ °¡Á³´Ù. ±è°æ¿ì±âÀÚ woo@ksilbo.co.kr
¿ï»ê Áß±¸ B-05(º¹»êµ¿) ÁÖÅÃÀç°³¹ß»ç¾÷°ú °ü·ÃÇØ »ç¾÷Áö ÀÎ±Ù ¾ÆÆÄÆ® ÁÖ¹ÎµéÀÌ ´ÜÃ¼Çàµ¿¿¡ ³ª¼¹´Ù. ÀÌµéÀº Ã¶°Å °ø»ç·Î ÀÎÇØ ¹ß»ýÇÏ´Â ¼ÒÀ½°ú ºñ»ê¸ÕÁö µîÀ¸·Î °íÅë¹Þ°í ÀÖ´Ù¸ç »çÀüÁ¶»ç ¾ø´Â ÁÖÅÃÀç°³¹ß Ã¶°Å¸¦ Áß´ÜÇÏ°í ÀÌÁÖ´ëÃ¥ ¼ö¸³, ÁöÀÚÃ¼ÀÇ Ã¶ÀúÇÑ °ü¸®°¨µ¶À» ¿ä±¸Çß´Ù.
Áß±¸ º¹»êÆòÃ¢¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖ¹Î 30¿©¸íÀº 13ÀÏ ¡®´©±¸¸¦ À§ÇÑ Á¤ºñ»ç¾÷¡¤Àç°³¹ßÀÎ°¡¡¯ µîÀÇ ¹®±¸°¡ ÀûÈù ÇÇÄÏÀ» µé°í Áß±¸Ã» ¾Õ¿¡¼ ÁýÈ¸¸¦ ¿¾ú´Ù.
ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº ¡°Ã¶°Å °ø»ç·Î ÀÎÇÑ ºñ»ê¸ÕÁö¿Í ¼ÒÀ½À¸·Î Áö³ ¼ö°³¿ùÂ° °íÅë¹Þ°í ÀÖ´Ù¡±¸é¼ ¡°»çÀüÁ¶»ç ¾ø´Â Ã¶°Å°ø»ç¸¦ ´çÀå Áß´ÜÇÏ¶ó¡±°í ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ³ô¿´´Ù.
ÁýÈ¸ Âü°¡ÀÚ Áß¿¡´Â ÃÖ±Ù ¸î ´Þ°£ Ã¶°Å°ø»ç°¡ ÀÌ·ïÁö¸é¼ ¾ø¾ú´ø ÇÇºÎº´ÀÌ »ý°å´Ù´Â ÀÔÁÖ¹Îµµ ÀÖ¾ú´Ù.
ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº ¶Ç Áö³ 20¿©³â°£ »ç¿ëÇß´ø ¾ÆÆÄÆ® ÁøÀÔµµ·Î(Çª¸§4±æ)ÀÇ Á¸Ä¡µµ °·ÂÇÏ°Ô ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÔÁÖ¹Îµé¿¡ µû¸£¸é Áö³ 1998³â ÀÔÁÖÇÑ º¹»êÆòÃ¢¾ÆÆÄÆ®´Â ¾à 20³â ³Ñ°Ô ÇØ´ç µµ·Î¸¦ »ç¿ëÇØ¿ÔÁö¸¸, ÁÖÅÃÀç°³¹ß »ç¾÷À¸·Î µµ·Î°¡ ¾ø¾îÁú À§±â¿¡ Ã³Çß´Ù. Çª¸§4±æÀº ¾ÆÆÄÆ® ÀÔÁÖ ÀÌÈÄ ÀÔÁÖ¹ÎµéÀÌ °è¼Ó »ç¿ëÇØ¿Â °ÍÀ¸·Î ½Ã°ø»ç°¡ 2006³â ÁØ°ø ´ç½Ã ±âºÎÃ¤³³ÇÑ °ÍÀ¸·Î ÀüÇØÁ³´Ù.
ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº ¡°ÁØ°ø ´ç½Ã µµ·Î°¡ Á¸Ä¡µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ¾ú°í ÁÖ¹ÎµéÀ» »ó´ë·Î ÇÑ ¼³¸íÈ¸³ª ¾ÆÆÄÆ® °ü¸®»ç¹«¼Ò¸¦ ÅëÇÑ °øÁöµµ ÀüÇô ¾ø¾ú´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ±×·¯¸é¼ ¾ÕÀ¸·Î º»°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀÛµÉ ÁÖÅÃÀç°³¹ß °ø»ç¿Í °ü·ÃÇØ º¹»êÆòÃ¢¾ÆÆÄÆ® 200¿©°¡±¸ÀÇ ÀÌÁÖ´ëÃ¥, ¼ÒÀ½°ú ºñ»ê¸ÕÁö °ü¸®´ëÃ¥ µîÀ» ¼ö¸³ÇØÁÙ °ÍÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Áß±¸´Â Çª¸§4±æ Á¸Ä¡ ¹®Á¦ÀÇ °æ¿ì B-05 Á¤ºñ°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ¸é¼ Áö³ 2006³â ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¹Î°ø¶÷À» ½Ç½ÃÇß°í, Áö¹æÀÇÈ¸ÀÇ ÀÇ°ß Ã»Ãë µî ÀûÀýÇÑ ÀýÂ÷¸¦ ¸ðµÎ °ÅÃÆ´Ù¸é¼, Á¤ºñ°èÈ¹ ¼ö¸³°ú °ü·ÃµÈ ÀýÂ÷»óÀÇ ¹®Á¦´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
´Ù¸¸ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¿øÇÏ´Â µµ·Î Á¸Ä¡¸¦ À§ÇØ¼´Â °ü·Ã¹ý¿¡ µû¶ó Á¤ºñ°èÈ¹, °ÇÃà, ±³Åë°èÈ¹, »ç¾÷½ÃÇà°èÈ¹, °ü¸®Ã³ºÐ°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ º¯°æÀýÂ÷°¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÀÌÇàµÅ¾ß ÇÏ°í, º¯°æ»çÀ¯°¡ ¹ýÀû±Ù°Å¿¡ ºÎÇÕÇØ¾ß ÇÔÀº ¹°·Ð »ç¾÷½ÃÇàÀÚÀÎ Á¶ÇÕÀÇ µ¿ÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
Áß±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°¹Î¿øÀÌ ÃÖ¼ÒÈµÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.
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°æ»óÀÏº¸, KSILBO
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