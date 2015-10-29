¡°ÁÖÅÃÀç°³¹ß °ü·Ã Ã¶°ÅÀÛ¾÷ ¶§¹®¿¡ ¸ø»ì¾Æ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.14 ¸ñ 03:04
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½ÂÀÎ 2020.05.13  21:58:41
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ÀÔÁÖ¹ÎµéÀº ¡°ÁØ°ø ´ç½Ã µµ·Î°¡ Á¸Ä¡µÇ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë°í ÀÖ¾ú°í ÁÖ¹ÎµéÀ» »ó´ë·Î ÇÑ ¼³¸íÈ¸³ª ¾ÆÆÄÆ® °ü¸®»ç¹«¼Ò¸¦ ÅëÇÑ °øÁöµµ ÀüÇô ¾ø¾ú´Ù¡±°í ÁÖÀåÇß´Ù. ±×·¯¸é¼­ ¾ÕÀ¸·Î º»°ÝÀûÀ¸·Î ½ÃÀÛµÉ ÁÖÅÃÀç°³¹ß °ø»ç¿Í °ü·ÃÇØ º¹»êÆòÃ¢¾ÆÆÄÆ® 200¿©°¡±¸ÀÇ ÀÌÁÖ´ëÃ¥, ¼ÒÀ½°ú ºñ»ê¸ÕÁö °ü¸®´ëÃ¥ µîÀ» ¼ö¸³ÇØÁÙ °ÍÀ» ¿ä±¸Çß´Ù.

ÀÌ¿¡ ´ëÇØ Áß±¸´Â Çª¸§4±æ Á¸Ä¡ ¹®Á¦ÀÇ °æ¿ì B-05 Á¤ºñ°èÈ¹À» ¼ö¸³ÇÏ¸é¼­ Áö³­ 2006³â ÀÌ¿¡ ´ëÇÑ ÁÖ¹Î°ø¶÷À» ½Ç½ÃÇß°í, Áö¹æÀÇÈ¸ÀÇ ÀÇ°ß Ã»Ãë µî ÀûÀýÇÑ ÀýÂ÷¸¦ ¸ðµÎ °ÅÃÆ´Ù¸é¼­, Á¤ºñ°èÈ¹ ¼ö¸³°ú °ü·ÃµÈ ÀýÂ÷»óÀÇ ¹®Á¦´Â ¾ø´Â °ÍÀ¸·Î ÆÄ¾ÇÇÏ°í ÀÖ´Ù°í ¹àÇû´Ù.

´Ù¸¸ ÁÖ¹ÎµéÀÌ ¿øÇÏ´Â µµ·Î Á¸Ä¡¸¦ À§ÇØ¼­´Â °ü·Ã¹ý¿¡ µû¶ó Á¤ºñ°èÈ¹, °ÇÃà, ±³Åë°èÈ¹, »ç¾÷½ÃÇà°èÈ¹, °ü¸®Ã³ºÐ°èÈ¹¿¡ ´ëÇÑ º¯°æÀýÂ÷°¡ ¼øÂ÷ÀûÀ¸·Î ÀÌÇàµÅ¾ß ÇÏ°í, º¯°æ»çÀ¯°¡ ¹ýÀû±Ù°Å¿¡ ºÎÇÕÇØ¾ß ÇÔÀº ¹°·Ð »ç¾÷½ÃÇàÀÚÀÎ Á¶ÇÕÀÇ µ¿ÀÇ°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

Áß±¸ °ü°èÀÚ´Â ¡°¹Î¿øÀÌ ÃÖ¼ÒÈ­µÉ ¼ö ÀÖµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°Ú´Ù¡±°í ¹àÇû´Ù.

Á¤¼¼È«±âÀÚ aqwe0812@ksilbo.co.kr

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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