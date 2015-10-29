½Å¿¹ ÄÉÀÌÆË °¡¼ö ¡®¿¡ÀÌºñ¡¯, 5³â°£ ÁØºñÇÑ µ¥ºß, ÄÚ·Î³ª19·Î ¿¬±â

¿¡ÀÌºñ´Â EDM (Electric Dance Music)ÀÇ Àå¸£·Î ´í½º¿Í ·¦, º¸ÄÃÀÌ °¡¹ÌµÈ ³ë·¡ ÆÛÆ÷¸Õ½º(performance) ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌÀ¸³ª, ÄÚ·Î³ª19·Î ÀÎÇÏ¿© ÀáÁ¤ ¿¬±âÇÑ´Ù°í ¼Ò¼Ó»çÃøÀº ÀüÇß´Ù.
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