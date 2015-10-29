Àü±¹ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Æò°¡¼­ ¿ïÁÖ±º, ±º´ÜÀ§ ¡®Á¾ÇÕ 2À§¡¯

|
|
|
|¡ã ¿ïÁÖ±ºÃ»
¿ï»ê ¿ïÁÖ±ºÀº ¡®2020³âµµ Àü±¹ Áö¹æÀÚÄ¡´ÜÃ¼ Æò°¡¡¯¿¡¼ ±º´ÜÀ§ ¡®Á¾ÇÕ 2À§¡¯¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù°í 19ÀÏ ¹àÇû´Ù.
ÇÑ±¹Áö¹æÀÚÄ¡ÇÐÈ¸ µîÀÌ ¼öÇàÇÑ ÀÌ¹ø Æò°¡´Â ÀçÁ¤ ¿ª·®°ú ÇàÁ¤ ¼ºñ½º¸¦ Æò°¡ÇÏ´Â Á¤·® Æò°¡¿Í Áö¹æÀÚÄ¡°æ¿µ´ëÀüÀ» ÅëÇÑ Á¤¼º Æò°¡·Î ÀÌ·ïÁ³´Ù.
¿ïÁÖ±ºÀº ±º ´ÜÀ§·Î´Â À¯ÀÏÇÏ°Ô 1Á¶¿øÀ» ³Ñ¾î¼´Â ¿¹»ê ±Ô¸ð, 2³â ¿¬¼Ó Ã¤¹«¾× ¡®0¿ø¡¯ µî °ÇÀüÇÑ ÀçÁ¤¿î¿ë(2018³â °á»ê±âÁØ)À¸·Î ÀçÁ¤¿ª·® ºÐ¾ß¿¡¼ 1À§¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ÇàÁ¤ ¼ºñ½º ºÐ¾ß¿¡¼´Â º¸°Çº¹Áö, ±³À°, ¾ÈÀü ºÐ¾ß¿¡¼ µÎ°¢À» ³ªÅ¸³» °æÀï·Â Çâ»óÀ» µÞ¹ÞÄ§Çß´Ù. ÀÌÃáºÀ±âÀÚ
°æ»óÀÏº¸, KSILBO
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >