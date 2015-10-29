ÃÖ¹ÝÀå,Ã¹ ¹øÂ° µðÁöÅÐ ½Ì±ÛÀÎ ¡®BASE(º£ÀÌ½º)¡¯ ¹ß¸Å

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‘BASE’´Â ÇÑµ¿¾È ¹ßÇ¥µÇÁö ¾Ê¾Ò´ø ¾ß±¸¸¦ ¼ÒÀç·Î ÇÑ Rock Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î ‘°©»ó¼±(Ë£ßÈà»)’ ¹ß¸Å ¶§µµ ÇÔ²² Çß´ø ÇÁ·Îµà¼ ‘ÀëÅõ¿ÍÀÌ(JAM2Y)°¡ ÀÌ¹ø¿¡µµ ÀÛ°î°ú ÇÁ·Îµà¼·Î Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
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ÄÚ·Î³ª19·Î °³¸·ÀÌ ´ÊÃçÁ³´ø ÇÁ·Î¾ß±¸ ÆÒµé°ú »çÈ¸ÀÎ ¾ß±¸ÀÎµé¿¡°Ô ¾ß±¸¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» ¹è°¡ ½ÃÅ³ ¼ö ÀÖ´Â °îÀ¸·Î ¾ß±¸ÆÒµéÀÇ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹»óµÈ´Ù.
ÃÖ±Ù¿¡ À½¾Çº¸´Ù ¾ß±¸°è¿¡¼ ´õ À¯¸íÇØÁø ‘°Å¸®ÀÇ ½ÃÀÎµé’ÀÇ ³ëÇöÅÂ°¡ ÇÇÃ³¸µÀ¸·Î Âü¿©ÇÏ¿© °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ´õ¿í ³ô¿©ÁÖ¾ú°í,
¶ÇÇÑ, ³ëÇöÅÂ´Â ¾îÇÃ"¼¿·¯ºñ"¿Í ´Ù¿ø¹®Èº¹ÁöÈ¸¸¦ ÅëÇØ ¸²ÇÁÁ¾È¯¿ìµéÀ» À§ÇÑ »ç¶ûÀÀ¿ø ±âºÎ ¸±·¹ÀÌ¿¡µµ ¾ÕÀå¼ ¼Áö¼®,·¡ÆÛ»êÀÌ,Àè½ºÅ°½ºÀå¼ö¿ø,±èÈñÃ¶,½á´Ï,¸Ó½½¸Þ´Ï¾Æ,ÇÑÀç±ÇÀÀ¿ø´ÜÀåÀ» ºñ·Ô Ä¡¾î¸®´õµéµîÀÌ µ¿ÂüÇÏ°íÀÖ´Ù
ÇÑÆí, ÃÖ¹ÝÀåÀº ÇöÀç ¿¬¿¹ÀÎ¾ß±¸´ëÈ¸ ¹× »çÈ¸ÀÎ¾ß±¸¸¦ 1ÀÎ »ýÁß°è¸¦ ÇÏ´Â ½ºÆ®¸®¸Ó·Îµµ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ
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