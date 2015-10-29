EDM Æ®·Ô °É±×·ì ¡®ÅõÆ¼½º¡¯, ÄÚ·Î³ª19  ÆÒµ¥¹Í ¿©ÆÄ¸¦ ÇìÄ¡¸ç 6¿ù 10ÀÏ ¡®³¶¸¸ÁöÁö¹è¡¯·Î Àü°Ý ÄÄ¹é

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|¡ã EDM Æ®·Ô °É±×·ì ‘ÅõÆ¼½º’ / »çÁøÁ¦°ø: Å·¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
EDM Æ®·Ô °É±×·ì ‘ÅõÆ¼½º’°¡ ´Ù°¡¿À´Â 6¿ù 10ÀÏ »õ·Î¿î ¾Ù¹ü ‘³¶¸¸ÁöÁö¹è’·Î ÄÄ¹éÇÑ´Ù.
KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç¿¡¼ ÈÀç¸¦ ÀÏÀ¸Ä×´ø ÅõÆ¼½º´Â 2018³â 4¿ù 'È²È¦ÇÑ ´í½º'·Î µ¥ºßÇÏ¸ç EDM Àå¸£ÀÇ Æ®·Ô °É±×·ìÀ¸·Î¼ ºü¸£°Ô ÀÚ¸®¸Å±è ÇÑ ÆÀÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø 6¿ù ¹ß¸ÅµÇ´Â ½Åº¸ ‘³¶¸¸ÁöÁö¹è’´Â º¹°í½º·¯¿î À½¾Ç ½ºÅ¸ÀÏÀÇ ÆË Æ®·ÎÆ®·Î 'º¹ÀâÇÑ ¼¼»ó ÆíÇÏ°Ô »ì¾Æ°¡´Â ÄðÇÑ ¿©ÀÚ, °¡½¿ ¹÷Âù ³¶¸¸À» ±×¸®´Â ¿©ÀÚ'¸¦ Ç¥ÇöÇÑ °îÀ¸·Î¼ ‘ÅõÆ¼½º’ÀÇ ÀÌ¹ÌÁö¸¦ Àß ºÎ°¢ÇÑ ÄÜ¼ÁÆ®·Î Á¦ÀÛµÇ¾ú´Ù.
°É±×·ì ÅõÆ¼½º Ãø¿¡¼´Â "ÆÒµéÀÇ ±â´Ù¸²°ú Áö¼ÓÀûÀÎ È°µ¿À» À§ÇØ ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀÇ Áö¼ÓÀû ¹ß¸Å ¿¬±â¸¦ ÇÏ±â´Â ºÒ°¡ÇÏ´Ù´Â ÆÇ´ÜÇÏ¿¡ ¿À´Â 6¿ù 10ÀÏ Àü°Ý ¹ß¸ÅÇÏ±â·Î ÇÏ¿´´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
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|¡ã EDM Æ®·Ô °É±×·ì ‘ÅõÆ¼½º’ / »çÁøÁ¦°ø: Å·¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî
±×µ¿¾È ‘ÅõÆ¼½º’´Â Áö³ÇØ 4¿ùºÎÅÍ ‘Come To ´ëÀü', '³¶¸¸¾Å¾î 1Åº', '³¶¸¸¾Å¾î 2Åº'À» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ´Ù°¢ÀûÀÎ È°µ¿À» Àü°³ÇÏ¸ç 2020³â 3¿ù '³¶¸¸ÁöÁö¹è’¸¦ ¹ß¸ÅÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¾úÀ¸³ª, ÄÚ·Î³ª19ÀÇ ¿©ÆÄ·Î ÀáÁ¤ ¿¬±â 6¿ù ¹ß¸Å¸¦ °áÁ¤Çß´ø °ÍÀÌ´Ù.
ÅõÆ¼½º´Â µ¥ºßÇÏ¸ç EDM Àå¸£¸¦ °³Ã´ÇÑ 'ÅõÆ¼½º'´Â Àü±¹ °¢ÁöÀÇ ÃàÁ¦ ÇöÀå¿¡¼ ÀÎÁöµµ°¡ ±Þ»ó½Â, ¿¬ÀÌÀº KBS1 ¾ÆÄ§¸¶´ç¿¡ Ãâ¿¬À¸·Î ±×µéÀÇ È²öÇÑ ¸Å·ÂÀÌ Àü±¹ÀûÀ¸·Î ÆÛÁö¸ç ÀÎÁöµµ°¡ ´Ù½Ã ÇÑ¹ø Ä¡¼Ú¾Æ ÈÀç°¡ µÇ¾ú´ø ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ¹ø 6¿ù 10ÀÏ À½¹ÝÀ» ¹ß¸ÅÇÏ´Â ÅõÆ¼½º´Â "´Ù¾çÇÑ ÄÚ·Î³ª ÀÀ¿ø ÇÁ·Î¸ð¼Ç¿¡ µ¿Âü ´ë±¹¹Î ÀÀ¿ø ÇÁ·ÎÁ§Æ®¸¦ ±âÈ¹ÇÏ¸ç Áö¼ÓÀûÀÎ ¿Â¶óÀÎ ¸¶ÄÉÆÃÀ» ½ÇÇàÇÏ¸ç ÆÒµé°ú ±³·ù¸¦ ÇÏ°Ú´Ù."´Â ÀÇÁö¸¦ ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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