µå·³ÁÂ ºòÅÍ, SBS Ãâ¿¬ ±ÝÁö µÎ ´Þ¸¸¿¡ ¹æ¼Û±¹ ÀçÀÔ¼º

Áö³ 3¿ù, À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ÅðÃâ ¼Ò½ÄÀ» ¾Ë·Á¿Â µå·³ÁÂ ºòÅÍ°¡ ÅðÃâ Àå¼Ò(?) ¹æ¼Û»ç SBS¸¦ ´Ù½Ã Ã£¾Ò´Ù.
ºòÅÍ´Â Áö³ 5¿ù 15ÀÏ, º»ÀÎÀÇ °ø½Ä SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥ °èÁ¤ (victor_thedrummer)À» ÅëÇØ SBS ¹æ¼Û±¹¿¡¼ ÂïÀº »çÁøÀ» °ø°³ÇÏ¸ç "³»°¡ µ¹¾Æ¿Ô´Ù", "SBS Àç¹Õ¾î ½Å³ª Çàº¹ÇØ" µîÀÇ ¼ÒÈ¸¸¦ ¹àÇû´Ù.
ÀÌ¾î¼ 5¿ù 24ÀÏ, SBS Áö»óÆÄ ¶óµð¿À 'ÇãÁö¿õ¼î' [¹æ±¸¼® ºê·±Ä¡ ÄÜ¼Æ®]¿¡ ºòÅÍ°¡ °Ô½ºÆ®·Î Âü¿©ÇÑ ºÎºÐÀÌ °ø°³µÇ¾ú´Ù.
'ÇãÁö¿õ¼î'ÀÇ °ø½Ä ÀÎ½ºÅ¸±×·¥¿¡¼´Â "¶Ù¾î³ µå·³ ½Ç·ÂÀ¸·Î ÁýÄÛÇÏ´Â Ã»ÃëÀÚ ºÐµéÀÇ ±Í¸¦ Áñ°Ì°Ô ÇØµå¸± 'µå·³ÁÂ'ÀÔ´Ï´Ù" ¶ó°í µ¡ºÙ¿© ºòÅÍÀÇ ½Ç·ÂÀ» ÇÑ²¯ Ä¡ÄÑ¼¼¿ü´Ù.
¾ðÁ¦ ±×·¨³Ä´Â µí ÅðÃâ µÎ ´Þ¸¸¿¡ Ãâ¿¬ ±ÝÁö¸¦ Ãâ¿¬À¸·Î ¹Ù²ã³½ ºòÅÍÀÇ Çàº¸¿¡ ±â´ë°¨ÀÌ ½Ç¸®´Â ÀÌÀ¯ÀÌ´Ù.
¾ÆÀÌµ¹ ¹êµå ±×·ì '¾î¹Ù¿ìÃò' (AboutU)ÀÇ ¸®´õÀÌÀÚ µå·¯¸Ó¿´´ø ºòÅÍ´Â SBSÀÇ ÀÎ±â°¡¿ä ¹«´ë¿¡¼ ½ºÆ½À» ºÎ·¯¶ß¸®´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î SBS ¹æ¼Û Ãâ¿¬ ±ÝÁö Ã³ºÐÀ» ¹Þ°í 8³â°£ ÇÔ²²ÇØ¿Â ¼Ò¼Ó»ç¿¡¼ ÅðÃâµÇ¾úÀ½À» ¹àÇû´Ù.
ºòÅÍ´Â "8³â ¿¬½ÀÇÏ°í ½ºÆ½ ºÎ·¯¶ß·Á¼ 3ÁÖ¸¸¿¡ È¸»ç¿¡¼ Àß¸° ½ä" ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ¿µ»óÀ» º»ÀÎÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î 'µå·³ÁÂ - Victor the Drum Destroyer' Ã¤³Î¿¡ °Ô½ÃÇÑ ÈÄ, ÇØ´ç ¿µ»óÀÌ ¼ø½Ä°£¿¡ ÈÁ¦°¡ µÇ¾î µÎ ´ÞÀÌ Áö³ Áö±Ý ¾à 33¸¸¸íÀÇ ±¸µ¶ÀÚ¸¦ º¸À¯ÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
ÇÑ Æí ºòÅÍ´Â ¿¥³ÝÀÇ À¯Æ©ºê Ã¤³Î 'M2'¿¡¼ À¥¿¹´É '»ªµå·³'ÀÇ °íÁ¤À¸·Î Ãâ¿¬ÇÏ°í, JTBCÀÇ À¯Æ©ºê ÄÁÅÙÃ÷ Ã¤³Î '½ºÆ©µð¿À ·ê·ç¶ö¶ó'¿¡¼ °¡¼ö µòµòÀÇ ½Å°î 'µÅ¹ö¸±°Å¾ß' Ãâ½Ã ±â³ä ¶óÀÌºê ¹æ¼ÛÀ» ÇÔ²² ÇÏ´Â µî ¿¹´É ºÐ¾ß¿¡¼µµ ´Ù¾çÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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