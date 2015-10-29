Æ®·ÎÆ® ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ '¼ºÁø', 9¹øÂ° ÀÛ°îÁý ¡®Èçµé¾îºÁ¡¯ °ø½Ä ¹ß¸Å(Prod.±Ç³ëÇØ¸¸)

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.28 ¸ñ 14:24
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½ÂÀÎ 2020.05.28  
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¡ã KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ È­Á¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, À½»ö¹Ì³²! ÃÖ°­µ¿¾È! ½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ 9¹øÂ° ÀÛ°îÁý ¡®Èçµé¾îºÁ¡¯°¡ 28ÀÏ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÈ´Ù.

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ÀÌ ¾Ù¹üÀÇ ½Ì±Û Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘Èçµé¾îºÁ’ ´Â °í¼Óµµ·Î µð½ºÄÚ¸Þµé¸®¸¦ ¹æºÒÄÉÇÏ´Â °æÄèÇÑ ´í¼­ºíÆ®·ÔÀÇ ¸®µë°ú ÇÔ²² ³»ÀÏÀ» ÇâÇØ ½Å³ª°Ô! ÈûÂ÷°Ô! ¶ÙÀÚ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº°îÀÌ´Ù. °îÀÇ ·±´× Å¸ÀÓµµ 03:21·Î Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀ» ¼¼´Â µí ½Å³ª´Â ½¦ÀÌÅ¶ Å¸ÀÓÀ» ±â´ëÄÉÇÑ´Ù.

¶ß°Å¿î ±¹¹ÎÀûÀÎ È­Á¦ ¼Ó¿¡ Á¾¿µÇÑ ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô ÀÇ ¸ÞÀÎ ¸¶½ºÅÍÀÌÀÚ ±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®ÄýÀÎ ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°î ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ ÇÔ²² ÇÁ·Îµà½Ì ¹× ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ÀÌ °îÀº °É±×·ì ±ÍÇÑµþµéÀÇ ¸ÞÀÎº¸ÄÃÀÎ ÀÌ¿¹Áö °¡ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú ÇÔ²² Èï°ã°í ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼­ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í À§Æ®ÀÖ´Â Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù.

ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È­¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È­¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ­¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.

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ÇöÀç 50´ëÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ µ¿¾ÈÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±°ú ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
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