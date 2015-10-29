Æ®·ÎÆ® ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ '¼ºÁø', 9¹øÂ° ÀÛ°îÁý ¡®Èçµé¾îºÁ¡¯ °ø½Ä ¹ß¸Å(Prod.±Ç³ëÇØ¸¸)

|
|
|
|¡ã KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, À½»ö¹Ì³²! ÃÖ°µ¿¾È! ½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ 9¹øÂ° ÀÛ°îÁý ¡®Èçµé¾îºÁ¡¯°¡ 28ÀÏ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
KBS¼¼»óÀÇ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë ¸¦ ÅëÇØ ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´ø, À½»ö¹Ì³²! ÃÖ°µ¿¾È! ½Ç·ÂÆÄ ½Ì¾î¼Û¶óÀÌÅÍ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶)ÀÇ 9¹øÂ° ÀÛ°îÁý ‘Èçµé¾îºÁ’°¡ 28ÀÏ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
ÀÌ ¾Ù¹üÀÇ ½Ì±Û Å¸ÀÌÆ²°îÀÎ ‘Èçµé¾îºÁ’ ´Â °í¼Óµµ·Î µð½ºÄÚ¸Þµé¸®¸¦ ¹æºÒÄÉÇÏ´Â °æÄèÇÑ ´í¼ºíÆ®·ÔÀÇ ¸®µë°ú ÇÔ²² ³»ÀÏÀ» ÇâÇØ ½Å³ª°Ô! ÈûÂ÷°Ô! ¶ÙÀÚ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ ´ãÀº°îÀÌ´Ù. °îÀÇ ·±´× Å¸ÀÓµµ 03:21·Î Ä«¿îÆ®´Ù¿îÀ» ¼¼´Â µí ½Å³ª´Â ½¦ÀÌÅ¶ Å¸ÀÓÀ» ±â´ëÄÉÇÑ´Ù.
¶ß°Å¿î ±¹¹ÎÀûÀÎ ÈÁ¦ ¼Ó¿¡ Á¾¿µÇÑ ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô ÀÇ ¸ÞÀÎ ¸¶½ºÅÍÀÌÀÚ ±¹°¡´ëÇ¥ Æ®·ÎÆ®ÄýÀÎ ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½ÅÀÎ±â°î ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú °¡¼ö ¼ºÁøÀÌ ÇÔ²² ÇÁ·Îµà½Ì ¹× ÀÛ»ç ÀÛ°îÇÑ ÀÌ °îÀº °É±×·ì ±ÍÇÑµþµéÀÇ ¸ÞÀÎº¸ÄÃÀÎ ÀÌ¿¹Áö °¡ ±Ç³ëÇØ¸¸°ú ÇÔ²² Èï°ã°í ¿§ÁöÀÖ´Â ÄÚ·¯½º¸¦ ´õÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®¾À¿¡¼ HOTÇÑ °èº¸¸¦ ½×¾Æ°¡°í ÀÖ´Â Æí°îÀÚ °â ·¹ÄÚµù ¹Í½Ì ¿£Áö´Ï¾î ‘Á¦ÀÌÄß¼ö’°¡ ±ò²ûÇÏ°í À§Æ®ÀÖ´Â Æí°î°ú ¹Í½º¸¶½ºÅÍ·Î ¿Ï¼ºÇÏ¿´´Ù.
ÇÑ±¹¹æ¼Û°¡¼öÇùÈ¸ °æ³²ÁöÈ¸Àå, ÇÑ±¹´Ù¹®È¿¹¼ú¿ø Ã¢¿ø½Ã ÁöºÎÀå, ´Ù¼Ø¹®È¿¹¼úºÀ»ç´Ü ´ÜÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº 2015 ¼¼°èÆòÈ¾ð·Ð´ë»ó »çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ °ø·æ°¡¼ö´Ù.
»çÈ¸°øÇåºÎ¹® ºÀ»ç ´ë»óÀ» ¼ö»óÇÑ ¼ºÁø(ÀÌº´Á¶) ´Ù¼ØÈ¸ ´ÜÀåÀº ¹®È°ø¿¬ÀÌ Ãë¾àÇÑ ³ó¾îÃÌÀ» ¹æ¹®ÇØ ‘Ã£¾Æ°¡´Â ³ë·¡½ÇÀº À½¾ÇÈ¸’¸¦ °³ÃÖ ÇØ µµ¹ÎµéÀÇ ¹®ÈÀÇ½ÄÀ» Çâ»ó ½ÃÄ×À¸¸ç, Ã»¼Ò³â ÀÏÀÚ¸® Ã¢ÃâÀ» À§ÇØ ´Ù¾çÇÑ Á÷¾÷À» ¿¬°èÇÏ¿© Ã¤¿ë ¹× ±âÈ¸¸¦ Á¦°øÇÏ°í, ÀÚºñ¸¦ µé¿© ¾ç·Î¿ø ¹× ¿ä¾çº´¿ø, °í¾Æ¿øµî ¸Ô°Å¸® ºÀ»ç¿Í ¹«·á°ø¿¬À» ¹«·Á 200¿© Â÷·Ê ÀÌ»ó ÀÌ¾î¿À¸ç, ÇöÀç±îÁö ³ª´®°ú ºÀ»ç¸¦ ½ÇÃµÇÏ°í ÀÖ´Â ³ë·¡ÇÏ´Â Ãµ»çÇ¥ °¡¼ö´Ù.
ÇöÀç 50´ëÀÇ ³ªÀÌ¿¡µµ µ¿¾ÈÀ» À¯ÁöÇÏ°í ÀÖ´Â °¡¼ö ¼ºÁøÀº ³ªÀÌº¸´Ù ÇÑÂü ¾î¸° µ¿¾È ¿Ü¸ð·Î ¹æ¼Û°¡¿¡ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸¸ç, 2006 KBS¼¼»óÀÇ ¸ðµç¾ÆÄ§, MBCÀü±¹½Ã´ë µî Áö»óÆÄ ¹æ¼ÛÀº ¹°·Ð, ¼ö¸¹Àº Áö¿ª ¹æ¼Û¿¡µµ Ãâ¿¬ ÇÑ ¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼, ÀÎ±â°¡¼ö ¹Ú±¸À±°ú ÇÔ°Ô ÇÑ±¹¹Ìµð¾îÀú³Î 2019~2020 È«º¸´ë»ç·Î ÀÓ¸íµÇ¾ú´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >