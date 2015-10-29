Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee), OCN ¡®¹ø¿Ü¼ö»ç¡¯ ¼¼ ¹øÂ° OST ¡®Bring it on!¡¯ ¹ß¸Å

OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ÀÇ ¼¼ ¹øÂ° OST ‘Bring it on!’ÀÌ 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °ø°³µÈ´Ù°í OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº ÀüÇß´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Part.3 [Bring it on!] Àº 'Unpretty Rapstar season.1' ¿¡¼ È°¾àÇß´ø ¿©¼º ·¡ÆÛ Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)°¡ ¸Ã¾Ò´Ù. Å¸ÀÌ¹Ì´Â Æò¼Ò ¼¾ ÀÌ¹ÌÁö¿Í Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â °¡»ç¸¦ ±¸»çÇÏ°í, ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ·¦°ú ¸íÈ®ÇÑ µô¸®¹ö¸®·Î ÆÒµé¿¡°Ô ÁöÁö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
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Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)´Â ‘ÀÌ¹ø ±Ø Áß °ÝÅõ Àå¸é¿¡ ¾î¿ï¸®´Â ³»¿ëÀ¸·Î ÀÛ¾÷ÇÏ°Ô µÇ¾î Áñ°Ì°Ô ÀÛ¾÷¿¡ ÀÓÇß´Ù’¸ç, ‘Æò¼Ò Â÷ÅÂÇö¾¾ÀÇ ÆÒÀ¸·Î¼ ÀÌ¹ø OST ÀÛ¾÷ Á¦ÀÇ¸¦ ¹ÞÀÚ¸¶ÀÚ ÈçÄèÈ÷ ÀÛ¾÷ÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù’°í ¸»Çß´Ù.Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)´Â ÇöÀç Á¤±Ô¾Ù¹üÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ¸ç
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