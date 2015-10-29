°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.28 ¸ñ 18:29
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee), OCN ¡®¹ø¿Ü¼ö»ç¡¯ ¼¼ ¹øÂ° OST ¡®Bring it on!¡¯ ¹ß¸Å
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.05.28  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ÀÇ ¼¼ ¹øÂ° OST ‘Bring it on!’ÀÌ 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °ø°³µÈ´Ù°í OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¹ø ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Part.3 [Bring it on!] Àº 'Unpretty Rapstar season.1' ¿¡¼­ È°¾àÇß´ø ¿©¼º ·¡ÆÛ Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)°¡ ¸Ã¾Ò´Ù. Å¸ÀÌ¹Ì´Â Æò¼Ò ¼¾ ÀÌ¹ÌÁö¿Í Ä«¸®½º¸¶ ³ÑÄ¡´Â °¡»ç¸¦ ±¸»çÇÏ°í, ÆÄ¿öÇ®ÇÑ ·¦°ú ¸íÈ®ÇÑ µô¸®¹ö¸®·Î ÆÒµé¿¡°Ô ÁöÁö¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)ÀÇ ·¦ÇÎ°ú ÇÔ²² ±äÀå°¨À» ¸¸µé¾î³»´Â ºñÆ®´Â ¶ô»ç¿îµå¸¦ ±â¹ÝÀ¸·Î ÇÑ ¹Ýº¹µÇ´Â º£ÀÌ½º ·çÇÁ¿Í ¿À°¡´Ð ÇÑ µå·³ »ç¿îµå·Î Ã¤¿öÁ® ÀÖ¾î µè´Â ÀÌ·Î ÇÏ¿©±Ý Ä«Å¸¸£½Ã½º¸¦ ´À³¢±â¿¡ ÃæºÐÇÏ´Ù.

°î ³»³» ”¼¼»ó¾Æ ´ýº­¶ó“ÇÏ°í ¹ñ¾î´ë´Â Å¸ÀÌÆ®ÇÑ ·¦Àº Å¸ÀÌ¹Ì°¡ Áö±Ý±îÁö Ä¿¸®¾î¿¡¼­ º¸¿©ÁÖ¾ú´ø ¿ÍÀÏµåÇÔÀÇ ÇÑÃþ ¾÷±×·¹ÀÌµå µÈ ¹öÀüÀ¸·Î ¸¶Ä¡ ÀüÀå¿¡ È¦·Î ¼± ¿ë»ç°¡ ¹ñ¾î³½ »çÀÚÈÄ¿Í °°Àº °¢¿À¸¦ µå·¯³»°í ÀÖ´Ù.

¾îµÎ¿î Á¶¸í °¡¿îµ¥ ¼¶±¤ÀÌ ½ñ¾ÆÁöµí ÄÑÁø ½ºÆ÷Æ®¶óÀÌÆ®...... ±× °¡¿îµ¥ È¦·Î¼± ¿Ü·Î¿î ÆÄÀÌÅÍ°¡ ÃÊÁ¡ ¾ø´Â ´«À¸·Î ¸µÀ» ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀÌ ¿¬»óµÇ´Â, ¸¶Ä¡ °ÝÅõ±â ¼±¼öÀÇ ¿ÀÇÁ´× À½¾Ç°ú °°Àº ”Bring it on!“ÀÇ ½ÃÀÛÀº Àá½Ã ÈÄ ½ñ¾ÆÁú Å¸ÀÌ¹ÌÀÇ ÆÝÄ¡ °°Àº ·¡ÇÎÀ» ÁØºñÇÏ´Â µíÇÏ´Ù.¹ø¿Ü¼ö»ç OST Part.3 [Bring it on!]Àº ¼ö ¸¹Àº OSTÀÇ °îÀ» ¸¸µç ‘ÀÌÁ¾¼ö’ ÀÛ°î°¡¿Í 'ÀÇ¹®ÀÇ ÀÏ½Â', 'º´¿ø¼±', '»ç¶ûÀÇ ¿Âµµ', 'Â÷´Þ·¡ ºÎÀÎÀÇ »ç¶û','¸Ç¹ßÀÇ µð¹Ù', '³» »ýÀÇ ÃÖ¾ÇÀÇ ÀÌº°', ±×¸®°í '¿¬¾ÖÀÇ Âü°ß ½ÃÁð2' OST µî ¿©·¯ ÀÎ±â µå¶ó¸¶ OST¸¦ ÀÛ¾÷ÇØ¿Â È÷Æ®¸ÞÀÌÄ¿ ÇÁ·Îµà½Ì & ÆÛºí¸®½Ì ÆÀ ÄÉÀÌ´ø½º°¡ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.

Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)´Â ‘ÀÌ¹ø ±Ø Áß °ÝÅõ Àå¸é¿¡ ¾î¿ï¸®´Â ³»¿ëÀ¸·Î ÀÛ¾÷ÇÏ°Ô µÇ¾î Áñ°Ì°Ô ÀÛ¾÷¿¡ ÀÓÇß´Ù’¸ç, ‘Æò¼Ò Â÷ÅÂÇö¾¾ÀÇ ÆÒÀ¸·Î¼­ ÀÌ¹ø OST ÀÛ¾÷ Á¦ÀÇ¸¦ ¹ÞÀÚ¸¶ÀÚ ÈçÄèÈ÷ ÀÛ¾÷ÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù’°í ¸»Çß´Ù.Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)´Â ÇöÀç Á¤±Ô¾Ù¹üÀ» ÁØºñ ÁßÀÌ¸ç 

¾Ù¹ü ÀÛ¾÷ ¿¡ÇÇ¼Òµå¸¦ À¯Æ©ºê·Î °ø°³ÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÃÖ±Ù Á¤±Ô ¾Ù¹ü ¼± °ø°³ °îÀ¸·Î [°ÔÀ¸¸¥ ÇÏ·ç], [Roooom] µîÀ» ¹ß¸ÅÇÏ¸ç Á÷Á¢ ¾ÆÆ®¿öÅ© ÀÛ¾÷À» ¸Ã´Â µî È°¹ßÇÑ È°µ¿ ÁßÀÌ´Ù.

ÇÑÆí Å¸ÀÌ¹Ì(Tymee)°¡ ºÎ¸¥ ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Part.3 [Bring it on!] Àº 29ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
°ËÂû, ¼Û½ÃÀåÃø ³ú¹°¼ö¼ö¡¤Ã¤¿ëºñ¸® ÀÇÈ¤ Á¤Á¶ÁØ
2
¿ï»ê ÀÎ±¸ À¯ÀÔ À§ÇØ ÁÖ°Å¡¤±³ÅëÈ¯°æ °³¼± ÇÊ¿ä
3
ÁÖÂ÷Àå °ø»ç¿¡ ¾ð´ö ±ð¿© ¡®¾Æ½½¾Æ½½ÇÑ ¿ø·ë¡¯
4
ÇÑ¹Ýµµ Á¾´Ü µ¿ÇØ¼± Ã¶µµ °Ç¼³, ¿ï»ê µî ÁöÀÚÃ¼ 4°÷ Èû ¸ðÀº´Ù
5
¡°¹«·áÁö¿ø¡± »çÈ¸º¹Áö»ç¡¤¿ä¾çº¸È£»ç °ü½ÉÀÚ ¼¾ÅÍÃë¾÷ µ½´Â ½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
6
¿ï»ê½Ã, Á¦2½Ç³»Á¾ÇÕÃ¼À°°ü º¼¸µÀå °­³²º¼¸µÀå ¼±Á¤
7
¼­·¡½ºÅÍ ÀÏÂ÷µ¹, Á¦27È¸ 2020 ºÎ»êÃ¢¾÷¹Ú¶÷È¸ Âü°¡, ¼Ò°í±â Àü¹®Á¡ Ã¢¾÷³ëÇÏ¿ì °øÀ¯
8
¿ï»ê½Ã, ¡®¾ÈÀü¼Óµµ 5030¡¯ ±³ÅëÆ÷·³ °³ÃÖ
9
¼±½Ã°ø ÈÄºÐ¾ç, ÆòÃ¢ ¿¤¸®¾ù ºÎµ¿»ê Ç³¼±È¿°ú ¿µÇâ¹Þ¾Æ.
10
°ËÂû, ¼ÛÃ¶È£ ¿ï»ê½ÃÀå Àü ¼±´ëº»ºÎÀå ±ä±ÞÃ¼Æ÷ Á¶»ç Áß
µ¿½É ³ìÀÌ´Â Àü·¡³îÀÌ¡¤±¹¾Ç, ¹«´ë¼­ ÆîÃÄÁø´Ù
ºÎ»ê¹®È­Àç´Ü ¡®Å¸´Â Áö±¸¡¯ ±âÈ¹Àü ¸¶·Ã
¡®¼­¿ï¹è¸®¾îÇÁ¸®¿µÈ­Á¦ in ¿ï»ê¡¯ 6¿ù ÀçÃßÁø
¿ï»ê¿©¼º»çÁø°¡È¸ 12¹øÂ° »çÁøÀü ¡®´àÀ½¡¯
¿ï»ê Áß±¸¹®È­ÀÇÀü´ç, ¡®¾¾³× ½ºÅ×ÀÌÁö¡¯ °ø¿¬½ÇÈ² »ó¿µ

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr