½Ç·ÂÆÄ °¡¼ö 'ÅÊÀÚ', Pop-Rock Æ®·ÎÆ®¹ß¶óµå ½Å°î ¡®Ãµ·ç¡¯ 30ÀÏ °ø½Ä ¹ßÇ¥

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.29 ±Ý 16:57
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½ÂÀÎ 2020.05.29  
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½Ç·ÂÆÄ °¡¼ö ÅÊÀÚ°¡ Pop-Rock Æ®·ÎÆ®¹ß¶óµå ½Å°î ‘Ãµ·ç’¸¦ 30ÀÏ Åä¿äÀÏ¿¡ °ø½Ä¹ßÇ¥ÇÏ¸ç, 6¿ùÀ» ¿©´Â ºñ·Î ³»¸°´Ù.

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