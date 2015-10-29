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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.29 ±Ý 16:57
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ÇÁ·Îµà¼­ '±èÀººñ', 2020³â 5¿ù »õ EP ¡®Ä§ÀÔÀÚ (EMOTIONAL INTRUDER)¡¯ ¹ßÇ¥
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.05.29  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
 

ÇÑ±¹ ÀÏ·ºÆ®·Î´ÏÄ« ¾ÀÀÇ Áø¼ö¿Í »õ·Î¿î ‘Å×Å©³ë’¸¦ ¼±º¸ÀÌ´Â ÇÁ·Îµà¼­ ±èÀººñ ¿À´Ã Á¤¿À À½¿ø ¹ß¸ÅÇß´Ù.

ÇØ¿Ü¿¡¼­ ÁÖ¸ñÇÏ´Â '±èÀººñ' ÇÁ·Îµà¼­°¡ ¿À´Â 29ÀÏ 'µ¶Ã¢Àû »ç¿îµå¿Í Ä¿¹ö¾ÆÆ® ÄÝ¶óº¸·¹ÀÌ¼Ç'ÀÇ ¹ß¸Å¸¦ ¿¹°í ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°íÀÖ´Ù. 

ÀÌ¹ø ¾ÆÆ® ÀÛ¾÷Àº µ¶ÀÏ ÀÛ°¡µéÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ¹Ú¼öÈ¯ ÀÛ°¡¿Í ÇÔ²²ÇØ¼­ ´õ¿í È­Á¦°¡ µÇ°íÀÖÀ¸¸ç, ÀÌ¹ø ÀÛ¾÷Àº ½ÇÁ¦ ±×³àÀÇ ³ë·¡ ½ºÅ¸ÀÏ°ú °¡Àå ºñ½ÁÇÑÁ¡ÀÌ ¸¹±âµµ ÇÑ ÀÛ°¡¿ÍÀÇ ÄÝ¶óº¸·¹ÀÌ¼ÇÀ» ÅëÇØ »õ·Î¿î Ä¿¹ö¾ÆÆ®¸¦ º¸¿©ÁÙ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  

±èÀººñ´Â 'ÇÑ±¹¿¡¼­ ÃÖÃÊ·Î ÇÏµå Å×Å©³ë¸¦ ÀÌ²ô´Â À½¾Ç ÇÁ·Îµà¼­'¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²¿¡ 'Èä³» ³¾ ¼ö ¾ø´Â µ¶Æ¯ÇÑ °¨¼ºÀÇ ÀÌ¹ÌÁö, ¿µ»óÀ» ¸¸µé°Ú´Ù'´Â ÀÇÁö¸¦ º¸ÀÌ¸ç, ¶ÇÇÑ ±×³àÀÇ ¸ùÈ¯ÀûÀÎ »ç¿îµå´Â 2016³â µ¥ºß ¾Ù¹ü “FITA COLA”·Î º°µµÀÇ È«º¸ ¾øÀÌ ‘À½¾Ç ±× ÀÚÃ¼ÀÇ Èû’¸¸À¸·Î ÀÚ½ÅÀÌ ¼³ ¶¥À» ±»°ÇÈ÷ ¸¸µé¾î ³Â´Ù.  

   
 

µ¶Æ¯ÇÑ ¿¬Ãâ°ú ±¸¼ºÀ» ÅëÇØ Ä¡¸íÀûÀÎ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÏ¸ç, °á±¹ ÁÖ¸ñ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´ø ‘Æ®·»µå’¿¡ ÈÛ¾µ¸®Áö ¾Ê´Â ¿µ¸®ÇÔÀ» °¡Áø ±×³à, º£¸¦¸°ÀÇ °¡Àå ¿µÇâ·ÂÀÖ´Â Å×Å©³ë Ä¿¹Â´ÏÆ¼¿¡¼­ºÎÅÍ À¯¸íÇØÁö±â ½ÃÀÛÇÑ ±èÀººñÀÇ ÀüÃ¼ À½¾ÇÀº ÇöÀç »ç¿îµåÅ¬¶ó¿ìµå ÀÏ·ºÆ®·Î´Ð Â÷Æ®¿¡¼­ top 50 ¾È¿¡ Ç×»ó µé¾î°¡ ÀÖ´Ù. 

‘ÀÏ·ºÆ®·Î´ÏÄ«’ ¶ó´Â Å« ¹üÁÖ¾È¿¡¼­ ‘Å×Å©³ë’¿Í ¾î¿ï¸®´Â ´Ù¾çÇÑ Àå¸£ÀÇ À½¾ÇÀû Áú°¨¸¦ Åä´ë·Î °íÀ¯ÀÇ Çü»óÀ» ±¸Ãà, Ä¡¿­ÇÏÁö¸¸ °¡º±°í Áñ°Å¿î À½¾ÇÀÇ ´À³¦Àº Ã»ÀÚ¿¡°Ô ½º¸çµå´Â ´À³¦À» °¡Áø '±èÀººñ'. ³Ã¼Ò¿Í ¹«°ü½ÉÀÌ ‘¸ÚÁü’À¸·Î ¹Þ¾Æµé¿©Áö´Â ½Ã´ëÀÎ Áö±Ý, À½¾ÇÀ» µèÀÚ¸¶ÀÚ ¹ÝÀÀÇÏ´Â ÀÌÀ¯, µ¶ÀÏ Å×Å©³ë ¾À¿¡¼­ 2020³â ÁÖ¸ñÇÏ´Â ¿©¼º DJ·Î ÁÖ¸ñ¹Þ°í ÀÖ´Â ±èÀººñÀÇ °áÄÚ °¡º±Áö ¾ÊÀº ÀÌ¹ø ÇØ µÎ ¹øÂ° EP, “Ä§ÀÔÀÚ”¿Í ÇÔ²² °¨Á¤À» µÚÈçµé ÇÏµå Å×Å©³ëÀÇ ¾ÀÀÌ ÁÖ¸ñ¹ÞÀ» Á¶ÁüÀÌ´Ù.

ÇÑÆí ±èÀººñ°¡ ¹ß¸ÅÇÏ´Â À½¿ø ‘Ä§ÀÔÀÚ (EMOTIONAL INTRUDER)’´Â ¿À´Ã Á¤¿À¸¦ ±âÁ¡À¸·Î ¸ðµç ¿Â¶óÀÎ À½¿ø»ç¸¦ ÅëÇØ ¹ß¸ÅµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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