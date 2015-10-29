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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.5.29 ±Ý 16:57
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ÁöÅ°,´õÅ·(ºí·¢½Ä½º), OCN '¹ø¿Ü¼ö»ç' ³× ¹øÂ° OST ¡®Fighter¡¯ ¹ß¸Å
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½ÂÀÎ 2020.05.29  
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‘ºí·¢½Ä½º(BLACK6IX)’´Â 6¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀ¸·Î µ¥ºß ¶§ºÎÅÍ Ä«¸®½º¸¶¸¦ »Õ¾î³»¸ç ´ëÁßµé¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ°í ÇÑ±¹»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÀÎ±â¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Ù.

¸â¹ö Áß ·¦À» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ‘ÁöÅ°’¿Í ‘´õÅ·’ÀÇ ·¦ ¸ÞÀÌÅ·À¸·Î ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î¼­ÀÇ ´É·ÂÀ» º¸¿©ÁØ ’Fighter’ ´Â ÈüÇÕ ºñÆ®¿Í ±Û¸®Ä¡ÇÑ »ç¿îµå À§¿¡ µÎÅÍ¿î ¶ô(Rock) ±âÅ¸°¡ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ç´Â °­·ÄÇÑ °îÀ¸·Î “ÇÑ ¹ø»ÓÀÎ ÀÎ»ý ½° ¾øÀÌ ´Þ·Á°¡ ÀÌ·ç¾î³»ÀÚ!” ¶ó´Â ¸Þ¼¼Áö¸¦ ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.

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OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº ‘¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ µçµçÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â µå¶ó¸¶ÀÎ ¸¸Å­ ÀÌ¹ø OSTµµ »ç¶û¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.’¶ó¸ç, “µå¶ó¸¶´Â ¹°·Ð OST À½¿ø¿¡µµ ¸¹Àº ±â´ë¿Í °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.

OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.4 ÁöÅ°,´õÅ·(ºí·¢½Ä½º)ÀÇ ‘Fighter’ÀÇ À½¿øÀº 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.  µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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