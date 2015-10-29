ÁöÅ°,´õÅ·(ºí·¢½Ä½º), OCN '¹ø¿Ü¼ö»ç' ³× ¹øÂ° OST ¡®Fighter¡¯ ¹ß¸Å

OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ ³× ¹øÂ° OST ‘Fighter’°¡ ±×·ì ‘ºí·¢½Ä½º(BLACK6IX)’ÀÇ ¸â¹ö ’ÁöÅ°’¿Í ‘´õÅ·’ÀÇ ·¦À¸·Î 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
‘ºí·¢½Ä½º(BLACK6IX)’´Â 6¸íÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ ¾ÆÀÌµ¹ ±×·ìÀ¸·Î µ¥ºß ¶§ºÎÅÍ Ä«¸®½º¸¶¸¦ »Õ¾î³»¸ç ´ëÁßµé¿¡°Ô ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ°í ÇÑ±¹»Ó ¾Æ´Ï¶ó ¼¼°èÀûÀ¸·Î ÀÎ±â¸¦ ¾ò°í ÀÖ´Ù.
¸â¹ö Áß ·¦À» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ´Â ‘ÁöÅ°’¿Í ‘´õÅ·’ÀÇ ·¦ ¸ÞÀÌÅ·À¸·Î ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î¼ÀÇ ´É·ÂÀ» º¸¿©ÁØ ’Fighter’ ´Â ÈüÇÕ ºñÆ®¿Í ±Û¸®Ä¡ÇÑ »ç¿îµå À§¿¡ µÎÅÍ¿î ¶ô(Rock) ±âÅ¸°¡ Á¶È¸¦ ÀÌ·ç´Â °·ÄÇÑ °îÀ¸·Î “ÇÑ ¹ø»ÓÀÎ ÀÎ»ý ½° ¾øÀÌ ´Þ·Á°¡ ÀÌ·ç¾î³»ÀÚ!” ¶ó´Â ¸Þ¼¼Áö¸¦ ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç (±Øº» ÀÌÀ¯Áø, Á¤À±¼±, ¿¬Ãâ °È¿Áø)’´Â ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í, ¹üÀÎ Àâ´Â ²ÃÅë Çü»ç¿Í ÇÑ ¹æÀ» ³ë¸®´Â ¿Ç÷ PD¸¦ ¾Õ¼¼¿î ´Ù¼¸ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÇ ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶·Î, °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÌ ÇÑµ¥ ¸ðÀÎ ±â»óÃµ¿ÜÇÑ ¼ö»çÆÀ ‘ÆÀºÒµ¶’ÀÌ ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í ¹üÀÎÀ» Àâ´Â È²öÇÑ ÆÀÇÃ·¹ÀÌÀÇ È°¾àÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â µå¶ó¸¶´Ù.
OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº ‘¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ µçµçÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î »ç¶û¹Þ°í ÀÖ´Â µå¶ó¸¶ÀÎ ¸¸Å ÀÌ¹ø OSTµµ »ç¶û¹ÞÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.’¶ó¸ç, “µå¶ó¸¶´Â ¹°·Ð OST À½¿ø¿¡µµ ¸¹Àº ±â´ë¿Í °ü½É ºÎÅ¹µå¸°´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.4 ÁöÅ°,´õÅ·(ºí·¢½Ä½º)ÀÇ ‘Fighter’ÀÇ À½¿øÀº 30ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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