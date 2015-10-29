ÀÌ½´¸ÞÀÌÄ¿ 'ºò¸¶ºí', ¾Ù¹ü°ú ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À ¿ÀÇÂÇÏ¸é ÄÄ¹é

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|¡ã »çÁøÁ¦°ø / Big Marvel, eLe media
ÀÌ½´¸ÞÀÌÄ¿ 'ºò¸¶ºí(Big Marvel)'ÀÌ »õ·Î¿òÀ» ´õÇØ°¡´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ¾Ù¹ü°ú ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¸¦ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç ÄÄ¹éÇß´Ù.
780¸¸¸íÀÇ ±¸µ¶ÀÚ¸¦ ÀÚ¶ûÇÏ´Â ±¹³» 1¼¼´ë ÀÎÇÃ·ç¾ð¼ ‘ºò¸¶ºí’ (Big Marvel)ÀÌ ½Åº¸ 'Masqueraded'¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç ¾óÅÍ³ÊÆ¼ºê »çÀÌÄÚ ÆËÀ¸·Î µ¹¾Æ¿Ô´Ù.
À¯ÄèÇÏ°í ÇØÇÐÀûÀÎ 'Masqueraded'´Â °ÔÀÓ¼ÓÀ¸·Î »¡·Áµé¾î°¡ ºò¸¶ºíÀÌ È¸ÃáÇÏ´Â ½ºÅä¸®·Î Àü°³µÇ¸ç, ½Ã°£¿©ÇàÀ» ÅëÇÑ °ú°Å È¸»ó, È¸Ãá ÀþÀ½°ú ´ÄÀ½Àº ÇÑ ²ý Â÷ÀÌÀÓÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù.
'Masqueraded'´Â '°¡Àå¹«µµÈ¸'·Î Æò¹üÇÏ°Ô ÇØ¼®ÀÌ µÇÁö¸¸ ¼Ò¼Ó»ç Ãø¿¡¼´Â "ºò¸¶ºí, Ã»ÃáÀÇ Àç´ÉÀ» ½ñ¾ÆºÎÀº ¿ªÀÛÀ¸·Î ½º½º·Î Ç¥ÇöÀ» Çß´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
ºò¸¶ºí(Big Marvel)Àº 2012³â ºñÆ®¹Ú½º KR Ã¨ÇÇ¾ð½Ê ¿ì½ÂÀ¸·Î ¼¼»ó¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³ÂÀ¸¸ç ÇöÀç·Î´Â ¸¸´É ÀÎÇÃ·ç¿£¼ ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê·Î¼ÀÇ ¿ª·®À» °®Ãá Á¦ÀÛÀÚ·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ºò¸¶ºí(Big Marvel)ÀÇ ÀÌ¹ø ½Åº¸ 'Masqueraded'´Â ¾Ù¹ü°ú ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¸¦ 5¿ù 30ÀÏ 18½Ã¿¡ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç ÄÄ¹éÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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