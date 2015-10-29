°É±×·ì 'T.O.P Girls(Æ¼¿ÀÇÇ°É½º)', ¼¼°è¸¦ ÇâÇÑ ³¯°³Áþ 6¿ù ½Åº¸ ¹ß¸Å ¿¹Á¤

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'T.O.P Girls' ¸â¹ö, ‘ÀÌ¹Î¼’´Â ¾Æ¿ª ½ÃÀýºÎÅÍ KBS TV À¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’ °íÁ¤ Ãâ¿¬À¸·Î ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÇØ¿Â, 80³â´ë ÇÏÀÌÆ¾ ½ºÅ¸, ¼ÒÇÇ ¸¶¸£¼Ò¸¦ ¶°¿À¸£°Ô ÇÏ´Â Æ¯À¯ÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ¾È°í ÀÖ°í ‘Á¶¹ÎÁö’´Â ÇÑ·Áß ¾Æ¿ª ¸ðµ¨ ´ë»ó Ãâ½ÅÀ¸·Î ¿©´À ½Ê´ëÃ³·³ ´ç´çÇÏ°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ¼º°Ý¿¡, ¹ÝÂ¦°Å¸®´Â ´«ÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÌ´Ù.
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Ã»ÃáµéÀÌ °ÞÀ»¸¸ÇÑ ¼ÒÀç·Î ±¸¼ºµÈ ½Å°îÀº ÇÞ»ìÀÌ ÈÃ¢ÇÑ ¾î´À ³¯ Çì¾îÁø ¿¬ÀÎÀ» ¿ì¿¬È÷ ¸¶ÁÖÄ¡¸ç º»ÀÎµµ ¸ð¸£°Ô ¾ó±¼À» ÇÇÇÏ´Â »óÈ²¿¡ Ã³ÇÑ ¾ÆÇÂ ¸¶À½À» ¹¦»çÇÑ °îÀÌ´Ù.
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Æ¯È÷ ¼ÀçÇÏ ÇÁ·Îµà¼´Â Çï·Îºñ³Ê½º ‘Romantic love’, ´ºÀÌ½ºÆ® ‘Not Over You’, ´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡ OST, º¸ÁÂ°ü OST, Ã¾ÀÇ ‘Rainfall’, ½á´ÏÈúÀÇ ‘µÎ±ÙµÎ±Ù’ µî ¼ö ¸¹Àº °îµé·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
'T.O.P Girls'´Â ½ºÅ¸ÄÄ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼ ¿À·£ ±â°£ ÁØºñÇØ¿Â °É±×·ìÀ¸·Î½á, ‘¹Î¼’, ‘¹ÎÁö’(m&m)ÀÇ À¯´Ö ¾Ù¹üÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ´ëÁß°úÀÇ ¸¸³²À» ¸ñÀü¿¡ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ±×µéÀÇ Ã¹ ¹ß°ÉÀ½Àº ¾ÕÀ¸·Î »õ·Î¿î °É±×·ìÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â ½ÅÈ£ÅºÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù.
ÇÑÆí StarCom Entertainment Girl Group “T.O.P(Top of Princess) Girls”, “T.O.P Girls”(Æ¼¿ÀÇÇ°É½º)ÀÇ À¯´Ö ¾Ù¹ü ‘ÇÞ»ìÀÌ ´«ºÎ¼Å’´Â ¿À´Â 6¿ù 21ÀÏ ¹ß¸ÅÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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