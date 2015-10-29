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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.1 ¿ù 17:56
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°É±×·ì 'T.O.P Girls(Æ¼¿ÀÇÇ°É½º)', ¼¼°è¸¦ ÇâÇÑ ³¯°³Áþ 6¿ù ½Åº¸ ¹ß¸Å ¿¹Á¤
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.06.01  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   

»ö±ò ÀÖ°í ¼¼·ÃµÈ À½¾Ç°ú ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ÀåÂøÇÑ ½ºÅ¸ÄÄ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¼Ò¼Ó 'T.O.P Girls'°¡ ¾Æ½Ã¾Æ´Â ¹°·Ð, ¼¼°èÈ­¸¦ ¸ñÇ¥, ÃÖ°íÁ¡À» ÁöÇâÇÏ°í ÀÖ´Ù. 

‘ÀÌ¹Î¼­’¿Í ‘Á¶¹ÎÁö’¸¦ ÇÊµÎ·Î ´ÙÀç´Ù´ÉÇÑ ¸Å·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀº ¹Ù ÀÖ´Â 'T.O.P Girls'´Â Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÇÞ»ìÀÌ ´«ºÎ¼Å’·Î 6¿ù À¯´Ö ¾Ù¹üÀÌ ¿ÀÇÂµÈ´Ù.

'T.O.P Girls' ¸â¹ö, ‘ÀÌ¹Î¼­’´Â ¾Æ¿ª ½ÃÀýºÎÅÍ KBS TV À¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’ °íÁ¤ Ãâ¿¬À¸·Î ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÇØ¿Â, 80³â´ë ÇÏÀÌÆ¾ ½ºÅ¸, ¼ÒÇÇ ¸¶¸£¼Ò¸¦ ¶°¿À¸£°Ô ÇÏ´Â Æ¯À¯ÀÇ ºÐÀ§±â¸¦ ¾È°í ÀÖ°í ‘Á¶¹ÎÁö’´Â ÇÑ·Áß ¾Æ¿ª ¸ðµ¨ ´ë»ó Ãâ½ÅÀ¸·Î ¿©´À ½Ê´ëÃ³·³ ´ç´çÇÏ°í ¼ÖÁ÷ÇÑ ¼º°Ý¿¡, ¹ÝÂ¦°Å¸®´Â ´«ÀÌ ¸Å·ÂÀûÀÌ´Ù. 

ÀÌ¹ø ¹ß¸ÅµÉ Å¸ÀÌÆ²°î ‘ÇÞ»ìÀÌ ´«ºÎ¼Å’´Â ÀÏ·º±âÅ¸ÀÇ ¸®ÇÁ¿Í ½Åµð»çÀÌÀúÀÇ »ç¿îµå°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â °¡¿îµ¥, ¸®µå¹ÌÄÃÇÑ R&AMP;B SoulÀÇ ¸á·Îµð¿Í ·¦ÀÌ Á¶È­¸¦ ÀÌ·ç´Â ½ÃÆ¼ÆË ½ºÅ¸ÀÏÀÇ °îÀÌ´Ù.

Ã»ÃáµéÀÌ °ÞÀ»¸¸ÇÑ ¼ÒÀç·Î ±¸¼ºµÈ ½Å°îÀº ÇÞ»ìÀÌ È­Ã¢ÇÑ ¾î´À ³¯ Çì¾îÁø ¿¬ÀÎÀ» ¿ì¿¬È÷ ¸¶ÁÖÄ¡¸ç º»ÀÎµµ ¸ð¸£°Ô ¾ó±¼À» ÇÇÇÏ´Â »óÈ²¿¡ Ã³ÇÑ ¾ÆÇÂ ¸¶À½À» ¹¦»çÇÑ °îÀÌ´Ù.

½Å¿¹ ÀÛ°î°¡ Ä£ÀýÇÑ½É¼ú¾¾¿Í º£Å×¶û ÇÁ·Îµà¼­ ¼­ÀçÇÏ¿Í ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÛ»ç¿¡´Â À±¹Ì·¡, ´ºÀÌ½ºÆ®, º¥, EXID µî ¼ö¸¹Àº °¡¼öµéÀÇ ³ë·¡¿¡ °¡»ç¸¦ ¾´ ÀÛ»ç°¡ ÇÑÁØÀÌ ÀÛ¾÷ÇÑ °îÀÌ´Ù.

Æ¯È÷ ¼­ÀçÇÏ ÇÁ·Îµà¼­´Â Çï·Îºñ³Ê½º ‘Romantic love’, ´ºÀÌ½ºÆ® ‘Not Over You’, ´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡ OST, º¸ÁÂ°ü OST, Ã¾ÀÇ ‘Rainfall’, ½á´ÏÈúÀÇ ‘µÎ±ÙµÎ±Ù’ µî ¼ö ¸¹Àº °îµé·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

'T.O.P Girls'´Â ½ºÅ¸ÄÄ ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼­ ¿À·£ ±â°£ ÁØºñÇØ¿Â °É±×·ìÀ¸·Î½á, ‘¹Î¼­’, ‘¹ÎÁö’(m&AMP;m)ÀÇ À¯´Ö ¾Ù¹üÀ» ½ÃÀÛÀ¸·Î ´ëÁß°úÀÇ ¸¸³²À» ¸ñÀü¿¡ µÎ°í ÀÖÀ¸¸ç, ±×µéÀÇ Ã¹ ¹ß°ÉÀ½Àº ¾ÕÀ¸·Î »õ·Î¿î °É±×·ìÀÇ ½ÃÀÛÀ» ¾Ë¸®´Â ½ÅÈ£ÅºÀÌ µÉ °ÍÀÌ´Ù. 

ÇÑÆí StarCom Entertainment Girl Group “T.O.P(Top of Princess) Girls”, “T.O.P Girls”(Æ¼¿ÀÇÇ°É½º)ÀÇ À¯´Ö ¾Ù¹ü ‘ÇÞ»ìÀÌ ´«ºÎ¼Å’´Â ¿À´Â 6¿ù 21ÀÏ ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.   µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê Áß±¸, ½ÅÀÎ ·¡ÆÛ °æ¿¬´ëÈ¸ ¡®µå¶ø ´õ ºñÆ®¡¯ °³ÃÖ
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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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