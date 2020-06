사회울산양산 울산시교육청 ‘생활공감정책 및 공무원 My Job Idea’제안 공모 진행 승인 2020.06.02 00:45:23 울산시교육청은 교육 현장의 생생한 의견을 청취하고 참신한 아이디어를 적극 발굴하기 위해 오는 30일까지 ‘생활공감정책 및 공무원 My Job Idea’제안 공모를 진행한다고 1일 밝혔다. ‘생활공감정책’ 제안은 학생, 학부모, 시민들이 참여할 수 있다. 학생 중심의 학교 문화 조성과 관련된 주제에 걸맞은 정책 아이디어가 있는 교육가족이면 누구나 응모할 수 있다. ‘공무원 My Job Idea’ 제안은 학교 업무 정상화, 업무 효율성 개선 등 교육 업무와 관련 있는 자유주제 형식이다. 시교육감 소속 공무원에 한해 응모할 수 있고, 국민신문고에서 온라인 접수를 받는다. 접수된 제안은 가치, 실행 가능성 등을 종합적으로 검토해 제안심사위원회의 최종 심사를 거쳐 선정한다. 최종 당선작은 8월 중 발표하며, 심사 결과에 따라 표창과 상금을 수여할 예정이다. 자세한 내용은 울산시교육청 홈페이지 또는 각급 학교 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 이춘봉기자 bong@ksilbo.co.kr 경상일보, KSILBO < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet

