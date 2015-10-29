Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', ÇÁ·Î Ãà±¸ °æ±â ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³¡¦´«ºÎ½Å ¿©½Å ¹Ì¸ð

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.2 È­ 13:43
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½ÂÀÎ 2020.06.02  
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±èÇØ¸®´Â À¯´ÏÆû Â÷¸²¿¡µµ ±º»ì ¾ø´Â ¸ö¸Å¿Í ¿Ïº®ÇÑ ºñÀ²À» »Ë³½ °ÍÀº ¹°·Ð, Èæ¹ß°ú ´ëºñµÇ´Â Èò ÇÇºÎ¿Í ¶Ç·ÇÇÑ ÀÌ¸ñ±¸ºñ·Î µ¶º¸ÀûÀÎ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÀÌ³¯ ±èÇØ¸®´Â °°Àº 2020 Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õÀÎ Æ®À®Å¬ ¸â¹ö ±èÁö¹Î, ¹Ú¼Ò¿µ, À¯ÇÏ¿µ°ú ÇÔ²² ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV¸¦ ÅëÇØ ÆíÆÄÁß°è¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ» »Ë³» ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.

±èÇØ¸®´Â Áö³­ÇØ °Ü¿ï½ÃÁð ¾È¾çKGCÀÎ»ï°ø»ç ³²ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü°ú ÀÎÃµ ½ÅÇÑÀºÇà ¿¡½º¹öµå ¿©ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü, KTÀ§Áî ÇÁ·Î¾ß±¸ÆÀ µîÀÇ Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇßÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹, ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. ±èÇØ¸®´Â ¶Ù¾î³­ ÆÛÆ÷¸Õ½º ½Ç·Â°ú Àû¼ö ¾ø´Â ¿©½Å ºñÁÖ¾ó·Î ½ºÆ÷Ã÷ ÆÒµéÀÇ »ç¶ûÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.

±èÇØ¸®´Â Ä¡¾î¸®´õ¸¦ ºñ·ÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼­ ´ëÁßÀ» Ã£À» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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