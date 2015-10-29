Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', ÇÁ·Î Ãà±¸ °æ±â ºñÇÏÀÎµå ÄÆ °ø°³¡¦´«ºÎ½Å ¿©½Å ¹Ì¸ð

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Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ ÇÁ·Î Ãà±¸ °æ±â ºñÇÏÀÎµå ÄÆ¿¡¼ È·ÁÇÑ ºñÁÖ¾óÀ» »Ë³» ÆÒµéÀÇ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
1ÀÏ ¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº Áö³´Þ 30ÀÏ ±¤¾çÃà±¸Àü¿ë±¸Àå¿¡¼ ¿¸° Àü³²µå·¡°ïÁî¿Í FC¾È¾çÀÇ ÇÏ³ª¿øÅ¥ K¸®±×2 2020 È¨°æ±â¸¦ Ã£Àº ±èÇØ¸®ÀÇ ºñÇÏÀÎµå ÄÆÀ» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â Àü³²µå·¡°ïÁî À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°í È¯ÇÑ ¹Ì¼Ò¸¦ ÁöÀ¸¸ç Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù.
±èÇØ¸®´Â À¯´ÏÆû Â÷¸²¿¡µµ ±º»ì ¾ø´Â ¸ö¸Å¿Í ¿Ïº®ÇÑ ºñÀ²À» »Ë³½ °ÍÀº ¹°·Ð, Èæ¹ß°ú ´ëºñµÇ´Â Èò ÇÇºÎ¿Í ¶Ç·ÇÇÑ ÀÌ¸ñ±¸ºñ·Î µ¶º¸ÀûÀÎ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ³¯ ±èÇØ¸®´Â °°Àº 2020 Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õÀÎ Æ®À®Å¬ ¸â¹ö ±èÁö¹Î, ¹Ú¼Ò¿µ, À¯ÇÏ¿µ°ú ÇÔ²² ¾ÆÇÁ¸®Ä«TV¸¦ ÅëÇØ ÆíÆÄÁß°è¸¦ ÁøÇàÇÏ¸ç ´Ù¾çÇÑ ¸Å·ÂÀ» »Ë³» ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ÇØ °Ü¿ï½ÃÁð ¾È¾çKGCÀÎ»ï°ø»ç ³²ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü°ú ÀÎÃµ ½ÅÇÑÀºÇà ¿¡½º¹öµå ¿©ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü, KTÀ§Áî ÇÁ·Î¾ß±¸ÆÀ µîÀÇ Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇßÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹, ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù. ±èÇØ¸®´Â ¶Ù¾î³ ÆÛÆ÷¸Õ½º ½Ç·Â°ú Àû¼ö ¾ø´Â ¿©½Å ºñÁÖ¾ó·Î ½ºÆ÷Ã÷ ÆÒµéÀÇ »ç¶ûÀ» ÇÑ ¸ö¿¡ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
±èÇØ¸®´Â Ä¡¾î¸®´õ¸¦ ºñ·ÔÇØ ´Ù¾çÇÑ ºÐ¾ß¿¡¼ ´ëÁßÀ» Ã£À» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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