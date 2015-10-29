'ºò¸¶ºí(Big Marvel)', 'Masqueraded(°¡Àå¹«µµÈ¸)'ÀÇ À½¿ø°ú ¹Âºñ ¿ÀÇÂ

Áö³ 30ÀÏ 'ºò¸¶ºí(Big Marvel)'ÀÌ 'Masqueraded(°¡Àå¹«µµÈ¸)'ÀÇ À½¿ø°ú ¹Âºñ ¿ÀÇÂÀ¸·Î ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê¸¦ Ãµ¸íÇß´Ù.
½Å°î 'Masqueraded(°¡Àå¹«µµÈ¸)'ÀÇ ÀÌ¹ø ¹Âºñ´Â ÃÔ¿µ µµÁß Áß°£Áß°£ ·£´ý ÇÑ Àå¸é°ú ¾ÆÀÌµð¾î¸¦ ²÷ÀÓ¾øÀÌ »ý°¢ÇÏ¸ç ÁøÇà, CC CREW ½ºÅÜµéÀ» ±«·ÓÈ÷¸ç(?) ¿Ï¼ºµÈ ÀÛÇ°ÀÌ´Ù.
780¸¸ ¸í ±¸µ¶, ±¹³» 1¼¼´ë ÀÎÇÃ·ç¾ð¼ ‘ºò¸¶ºí’ (Big Marvel)ÀÌ ¾óÅÍ³ÊÆ¼ºê »çÀÌÄÚ ÆË ½Åº¸ 'Masqueraded'¸¦ ¹ß¸ÅÇÏ¸ç À¯ÄèÇÏ°í ÇØÇÐÀûÀÎ °ÔÀÓ ¼ÓÀ¸·Î »¡·Á µé¾î°¡ ºò¸¶ºíÀÌ È¸ÃáÇÏ´Â ½ºÅä¸®¸¦ Àü°³ÇÏ¸ç ½Ã°£¿©ÇàÀ» ÅëÇÑ °ú°Å È¸»ó, È¸Ãá ÀþÀ½°ú ´ÄÀ½Àº ÇÑ ²ý Â÷ÀÌÀÓÀ» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Â ¹Âºñ¸¦ ¿ÀÇÂÇß´Ù.
ÃÔ¿µ ÈÄ ºò¸¶ºíÀº "¹Âºñ¿¡ Âü¿©ÇÑ ÇÒ¸Ó´ÏºÐµéÀÌ ÁýÁß·ÂÀ» ÀÒÁö ¾Ê°í ¿½ÉÈ÷ µû¶ó¿Í ÁÖ¼Ì´Ù ÀÌ¸¥ ¾ÆÄ§ºÎÅÍ ´ÙÀ½³¯ »õº®±îÁö ÃÔ¿µÀÌ ÁøÇàµÆ´Âµ¥ ÀÌÅ»ÇÏ´Â ºÐµéÀº ´Ü ÇÑºÐµµ ¾ø¾ú´Ù."¸ç, "³Ê¹« °í¸¶¿ü´Ù."°í ¾ð±ÞÇß´Ù.
¶ÇÇÑ "ÁïÈï¼º°ú ¾Öµå¸³ÀÌ ¸¹ÀÌ °¡¹ÌµÇ¾ú°í °¨µ¶´Ô°ú ÇÔ²² °è¼Ó ¼ÒÅëÇÏ¸ç ÁÁÀº ±×¸²À» ¸¸µé±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Âµ¥, ÇöÀåÀÇ ½ºÅÜµéÀÌ ¸¹ÀÌ ±«·Î¿üÀ» °ÍÀÌ´Ù."°í ¼úÈ¸Çß´Ù.
2012³â ºñÆ®¹Ú½º KR Ã¨ÇÇ¾ð½Ê ¿ì½ÂÀ¸·Î ¼¼»ó¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ ºò¸¶ºí(Big Marvel)Àº ¸¸´É ÀÎÇÃ·ç¿£¼ ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê·Î¼ÀÇ ¿ª·®À» °®Ãá Á¦ÀÛÀÚ·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ºò¸¶ºí(Big Marvel)ÀÇ ÀÌ¹ø ½Åº¸ 'Masqueraded(°¡Àå¹«µµÈ¸)'´Â ¾Ù¹ü°ú ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¸¦ Áö³ ÁÖ¸»ÀÎ 5¿ù 30ÀÏ 18½Ã¿¡ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç ÄÄ¹éÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >