'ºò¸¶ºí(Big Marvel)', 'Masqueraded(°¡Àå¹«µµÈ¸)'ÀÇ À½¿ø°ú ¹Âºñ ¿ÀÇÂ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.2 È­ 13:43
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½ÂÀÎ 2020.06.02  
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¶ÇÇÑ "ÁïÈï¼º°ú ¾Öµå¸³ÀÌ ¸¹ÀÌ °¡¹ÌµÇ¾ú°í °¨µ¶´Ô°ú ÇÔ²² °è¼Ó ¼ÒÅëÇÏ¸ç ÁÁÀº ±×¸²À» ¸¸µé±â À§ÇØ ³ë·ÂÇß´Âµ¥, ÇöÀåÀÇ ½ºÅÜµéÀÌ ¸¹ÀÌ ±«·Î¿üÀ» °ÍÀÌ´Ù."°í ¼úÈ¸Çß´Ù.

   
 

2012³â ºñÆ®¹Ú½º KR Ã¨ÇÇ¾ð½Ê ¿ì½ÂÀ¸·Î ¼¼»ó¿¡ ¸ð½ÀÀ» µå·¯³½ ºò¸¶ºí(Big Marvel)Àº ¸¸´É ÀÎÇÃ·ç¿£¼­ ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê·Î¼­ÀÇ ¿ª·®À» °®Ãá Á¦ÀÛÀÚ·Î ³Î¸® ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù.

ÇÑÆí ºò¸¶ºí(Big Marvel)ÀÇ ÀÌ¹ø ½Åº¸ 'Masqueraded(°¡Àå¹«µµÈ¸)'´Â ¾Ù¹ü°ú ¹ÂÁ÷ ºñµð¿À¸¦ Áö³­ ÁÖ¸»ÀÎ 5¿ù 30ÀÏ 18½Ã¿¡ ¿ÀÇÂÇÏ¸ç ÄÄ¹éÇß´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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