ÄÉÀÌÆË ½Å¿¹°¡¼ö '¿¡ÀÌºñ', ¿ÍµðÁîÆÝµùÀ¸·Î µ¥ºß ÇÁ·Î¸ð¼Ç ±âÈ¹

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ÄÉÀÌÆË ½Å¿¹°¡¼ö ¿¡ÀÌºñ°¡ ¿ÍµðÁîÆÝµùÀ¸·Î µ¥ºß ÇÁ·Î¸ð¼ÇÀ» ±âÈ¹ÇÑ´Ù.
µ¥ºß ¹æ½ÄÀÇ Çõ½ÅÀ» ¸¸µå´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®·Î °¡¼ö, ¾ÆÆ¼½ºÆ®·Î ²ÞÀ» ÀÌ·ç°íÀÚ ÇÏ´Â Ã¹ ¹øÂ°(1È£) ¿ÍµðÁîÆÝµùÀÇ ÄÉÀÌÆË ¾ÆÀÌµ¹ °¡¼ö°¡ µÈ´Ù.
°¡¼ö ¿¡ÀÌºñ´Â EDM (Electric Dance Music)ÀÇ Àå¸£·Î ´í½º¿Í ·¦, º¸ÄÃÀÌ °¡¹ÌµÈ ³ë·¡ ÆÛÆ÷¸Õ½º(performance) ¹«´ë¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, ¿À´Â 10¿ù 24ÀÏ µ¥ºß¹«´ë¸¦ °¡Áø´Ù.
¿¡ÀÌºñ´Â ½´ÆÛ½ºÅ¸ÄÉÀÌ(SUPER STAR K, KPOP STAR)¿¡¼ 8¸¸¿© ¸í Áß ÃÖ¿¬¼Ò·Î 110¸íÀÇ º»¼±¹«´ë¿¡ ¿Ã¶ó ½Ç·ÂÀ» ÀÎÁ¤¹ÞÀ¸¸ç, À¯Æ©ºê ½ºÅ¸·Î ¹ßµ¹¿òÇÏ°í ÀÖ´Â ÁØºñµÈ ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³Ê´Ù.
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ÀÌ¹ø µ¥ºß À½¹ÝÀÎ BLACK ROSE(ºí·¢·ÎÁî)´Â ´Ù°¢ÀûÀÎ ÇÁ·Î¸ð¼ÇÇü ÄÉÀÌÆË ¹«´ë¸¦ °èÈ¹ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, »çÈ¸Àû ºÐÀ§±â¸¦ °¨¾ÈÇÑ ¿Â¶óÀÎ È°µ¿ÀÇ ±âÈ¹¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇöÀç 17¼¼ÀÇ '¿¡ÀÌºñ´Â' ÀÌ¹Ì º¸ÄÃÀÌ³ª ´í½º ·¦ ½Ç·ÂÀº ´Ù¾çÇÑ °ø¿¬ ¹× ¼ö»ó °æ·Â°ú À¯Æ©ºê Å©¸®¿¡ÀÌÅÍ È°µ¿À» ÅëÇØ °ËÁõµÈ °¡¼ö·Î µ¥ºß°î ‘ºí·¢·ÎÁî’´Â SCM¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®¿¡¼ ÃÑ°ý ÇÁ·Îµà½ÌÀ¸·Î ÁØºñÇÏ°í ÀÖ´Ù.
5³â°£ ÁØºñÇÑ µ¥ºß ¾Ù¹üÀÌ ¼¼»óÀÇ Áß½ÉÀÌ µÇ´Â KPOP WORLD, KPOP STAR ÇÑ±¹ÀÇ ÀÚ¶û½º·¯¿î À½¾ÇÀÎ(°¡¼ö)·Î Åº»ýÀ» ±â´ëÇÏ°Ô ¸¸µå´Â ÇÁ·ÎÁ§Æ®´Â ¿ÍµðÁî È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ 6¿ù 5ÀÏ ±Ý¿äÀÏ 13½Ã ¿ÀÇÂÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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