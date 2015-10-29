¹è¿ì 'ÀÌ¼±ºó', OCN '¹ø¿Ü¼ö»ç' ´Ù¼¸ ¹øÂ° OST 'Savage Killer' ¹ß¸Å

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.5 ±Ý 18:09
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½ÂÀÎ 2020.06.05  
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OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ ´Ù¼¸ ¹øÂ° OST 'Savage Killer'°¡ 5ÀÏ Á¤¿À¿¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.

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ÀÌ¼±ºóÀÇ ¼öÁØ ³ôÀº ³ë·¡ ½Ç·ÂÀ¸·Î ¸¸´É ¿£ÅÍÅ×ÀÌ³ÊÀÇ ¸é¸ð¸¦ º¸¿©ÁØ 'Savage Killer'´Â µå¶ó¸¶ÀÇ Ä³¸¯ÅÍ¿Í °°ÀÌ ³ìÀ½ °úÁ¤¿¡¼­µµ ³ÑÄ¡´Â ¿­Á¤°ú ¿¡³ÊÁö·Î ³ìÀ½¿¡ ÀÓÇÏ¿© ÁÖº¯À¸·ÎºÎÅÍ Âù»ç¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù´Â ÈÄ¹®ÀÌ´Ù. 

¹ø¿Ü¼ö»ç OST Part.5 'Savage Killer'ÀÇ ÀÛ»ç´Â ¹ø¿Ü¼ö»ç Part.1 ±èÁ¾¼­ <¹ø¿Ü¼ö»ç>¸¦ ÀÛ»çÇÑ °­¹ÎÇüÀÌ ¸Ã¾Ò°í, ÀÛ°î°ú Æí°îÀº K-pop (½´ÆÛ ÁÖ´Ï¾î, Block B µî), USA Pop (Snoop Dogg, DMX µî), Euro pop (Swissivory) °¡¼öµéÀÇ °îÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÏ°í, ÇÑ±¹°ú µå¶ó¸¶, ¹Ì±¹ TV Show ¿¡ ¸¹Àº °îÀ» ÀÛ°îÇÑ 'JOONY' °¡ ¸Ã¾Ò´Ù.

OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç (±Øº» ÀÌÀ¯Áø, Á¤À±¼±, ¿¬Ãâ °­È¿Áø)’´Â ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í, ¹üÀÎ Àâ´Â ²ÃÅë Çü»ç¿Í ÇÑ ¹æÀ» ³ë¸®´Â ¿­Ç÷ PD¸¦ ¾Õ¼¼¿î ´Ù¼¸ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÇ ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶·Î, °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÌ ÇÑµ¥ ¸ðÀÎ ±â»óÃµ¿ÜÇÑ ¼ö»çÆÀ ‘ÆÀºÒµ¶’ÀÌ ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í ¹üÀÎÀ» Àâ´Â È­²öÇÑ ÆÀÇÃ·¹ÀÌÀÇ È°¾àÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â µå¶ó¸¶´Ù.

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OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.5 ÀÌ¼±ºóÀÇ 'Savage Killer'ÀÇ À½¿øÀº 5ÀÏ Á¤¿À¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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