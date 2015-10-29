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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.7 ÀÏ 15:00
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·¡ÆÛ 'J.yung', ·¡ÆÛ ±è¼±ÀçÀÇ Áö¿ø»ç°ÝÀ» ¹ÞÀº ¡®Longtonight¡¯ 7ÀÏ ¹ß¸Å
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½ÂÀÎ 2020.06.07  
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¡ã ·¡ÆÛ 'J.yung(Á¦ÀÌ¿µ)'ÀÌ 6¿ù 7ÀÏ »õ·Î¿î ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'Longtonight' / »çÁøÁ¦°ø ¿¡ÀÌÅõÁö»ç¿îµå

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¡ã J.yung(Á¦ÀÌ¿µ) / »çÁøÁ¦°ø ¿¡ÀÌÅõÁö»ç¿îµå

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¶ÇÇÑ 'ÀÓÁö¼·'°¨µ¶ÀÇ ¾ÆÀÌµð¾î·Î ¾Ö´Ï¸ÞÀÌ¼Ç Çü½ÄÀÇ ¸ôÀÔµµ ³ôÀº ¹ÂÁ÷ºñµð¿À·Î °îÀ» Ç¥ÇöÇØ ¸Å´Ï¾îµéÀÇ ±â´ë¿¡ ¾î±ß³ªÁö ¾ÊÀº ÀÛÇ°À¸·Î ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù. 

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