·¡ÆÛ 'J.yung', ·¡ÆÛ ±è¼±ÀçÀÇ Áö¿ø»ç°ÝÀ» ¹ÞÀº ¡®Longtonight¡¯ 7ÀÏ ¹ß¸Å

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ÀÌ¹ø¿¡ ¹ß¸ÅµÈ 'J.yung(Á¦ÀÌ¿µ)'ÀÇ ½Ì±Û ¾Ù¹ü 'Longtonight'Àº ÀþÀº ³²³àÀÇ ÀÌ¾ß±â·Î ¼³·½À» ´ãÀº ÈüÇÕ °îÀÌ´Ù.
J.yung(Á¦ÀÌ¿µ)Àº "¿ì¸° Àþ°í ¹ãÀº ±æ°í, ´ÞºûÀÌ ¹àÀº °ÇÁö µµ½Ã°¡ ¹àÀº °ÇÁö, ¾ÆÁ÷ ³·Ã³·³ È¯ÇÑ µµ½Ã ¾Æ¹« °èÈ¹ ¾øÀÌ ÇÏ·ç¸¦ º¸³»°í ½ÍÀº ³¯! ¿À´Ã ¹ãÀº ³Ê¹« ±æ´Ù, ±×³à¿Í ÇÔ²² ¶ÙÃÄ³ª°¡°í ½Í´Ù."¶ó¸ç °î¿¡ ´ëÇØ ¼úÈ¸Çß´Ù.
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