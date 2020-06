°¡¼ö °â À½¾Ç PD ¡¯WILD¡®, Áö³­ 23ÀÏ µðÁöÅÐ ½Ì±Û ¡®Gonna be alright¡¯ ¹ß¸Å

연예/시사기획사보도자료 가수 겸 음악 PD ’WILD‘, 지난 23일 디지털 싱글 ‘Gonna be alright’ 발매 승인 2020.06.09 가수 겸 음악 PD ’WILD‘(전성용, 30)가 지난 5월 25일3번째 디지털 싱글 ‘Gonna be alright’을 발매했다. ’WILD‘(전성용, 30)은 지난 2019년 5월 24일 디지털 싱글 Feel like makin love으로 대중음악계에 출사표를 던진 가수다. 자신의 모든 곡을 프로듀싱하는 것으로알려져 있으며 발매하는 곡마다 다양한 장르를 띄고 있어앞으로 그의 활동에 궁금증을 자아내는 만능 엔터테이너다. 이번에 발매하는 신곡 ‘Gonna be alright‘ 은 힙합 기반의 음악으로미디엄 템포에 흥을 느낄 수 있는 곡으로 구성되어 있다. 이 곡에 가사를 들여다보면 “가진 건 말뿐 이어도 이뤄낼 걸 잘 알아”라는 부분에서 그의 음악적 포부가 물씬 풍긴다. 한편 ’WILD‘(전성용, 30)의 신곡 ‘Gonna be alright‘은 현재 각종 음원 사이트에서 감상 할 수 있다. 끝으로 ‘Wild’(전성용, 30)은 "신곡 ‘Gonna be alright’ 제목처럼 현재 ‘코로나‘(COVID-19)로 전 세계가 힘든 가운데 자신을 곡을 듣고 조금이라도 힘이 되었으면 하는 마음이다."고 전했다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

