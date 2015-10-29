¿¬Ã¼ ºñº¸ÀÌ '±èÁ¾¿Ï', ¾Æ³»¿ÍÀÇ Çàº¹ÇÑ ÀÏ»ó °ø°³

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¾à 15³âÀü ÇÐÃ¢½ÃÀý Ã³À½ ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº ÀÌµéÀº 2015³â ¿ì¿¬È÷ ¸¸³ª°Ô µÇ¾î ¿¬ÀÎÀ¸·Î ¹ßÀü, 2019³â ºÎºÎÀÇ ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù.
°ð Ãâ»êÀ» ¾ÕµÐ ±èÁ¾¿Ï ºÎºÎ´Â Áö³ 8ÀÏ 1ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù.
±èÁ¾¿Ï¾¾´Â "³ª¿¡°Ô ¿ÍÁÖ¾î ³Ê¹« °í¸¶¿î »ç¶÷"ÀÌ¶ó¸ç ¾Æ³»¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» Ç¥ÇöÇÏ¸ç "Æò»ý ¾Æ³¢°í »ç¶ûÇÏ°Ú´Ù."°í ¾ÖÁ¤À» Ç¥Çö Çß´Ù.
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±èÁ¾¿Ï°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾ÀÇ Çàº¹ÇÑ ÀÏ»óÀº ÁöÄÑº¸´ÂÀÌ¸¦ ¹Ì¼ÒÁþ°ÔÇÑ´Ù.ÀÌµé ¿¬Ã¼ºñº¸ÀÌ ±èÁ¾¿Ï(31)°ú ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾°¡ SNS»ó¿¡¼ ÈÁ¦¸¦ ¸ðÀ¸´Âµ¥´Â ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ´Ù.
¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾´Â D»ç¿¡¼ ÄÃ·¯½ºÆä¼È¸®½ºÆ®·Î È°µ¿ÇÏ¿´À¸¸ç Áö³ÇØ 6¿ù 8ÀÏ ±èÁ¾¿Ï°ú ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù.
ÇöÀç ±èÇýÁø¾¾´Â ÀÓ½ÅÁß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç °ð Ãâ»êÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ‘³Ê¹« Çàº¹ÇØ º¸ÀÎ´Ù’,‘Àü»ý¿¡ ³ª¶ó¸¦ ±¸ÇÑ µí’ÀÌ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
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ÇÑÆí ±èÁ¾¿ÏÀº SBS ‘³î¶ó¿î ´ëÈ¸ ½ºÅ¸Å·’¿¡¼ ¿¬Ã¼ºñº¸ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î 3¿¬½ÂÀ» ÇÏ¿´À¸¸ç ÇöÀç »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹ÈüÇÕ¹®ÈÇùÈ¸ ÀÌ»ç, ÇÑ±¹¹æ¼Û¿¹¼ú±³À°ÁøÈï¿ø ½Ç¿ë¹«¿ë ±³¼ö·Î È°µ¿ÁßÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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