°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.10 ¼ö 15:14
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
¿¬Ã¼ ºñº¸ÀÌ '±èÁ¾¿Ï', ¾Æ³»¿ÍÀÇ Çàº¹ÇÑ ÀÏ»ó °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.06.10  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã »çÁøÁ¦°ø ((±èÁ¾¿Ï°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾ , ARTISTKOREA Á¦°ø)

SBS ‘³î¶ó¿î ´ëÈ¸ ½ºÅ¸Å·’ 3¿¬½Â ¿¬Ã¼ºñº¸ÀÌ·Î À¯¸íÇÑ ±èÁ¾¿Ï°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾ÀÇ Çàº¹ÇÑ ÀÏ»óÀÌ ´©¸®²ÛÀÇ ºÎ·¯¿òÀ» »ç°í ÀÖ´Ù 

¾à 15³âÀü ÇÐÃ¢½ÃÀý Ã³À½ ÀÎ¿¬À» ¸ÎÀº ÀÌµéÀº 2015³â ¿ì¿¬È÷ ¸¸³ª°Ô µÇ¾î ¿¬ÀÎÀ¸·Î ¹ßÀü,  2019³â ºÎºÎÀÇ ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù. 

°ð Ãâ»êÀ» ¾ÕµÐ ±èÁ¾¿Ï ºÎºÎ´Â Áö³­ 8ÀÏ 1ÁÖ³âÀ» ¸ÂÀÌÇß´Ù.  

±èÁ¾¿Ï¾¾´Â "³ª¿¡°Ô ¿ÍÁÖ¾î ³Ê¹« °í¸¶¿î »ç¶÷"ÀÌ¶ó¸ç ¾Æ³»¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÁ¤À» Ç¥ÇöÇÏ¸ç "Æò»ý ¾Æ³¢°í »ç¶ûÇÏ°Ú´Ù."°í ¾ÖÁ¤À» Ç¥Çö Çß´Ù. 

   
¡ã »çÁøÁ¦°ø ((±èÁ¾¿Ï°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾ , ARTISTKOREA Á¦°ø)

±èÁ¾¿Ï°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾ÀÇ Çàº¹ÇÑ ÀÏ»óÀº ÁöÄÑº¸´ÂÀÌ¸¦ ¹Ì¼ÒÁþ°ÔÇÑ´Ù.ÀÌµé ¿¬Ã¼ºñº¸ÀÌ ±èÁ¾¿Ï(31)°ú ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾°¡ SNS»ó¿¡¼­ È­Á¦¸¦ ¸ðÀ¸´Âµ¥´Â ÀÌÀ¯°¡ ÀÖ´Ù. 

¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾´Â D»ç¿¡¼­ ÄÃ·¯½ºÆä¼È¸®½ºÆ®·Î È°µ¿ÇÏ¿´À¸¸ç Áö³­ÇØ 6¿ù 8ÀÏ ±èÁ¾¿Ï°ú ¹é³â°¡¾àÀ» ¸Î¾ú´Ù. 

ÇöÀç ±èÇýÁø¾¾´Â ÀÓ½ÅÁß¿¡ ÀÖÀ¸¸ç °ð Ãâ»êÀ» ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù. ÀÌ¿¡ ´©¸®²ÛµéÀº ‘³Ê¹« Çàº¹ÇØ º¸ÀÎ´Ù’,‘Àü»ý¿¡ ³ª¶ó¸¦ ±¸ÇÑ µí’ÀÌ¶ó´Â ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. 

   
¡ã »çÁøÁ¦°ø ((±èÁ¾¿Ï°ú ±×ÀÇ ¾Æ³» ±èÇýÁø¾¾ , ARTISTKOREA Á¦°ø)

¶ÇÇÑ ±×´Â “Æò»ý ÇÔ²²ÇÏ°í ½ÍÀº »ç¶÷”ÀÌ¶ó¸ç, “²É±æ¸¸ °È°Ô ÇØÁÖ°í ½Í´Ù”°í ¸»ÇÏ¸ç »ç¶û²ÛÀÇ ¸é¸ð¸¦ °ú½ÃÇß´Ù. 

ÇÑÆí ±èÁ¾¿ÏÀº SBS ‘³î¶ó¿î ´ëÈ¸ ½ºÅ¸Å·’¿¡¼­ ¿¬Ã¼ºñº¸ÀÌ¶ó´Â Å¸ÀÌÆ²·Î 3¿¬½ÂÀ» ÇÏ¿´À¸¸ç ÇöÀç »ç´Ü¹ýÀÎ ÇÑ±¹ÈüÇÕ¹®È­ÇùÈ¸ ÀÌ»ç, ÇÑ±¹¹æ¼Û¿¹¼ú±³À°ÁøÈï¿ø ½Ç¿ë¹«¿ë ±³¼ö·Î È°µ¿ÁßÀÌ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¾ç»êÁö¿ª ÄÚ·Î³ª È®ÁøÀÚ Ãß°¡ ¹ß»ý¿¡ ¡®ºñ»ó¡¯
2
´ë¿Õ¾Ï¡¤¿µ³²¾ËÇÁ½º ÄÉÀÌºíÄ« ÀçÃßÁø º»°ÝÈ­
3
°Ç¼³³ëÁ¶ ¿ï»ê°Ç¼³±â°èÁöºÎ, °­µ¿°ñÇÁÀå °Ç¼³ÇöÀå ´ÜÃ¼Çù¾à¼­ Ã¼°á °ÅºÎ¿¡ ¹Ý¹ß
4
À¯Èï¾÷¼Ò µî °íÀ§Çè½Ã¼³, 10ÀÏºÎÅÍ ÀüÀÚ¸íºÎ ½ÃÇà
5
°¨»ç¿ø ¡°LH, ´Ù¿î2Áö±¸ ÇÏÃµ±âº»°èÈ¹ ÇùÀÇ ºÎÀûÁ¤¡±
6
ºÒ¹ý Çö¼ö¸· 200¿©ÀåÀ¸·Î µÚµ¤ÀÎ ÅÂÈ­±³
7
½É¿Ï±¸ Àü ½ÃÀå ºó¼Ò, ¾Öµµ ¹ß±æ ÀÌ¾îÁ®
8
¾ç»êÁö¿ª ¾ÆÆÄÆ®½ÃÀå »ç¼Û½Åµµ½Ã Áß½É È¸º¹¼¼
9
°­¿øµµµ¶Ã¤Ææ¼Ç ¡®ÆæÆ®ÇÏ¿ì½ºÇ®ºô¶ó¡¯, ÆòÃ¢ Èú¸µ ¼÷¹ÚÁö·Î ´«±æ
10
¡°¹«·á°­ÀÇ¡± À°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ¡¤º¸À°±³»ç °ü½ÉÀÚ Ãë¾÷ µ½´Â ¾Æµ¿½É¸®»ó´ã»çÀÚ°ÝÁõ
¡°ÄÚ·Î³ª·Î ÁöÄ£ ¸¶À½ À§·ÎÇØÁÙ ¾ß¿Ü°ø¿¬¡±
¡®³ª¹« ±×¸®´Â ÀÛ°¡¡¯ °­¹®Ã¶ °³ÀÎÀü
¿ï»ê½ÃÇâ 12ÀÏ ¡®Å¬·¡½Ä ÇÒ »·¡¯, ½Ã¹Î°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â ´ë¸é À½¾Ç...
¿ï»ê¹«¿ëÁ¦ ¡®ÀÌÁ¤È­ ÇÑ±¹Ãã ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÀ¡¯ ´ë»ó
¿¡¹Ù ¾Ë¸Ó½¼ Àü½ÃÈ¸ ¡®Vida¡¯, 9¿ù20ÀÏ±îÁö ¼¼Á¾¹Ì¼ú°ü

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr