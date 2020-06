OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST 'LAST SCENE', ÀÌ¹ø¿¡´Â ÇÏÀÌºê·Î Âü¿©

연예/시사기획사보도자료 OCN 드라마틱 시네마 '번외수사'의 OST 'LAST SCENE', 이번에는 하이브로 참여 승인 2020.06.11 ▲ 사진제공: 이캐스트엔터테인먼트 OCN 드라마틱 시네마 '번외수사'의 OST ‘LAST SCENE’이 '하이브로(HIGHBRO)'의 목소리로 12일 오후 6시에 발매된다. 이번 곡의 주인공 '하이브로(HIGHBRO)'는 생소한 이름일지 모르지만 이미 익숙한 밴드이다. 과거 장미여관으로 활동 하였던 배상재, 윤장현이 '장미여관' 해체 후 보컬 동하를 새로 영입하여 결성된 팀이다. 새로운 보컬 영입 과정도 특이하다. '하이브로(HIGHBRO)'는 지난 2월 미니앨범 발매 기념 쇼케이스에서 결성 과정을 설명했다. 이날 하이브로의 기타 배상재는 "장미여관 해체 후 윤장현과 임경섭을 찾아가 다시 밴드를 하자고 이야기했다"며 "보컬이 필요하다는 말에 유튜브를 통해 동하를 발견했다"고 말했다. 이렇게 '장미여관' 해체 후 보컬 동하를 새로 영입하여 보컬,기타, 베이스, 드럼으로 이루어진 4인조(동하,배상재,윤장현,김호용) 밴드 하이브로가 탄생하게 되었다. ▲ OCN 드라마틱 시네마 '번외수사'의 OST ‘LAST SCENE’이 '하이브로(HIGHBRO)'의 목소리로 12일 오후 6시에 발매된다. '하이브로(HIGHBRO)'는 공감할 수 있는 모두의 이야기를 음악에 담아내며 대중성과 음악성을 겸비한 그들의 사운드에서 하이브로(HIGHBRO)만의 긍정적 에너지를 느낄 수 있다. 'LAST SCENE' 은 밴드 하이브로(HIGHBRO) 멤버 전원이 작사 작곡 편곡뿐 아니라 직접 연주에도 참여한 곡으로 누구에게나 있을 수 있는 일상 속 다양한 인간관계의 마지막 모습을 강렬하게 노래하는'LAST SCENE’과 함께 드라마 번외수사의 매력에 빠져들어 간다. OST 제작사 이캐스트엔터테인먼트(대표 양기하) 측은 “하이브로(HIGHBRO)의 'LAST SCENE' 은 매력적인 기타리프와 파워풀 하고 감성적인 보컬 동하의 보이스가 인상적인 곡."이라며 “드라마와 함께 사랑받을 수 있을 것으로 기대하고 있다."라고 전했다. 한편 OCN 드라마틱시네마 ‘번외수사’ OST PART.7 '하이브로(HIGHBRO)'의 'LAST SCENE'의 음원은 12일 오후 6시에 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

