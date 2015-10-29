OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST 'LAST SCENE', ÀÌ¹ø¿¡´Â ÇÏÀÌºê·Î Âü¿©

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.11 ¸ñ 18:07
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½ÂÀÎ 2020.06.11  
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OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST ‘LAST SCENE’ÀÌ 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.

ÀÌ¹ø °îÀÇ ÁÖÀÎ°ø 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'´Â »ý¼ÒÇÑ ÀÌ¸§ÀÏÁö ¸ð¸£Áö¸¸ ÀÌ¹Ì ÀÍ¼÷ÇÑ ¹êµåÀÌ´Ù. °ú°Å Àå¹Ì¿©°üÀ¸·Î È°µ¿ ÇÏ¿´´ø ¹è»óÀç, À±ÀåÇöÀÌ 'Àå¹Ì¿©°ü' ÇØÃ¼ ÈÄ º¸ÄÃ µ¿ÇÏ¸¦ »õ·Î ¿µÀÔÇÏ¿© °á¼ºµÈ ÆÀÀÌ´Ù.

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'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'´Â °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµÎÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ À½¾Ç¿¡ ´ã¾Æ³»¸ç ´ëÁß¼º°ú À½¾Ç¼ºÀ» °âºñÇÑ ±×µéÀÇ »ç¿îµå¿¡¼­ ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)¸¸ÀÇ ±àÁ¤Àû ¿¡³ÊÁö¸¦ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.

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OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)ÀÇ 'LAST SCENE' Àº ¸Å·ÂÀûÀÎ ±âÅ¸¸®ÇÁ¿Í ÆÄ¿öÇ® ÇÏ°í °¨¼ºÀûÀÎ º¸ÄÃ µ¿ÇÏÀÇ º¸ÀÌ½º°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °î."ÀÌ¶ó¸ç “µå¶ó¸¶¿Í ÇÔ²² »ç¶û¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.

ÇÑÆí OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.7 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'ÀÇ 'LAST SCENE'ÀÇ À½¿øÀº 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼­ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù.     µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

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