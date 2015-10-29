OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST 'LAST SCENE', ÀÌ¹ø¿¡´Â ÇÏÀÌºê·Î Âü¿©

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OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST ‘LAST SCENE’ÀÌ 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
ÀÌ¹ø °îÀÇ ÁÖÀÎ°ø 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'´Â »ý¼ÒÇÑ ÀÌ¸§ÀÏÁö ¸ð¸£Áö¸¸ ÀÌ¹Ì ÀÍ¼÷ÇÑ ¹êµåÀÌ´Ù. °ú°Å Àå¹Ì¿©°üÀ¸·Î È°µ¿ ÇÏ¿´´ø ¹è»óÀç, À±ÀåÇöÀÌ 'Àå¹Ì¿©°ü' ÇØÃ¼ ÈÄ º¸ÄÃ µ¿ÇÏ¸¦ »õ·Î ¿µÀÔÇÏ¿© °á¼ºµÈ ÆÀÀÌ´Ù.
»õ·Î¿î º¸ÄÃ ¿µÀÔ °úÁ¤µµ Æ¯ÀÌÇÏ´Ù. 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'´Â Áö³ 2¿ù ¹Ì´Ï¾Ù¹ü ¹ß¸Å ±â³ä ¼îÄÉÀÌ½º¿¡¼ °á¼º °úÁ¤À» ¼³¸íÇß´Ù. ÀÌ³¯ ÇÏÀÌºê·ÎÀÇ ±âÅ¸ ¹è»óÀç´Â "Àå¹Ì¿©°ü ÇØÃ¼ ÈÄ À±ÀåÇö°ú ÀÓ°æ¼·À» Ã£¾Æ°¡ ´Ù½Ã ¹êµå¸¦ ÇÏÀÚ°í ÀÌ¾ß±âÇß´Ù"¸ç "º¸ÄÃÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù´Â ¸»¿¡ À¯Æ©ºê¸¦ ÅëÇØ µ¿ÇÏ¸¦ ¹ß°ßÇß´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ·¸°Ô 'Àå¹Ì¿©°ü' ÇØÃ¼ ÈÄ º¸ÄÃ µ¿ÇÏ¸¦ »õ·Î ¿µÀÔÇÏ¿© º¸ÄÃ,±âÅ¸, º£ÀÌ½º, µå·³À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁø 4ÀÎÁ¶(µ¿ÇÏ,¹è»óÀç,À±ÀåÇö,±èÈ£¿ë) ¹êµå ÇÏÀÌºê·Î°¡ Åº»ýÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù.
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|¡ã OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST ‘LAST SCENE’ÀÌ 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù.
'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'´Â °ø°¨ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ¸ðµÎÀÇ ÀÌ¾ß±â¸¦ À½¾Ç¿¡ ´ã¾Æ³»¸ç ´ëÁß¼º°ú À½¾Ç¼ºÀ» °âºñÇÑ ±×µéÀÇ »ç¿îµå¿¡¼ ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)¸¸ÀÇ ±àÁ¤Àû ¿¡³ÊÁö¸¦ ´À³¥ ¼ö ÀÖ´Ù.
'LAST SCENE' Àº ¹êµå ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO) ¸â¹ö Àü¿øÀÌ ÀÛ»ç ÀÛ°î Æí°î»Ó ¾Æ´Ï¶ó Á÷Á¢ ¿¬ÁÖ¿¡µµ Âü¿©ÇÑ °îÀ¸·Î ´©±¸¿¡°Ô³ª ÀÖÀ» ¼ö ÀÖ´Â ÀÏ»ó ¼Ó ´Ù¾çÇÑ ÀÎ°£°ü°èÀÇ ¸¶Áö¸· ¸ð½ÀÀ» °·ÄÇÏ°Ô ³ë·¡ÇÏ´Â'LAST SCENE’°ú ÇÔ²² µå¶ó¸¶ ¹ø¿Ü¼ö»çÀÇ ¸Å·Â¿¡ ºüÁ®µé¾î °£´Ù.
OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)ÀÇ 'LAST SCENE' Àº ¸Å·ÂÀûÀÎ ±âÅ¸¸®ÇÁ¿Í ÆÄ¿öÇ® ÇÏ°í °¨¼ºÀûÀÎ º¸ÄÃ µ¿ÇÏÀÇ º¸ÀÌ½º°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °î."ÀÌ¶ó¸ç “µå¶ó¸¶¿Í ÇÔ²² »ç¶û¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.7 'ÇÏÀÌºê·Î(HIGHBRO)'ÀÇ 'LAST SCENE'ÀÇ À½¿øÀº 12ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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