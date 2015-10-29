Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', ¼Ö·Î °¡¼ö º¯½Å ³ª¼±´Ù. ¡°¹«´ë ¼³ »ý°¢¿¡ Çàº¹ÇÏ°í ¹÷Â÷¡°

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Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ ¼Ö·Î °¡¼ö·Î °¡¿ä°è Á¤½Ä µ¥ºß¸¦ È®Á¤Çß´Ù.
¼Ò¼Ó»ç ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï Ãø¿¡ µû¸£¸é ±èÇØ¸®´Â ¿À´Â 8¿ù ÃÊ Á¤½Ä ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ È®Á¤ Áþ°í ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
±èÇØ¸®ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±ÛÀº ÆË°ú ·¹°Ô, ÈüÇÕÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ °í·ç ¼¯ÀÎ ´í½º Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î, ±èÇØ¸®ÀÇ ¸Å·ÂÀûÀÎ º¸ÄÃ°ú Ä¡¾î¸®´õ °æÇèÀ¸·Î ½×¾Æ ¿Â Å¹¿ùÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º ±â·®À» °í½º¶õÈ÷ ´À³¥ ¼ö ÀÖÀ» ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ½Ç·ÂÆÄ ÇÁ·Îµà¼µéÀÌ Æ÷ÁøÇÑ MOT ·¹ÀÌºíÀÌ ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç, ÀÌ¿ìÀÇ ‘ÀÌº°Çàµ¿’ ÇÁ·Îµà¼ÀÌÀÚ ¿ö³Ê¿ø, º¥, Ä«µå(KARD), ¼ÒÀ¯XÁ¤±â°í µî°ú Çù¾÷ÇÑ ¹ÚÁ¤¿í ÀÛ°î°¡¸¦ ºñ·ÔÇØ ±èÁØÀÏ, Á¤ÂùÈñ ÀÛ°î°¡°¡ ÇÔ²² ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±èÇØ¸®´Â “°¡¼ö¶ó´Â ²ÞÀ» ³õÁö ¾Ê°í ÀÖ¾ú´Âµ¥ ³»°¡ ÁÁ¾ÆÇÏ´Â Ãã°ú ³ë·¡·Î ¹«´ë¿¡ ¼³ »ý°¢À» ÇÏ´Ï ³Ê¹« Çàº¹ÇÏ°í ¹÷Â÷´Ù”¶ó¸ç “Áö±ÝÀº ¾Ù¹ü¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, Ä¡¾î¸®´õ È°µ¿µµ º´ÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï ¸¹Àº ÀÀ¿ø°ú ±â´ë ºÎÅ¹µå¸°´Ù”¶ó°í ¼Ò°¨À» ÀüÇß´Ù.
±èÇØ¸®´Â Áö³ÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼ö¿ø KTÀ§Áî ÀÀ¿ø´Ü Ä¡¾î¸®´õ·Î µ¥ºß, Áö³ÇØ °Ü¿ï½ÃÁð ¾È¾çKGCÀÎ»ï°ø»ç ³²ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü°ú ÀÎÃµ ½ÅÇÑÀºÇà ¿¡½º¹öµå ¿©ÀÚÇÁ·Î³ó±¸´Ü µî¿¡¼ È°¾àÇßÀ¸¸ç, È·ÁÇÑ ºñÁÖ¾ó°ú µ¶º¸ÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º ½Ç·ÂÀ¸·Î ‘´í½º ÃµÀç’·Î ºÒ¸®¸ç ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò´Ù. ±×¸®°í ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í K¸®±× Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹µÅ È°¹ßÇÑ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Ù.
±èÇØ¸®´Â ÀÌ´Þ Áß ½Å°î ³ìÀ½°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀ» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¸ç, 8¿ù ÃÊ ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ ¸ñÇ¥·Î ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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