Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', ¼Ö·Î °¡¼ö º¯½Å ³ª¼±´Ù. ¡°¹«´ë ¼³ »ý°¢¿¡ Çàº¹ÇÏ°í ¹÷Â÷¡°

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.13 Åä 10:16
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½ÂÀÎ 2020.06.13  
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¶ÇÇÑ ÀÌ¹ø ¾Ù¹üÀº ½Ç·ÂÆÄ ÇÁ·Îµà¼­µéÀÌ Æ÷ÁøÇÑ MOT ·¹ÀÌºíÀÌ ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç, ÀÌ¿ìÀÇ ‘ÀÌº°Çàµ¿’ ÇÁ·Îµà¼­ÀÌÀÚ ¿ö³Ê¿ø, º¥, Ä«µå(KARD), ¼ÒÀ¯XÁ¤±â°í µî°ú Çù¾÷ÇÑ ¹ÚÁ¤¿í ÀÛ°î°¡¸¦ ºñ·ÔÇØ ±èÁØÀÏ, Á¤ÂùÈñ ÀÛ°î°¡°¡ ÇÔ²² ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù.

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