'¼öÆÛºñ(SUPERBEE)' 'One Life', OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç' OST Âü¿©

|
|
|
|¡ã »çÁøÁ¦°ø ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®
'¼öÆÛºñ(SUPERBEE)'°¡ ‘One Life’¶ó´Â °îÀ¸·Î OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST¿¡ Âü¿©ÇÏ¿´´Ù.
5³â Àü Ã³À½À¸·Î ÇÑ±¹ ÈüÇÑ¾À¿¡ µîÀåÇÑ ¼öÆÛºñ(SUPERBEE)´Â ¼Ò³â °°Àº ¸ð½ÀÀ¸·Î ¿ì¸®¿¡°Ô ±â¾ïµÇ¾úÁö¸¸ µ¶º¸ÀûÀÎ ·¦ ½Ç·Â°ú µ¶Æ¯ÇÑ ¸ñ¼Ò¸®¿¡¼ ³ª¿À´Â ¾Æ¿ì¶ó´Â ºñ¹üÇÔ ±× ÀÌ»óÀÌ¾ú´Ù. ÃÖ°íÀÇ ·¡ÆÛ·Î ¼Õ²ÅÈ÷´Â ¼öÆÛºñ(SUPERBEE)°¡ Âü¿©ÇÏ¿© ±â´ë°¨À» ³ôÀÎ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST ‘One Life’´Â Å°µæÅ°µæ(Kidkkidk)ÀÇ ºÎµå·¯¿ì¸é¼µµ °·ÄÇÑ ÁßÀúÀ½ º¸ÀÌ½º¸¦ ´õÇØ µÑ¸¸ÀÇ ¿Ïº®ÇÑ ÄÝ¶óº¸¸¦ ÀÌ·ï³Â´Ù.
Á¤½ÅÀ» ¾îÁö·´È÷´Â ¼ÒÀ½¿¡ ±ä¹ÚÇÑ ¼ø°£, »çÀÌ·» ¼Ò¸® °¡µæÇÑ ÇöÀåÀÇ ±äÀå°¨À» ÁÖ´Â ±âÅ¸ ¸®ÇÁ¿Í ÈüÇÕ »ç¿îµå ±×¸®°í µå¶ó¸¶Æ½ÇÏ°Ô ÆîÃÄÁö´Â °îÀÇ Àü°³, ±× À§¿¡ ÆîÃÄÁö´Â ¼öÆÛºñ(SUPERBEE)°¡ ¹ñ¾î³»´Â °¡»ç´Â ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’°¡ Àü´ÞÇÏ°íÀÚ ÇÏ´Â ¸Þ½ÃÁö¸¦ Á¤È®ÇÏ°Ô À½¾ÇÀ¸·Î Àß Ç¥ÇöÇØ ÁÖ¾ú´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ¹ø¿Ü¼ö»ç Part.8 ¼öÆÛºñ(SUPERBEE) ÀÇ ‘One Life (feat.kidkkidk) ’´Â ¼ö¸¹Àº OST¸¦ ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇØ¿Â ‘ÀÌÁ¾¼ö’ ÀÛ°î°¡¿Í ‘³ªº´¼ö’ ÀÛ°î°¡ÀÇ ÇÕÀÛÀ¸·Î ±×µ¿¾È º¸¿©Áá´ø ¼¶¼¼ÇÑ À½¾Ç»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °ÅÄ£ Ä«¸®½º¸¶±îÁö º¸¿©ÁØ °îÀ¸·Î ±â´ë¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “¼öÆÛºñ(SUPERBEE)ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î ÀüÇØÁö´Â OST ‘One Life’°¡ µå¶ó¸¶ÀÇ Àç¹Ì¸¦ ´õ ÇØÁÙ °Í."ÀÌ¶ó¸ç “µå¶ó¸¶¿Í ÇÔ²² »ç¶û¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù."¶ó°í ÀüÇß´Ù.
ÇÑÆí OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.8 '¼öÆÛºñ(SUPERBEE) ÀÇ ‘One Life (feat.kidkkidk) ’ÀÇ À½¿øÀº 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >