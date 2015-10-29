°¡¼ö µ¥ºß ¾ÕµÐ Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', ³ëÀÌÅ¸ ±¤°í ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹

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8¿ù ÃÊ ¼Ö·Î °¡¼ö µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÐ Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ ½ºÆ÷Ã÷ ºê·£µå ³ëÀÌÅ¸(NOITA)ÀÇ ±¤°í ¸ðµ¨·Î ¹ßÅ¹µÆ´Ù.
15ÀÏ ³ëÀÌÅ¸ ÃøÀº “±èÇØ¸®¿Í ±¤°í ¸ðµ¨ °è¾àÀ» Ã¼°áÇß´Ù”°í ¹àÈ÷¸ç ±èÇØ¸®ÀÇ Ã¹ Èº¸¸¦ °ø°³Çß´Ù.
³ëÀÌÅ¸ÀÇ °ü°èÀÚ´Â “±èÇØ¸®ÀÇ Ã»·®¹Ì ³ÑÄ¡´Â ºñÁÖ¾ó°ú ¹à°í °Ç°ÇÑ ÀÌ¹ÌÁö°¡ ±â´É¼º °Ç° ½´Áî ºê·£µåÀÎ ³ëÀÌÅ¸¿Í ¸¸³ª Å« ½Ã³ÊÁö¸¦ ³¾ °ÍÀ¸·Î È®½ÅÇÑ´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡¼ ±èÇØ¸®´Â ¿»·Î ÄÃ·¯ÀÇ ³ëÀÌÅ¸ ½Å¹ß°ú ¾î¿ï¸®´Â µ¿ÀÏÇÑ »ö»óÀÇ Å©·ÓÅ¾À» ÀÔ°í Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¶Ç ´Ù¸¥ ÄÆ¿¡´Â ½ºÆ÷Æ¼ÇÑ ½ºÅ¸ÀÏ·Î ½ºÄÉÀÌµåº¸µå¿¡ ¾É¾Æ ºí·ç °è¿ÀÇ ³ëÀÌÅ¸ ½Å¹ßÀ» ½Å°í Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ±èÇØ¸®´Â ÀÌ¹ø Èº¸¿¡¼ ¿Ïº®ÇÑ ºñÀ²°ú ±º»ì ¾ø´Â ¸ö¸Å, µ¶º¸ÀûÀÎ ¹Ì¸ð¸¦ °ú½ÃÇØ ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
±èÇØ¸®´Â ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í K¸®±× Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹µÅ È°µ¿À» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿À´Â 8¿ù ÃÊ ¼Ö·Î °¡¼ö Á¤½Ä µ¥ºß¸¦ È®Á¤ Áþ°í ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ½ÉÇ÷À» ±â¿ïÀÌ°í ÀÖ´Ù.
±èÇØ¸®ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±ÛÀº ÆË°ú ·¹°Ô, ÈüÇÕÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ °í·ç ¼¯ÀÎ ´í½º Àå¸£ÀÇ °îÀ¸·Î, ½Ç·ÂÆÄ ÇÁ·Îµà¼µéÀÌ Æ÷ÁøÇÑ MOT ·¹ÀÌºíÀÌ ÇÁ·Îµà½Ì¿¡ Âü¿©ÇÏ¸ç, ÀÌ¿ìÀÇ ‘ÀÌº°Çàµ¿’ ÇÁ·Îµà¼ÀÌÀÚ ¿ö³Ê¿ø, º¥, Ä«µå(KARD), ¼ÒÀ¯XÁ¤±â°í µî°ú ÀÛ¾÷ÇÑ ¹ÚÁ¤¿í ÀÛ°î°¡¸¦ ºñ·ÔÇØ ±èÁØÀÏ, Á¤ÂùÈñ ÀÛ°î°¡°¡ ÇÔ²² ÇØ °îÀÇ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ôÀÏ °èÈ¹ÀÌ´Ù.
±èÇØ¸®´Â ÀÌ´Þ Áß ½Å°î ³ìÀ½°ú ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ÃÔ¿µÀ» ÁøÇàÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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