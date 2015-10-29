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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.15 ¿ù 14:23
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2020 ÃÑ¼± ¼±°Å ·Î°í¼Û 1À§´Â ¹Ú±º 'ÇÑÀÜÇØ'
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½ÂÀÎ 2020.06.15  
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Áö³­ 2020³â ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ÀÌ¹ø ¼±°Å¿¡´Â ¾î¶² ·Î°í¼ÛÀÌ °¡Àå ÀÎ±â°¡ ÀÖÀ»±î? ¶ó´Â Áú¹®¿¡ ¸¹Àº ÀÇ°ßµéÀÌ ÀÖ¾ú´Ù. 

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ÇÏÁö¸¸, ÀúÀÛ±ÇÇùÈ¸ °ü°èÀÚÀÇ ¸»¿¡ µû¸£¸é '±¹¹ÎÀû »ç¶ûÀ» ¹Þ°í ÀÖ´Â Æ®·ÎÆ® Àå¸£¸¦ °¡Àå ¸¹Àº ÈÄº¸ÀÚµéÀÌ ¼±ÅÃÇØ ÁÖ¼Ì°í,±×Áß¿¡¼­ 1À§ »ç¿ë°îÀº 'ÇÑÀÜÇØ' ¿´´Ù" °í ÀüÇß´Ù.

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