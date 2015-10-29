2020 ÃÑ¼± ¼±°Å ·Î°í¼Û 1À§´Â ¹Ú±º 'ÇÑÀÜÇØ'

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Áö³ 2020³â ÃÑ¼±À» ¾ÕµÎ°í ÀÌ¹ø ¼±°Å¿¡´Â ¾î¶² ·Î°í¼ÛÀÌ °¡Àå ÀÎ±â°¡ ÀÖÀ»±î? ¶ó´Â Áú¹®¿¡ ¸¹Àº ÀÇ°ßµéÀÌ ÀÖ¾ú´Ù.
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'ÇÑÀÜÇØ' °¡¼ö ¹Ú±ºÀº "½ÇÁ¦·Î ÇÑÀÜÇØ°¡ ¼±°Å ·Î°í¼Û 1À§¸¦ ÇØ¼ ³Ê¹«³ª Çàº¹ÇÏ°í ¶Ç¾î·Á¿î ½Ã±â¿¡ ¸¹Àº»ç¶÷µé¿¡°Ô ±àÁ¤ÀûÀÎ ÈûÀ» ÁÙ¼ö ÀÖ¾î¼ ¿µ±¤ÀÌ´Ù. ´õ¿í ´õ È°¹ßÇÑ È°µ¿À¸·Î ±â»ÝÀ»ÁÖ°í Èú¸µÀÌ µÇ´Â °¡¼ö°¡ µÇ°Ú´Ù" °í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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