°¡¼ö 'Áø¸ð¾Æ', µÎ ¹øÂ° ½Å°î ¡®¿À»çÄ«Çà¡¯ °ø½Ä¹ß¸Å

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|¡ã °¡¼ö Áø¸ð¾Æ
ÀçÀÏ±³Ç¥ Ãâ½ÅÀÇ ¹ÌÁî¸ðµ¨°¡¼ö °â ½Ã´Ï¾î¸ðµ¨°¡¼ö ÀÎ 'Áø¸ð¾Æ'°¡ µÎ ¹øÂ° ½Å°î ‘¿À»çÄ«Çà’À» 15ÀÏ ÀüÃ¼ À½¿ø¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °ø½Ä ¹ß¸ÅÇß´Ù.
14ÀÏ 27ÀÎÀÇ ¸ðµ¨°ú ÀÎ±â°¡¼ö Çö´ç, ÀÌ»ó¹ø ÀÇ ÃàÇÏ¹«´ë·Î ¼ºÈ²¸®¿¡ °³ÃÖ µÈ ‘2020 Á¦1È¸ »õ·Î¿Í¹æ¼Û¸ðµ¨ ¼±¹ß´ëÈ¸(MCÀÌ½ÃÇâ,±Ç³ëÇØ¸¸)’¿¡ ÃâÀüÇÑ °ø½ÄÈ°µ¿¿¡ ÀÌ¾î, ¿À´Â 7¿ù2ÀÏ °¡¿äTV, GMTV, ½Ç¹ö¾ÆÀÌTV, ETN, ¹Ì±¹TVK ¹æ¼Û¿¡ µ¿½Ã ¼ÛÃâµÇ´Â ÀÎ±â ¼ºÀÎ°¡¿äÇÁ·Î±×·¥ ‘º£½ºÆ®°¡¿ä¼î’¸¦ ÅëÇØ ½Å°î ‘¿À»çÄ«Çà(ÓÞø¡ú¼ª)’ ¹ß¸Å±â³ä ¼îÄÉÀÌ½º¸¦ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
¿À´Â 7¿ù2ÀÏ ´ëÇÑ¹Î±¹¿¹¼úÀÎ¼¾ÅÍ(¼¿ï ¾çÃµ±¸ ¸ñµ¿¼·Î 225) ·Î¿îÈ¦¿¡¼ °ø°³³ìÈµÇ´Â ‘º£½ºÆ®°¡¿ä¼î’´Â Æ®·ÎÆ® ¼ºÀÎ°¡¿ä ´ëÇ¥Ã¤³Î·Î ±ÞºÎ»óÇÑ °¡¿äTV ¿Í ±Û·Î¹ú ¹ÂÁ÷Ã¤³Î GMTV, ¼ºÀÎ°¡¿ä Ã¤³ÎÀÇ ´ë¸í»ç ½Ç¹ö¾ÆÀÌTV ¹× ¹Ì±¹ TVK Ã¤³Î µîÀ» ÅëÇØ Àü±¹ÀÇ ¾È¹æ ±ØÀåÀº ¹°·Ð ¹ÌÁÖÁö¿ª¿¡ ±îÁö ¹æ¿µµÈ´Ù.
¿À»çÄ«Çà’Àº ¹Ì½ºÆ®·Ô °ú ¹Ì½ºÅÍÆ®·Ô ÀÇ ¸¶½ºÅÍ·Î Æ®·ÎÆ®ÄýÀÇ À§¾öÀ» ÀÌ¾î°¡°í ÀÖ´Â ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÃÖ½Å ÀÎ±âÅ¸ÀÌÆ²°î ÀÌ¿´´ø ‘´ç½ÅÆí’À» ÀÛ°îÇÑ ÀÎ±â Æ®·ÎÆ®ÀÛ°î°¡ °â °¡¼ö ±Ç³ëÇØ¸¸ÀÌ ÀÛ°îÀ» ÇÏ¿´À¸¸ç, Áø¸ð¾Æ °¡ »ý¾Ö Ã¹ ÀÛ»ç°¡·Î Âü¿©ÇÏ¿´À¸¸ç, Æ®·ÎÆ®°èÀÇ ±Ý¼Õ Á¦ÀÌÄß¼ö(À±¿µ¼ö)°¡ Æí°îÇÏ°í, Æ®·ÎÆ®°É±×·ì Å¥¿ÀÆ¼ÀÇ ¸®´õÀÎ ½á´Ï(ÇÏ¼±°æ)ÀÇ »óÅ¹ß¶öÇÑ È¼ºÀÌ ¹Ìµð¿ò ÅÛÆ÷ÀÇ ¿£Ä«Ç³ ¹ß¶óµåÆ®·ÎÆ®¿¡ ½Å¼±ÇÑ ºñÅ¸°¨À» ´õÇß´Ù.
ÀÏº»ÀÇ ´ëÇÐ¿¡¼ ÀÇ»óµðÀÚÀÎÀ» Àü°øÇÏ°í, ¹ÌÁî¸ðµ¨ °â ½Ã´Ï¾î¸ðµ¨·Î È°µ¿ ÁßÀÌ±âµµ ÇÑ Áø¸ð¾Æ ´Â 1Áý Á¤ÅëÆ®·ÎÆ®½Å°î ‘ÁÁÀº»ý’À» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç, ´ëÇÑ¹Î±¹ Á¦1È£ ‘½Ã´Ï¾î¸ðµ¨ Æ®·ÎÆ®°¡¼ö’·Î ÀÚ¸®¸Å±è ÇÏ°Ú´Ù´Â Æ÷ºÎ·Î ¼ºÀÎ°¡¿ä¿¡ Ã¹ ¹ßÀ» ³»µóÀºµ¥ ÀÌ¾î ¿£Ä«Ç³ÀÇ ¾ÖÀýÇÏ°í ¾Æ¸§´Ù¿î ³ë·§¸»ÀÌ µ¸º¸ÀÌ´Â Æ÷Å©Æ®·ÎÆ® ‘¿À»çÄ«Çà’À¸·Î µÎ ¹øÂ° ½Ì±Û Å¸ÀÌÆ²°îÀ» ¼±º¸ÀÎ´Ù.
¿À»çÄ«Çà’Àº Áø¸ð¾ÆÀÇ »î¼Ó¿¡¼ Áø¼ÖÇÏ°Ô ²¨³»¾î ÀûÀº ‘»ì¾ÆÀÖ´Â ÀÌ¾ß±â’¸¦ ³ë·§¸»·Î ÇÏ°íÀÖ¾î, µû¶æÇÑ Áø½É¿¡¼ ¿ì·¯³ª¿À´Â ¾ÖÀÜÇÔ°ú °¡½¿ ¹¶Å¬ÇÑ °¨µ¿ÀÌ ÀüÇØÁø´Ù. °³¼ºÀÖ´Â Àü°³¿Í Ç¥Çö¼Ó¿¡ ‘º¸¶ó»ö ºê·éÆç½Ã¾Æ²É’, ‘ºÎÂê´ç’, ³ë¶õ»ö ¾Ö±â¼ö¼±È²É’ µî ¿À»çÄ«Çà ¸¸ÀÇ »õ·Î¿î ¼ÒÀçµéÀÌ µîÀåÇÏ¿© »ö´Ù¸¥ ¸Å·ÂÀ» ´õÇÑ´Ù.
ÇÑÆí, ¼¿ï ÅÂ»ýÀÇ Áø¸ð¾Æ(º»¸í ±èÁö¼ö)´Â ¿©°í¸¦ Á¹¾÷ÇÑ Á÷ÈÄ °¡¼ö°¡ µÇ°Ú´Ù¸é¼ Ä£ÁöÀÇ ¼Ò°³·Î °¡¼ö °â ÀÛ°î°¡ ¹Ú°Ç ¼±»ý¿¡°Ô ¸î ´Þ µ¿¾È ³ë·¡¸¦ ¹è¿î ÀÏÀÌ ÀÖ´Ù. ¹Ú°Ç ¼±»ýÀº ‘´ÜÀåÀÇ ¹Ì¾Æ¸®°í°³’¸¦ ºñ·ÔÇØ ÀÌ¹ÌÀÚÀÇ ³ë·¡¸¦ ÁöµµÇØ ÁÖ¸ç, ³ë·¡¸¦ Àß ºÎ¸¥´Ù´Â ÄªÂù°ú ÇÔ°Ô “ÁÁÀº °¡¼ö°¡ µÉ ¼ö ÀÖÀ¸´Ï µµ¸Á°¡Áö ¸»°í ¿½ÉÈ÷ ¿¬½ÀÇÏ¶ó”¸ç ´çºÎÇÏ°ï Çß´Ù.
±ä ¼¼¿ùÀ» È¸Ç×ÇÏ¿© °¡¼ö Áø¸ð¾Æ´Â 2019³â ½ã¹æ¼Û¿¬±âÇÐ¿ø(´ëÇ¥ ÀÓÇö½Ä/¿øÀå ±è³²È£) ½´ÆÛÆ®·ÎÆ® 1±â °úÁ¤ÀÇ ´ëÇ¥°¡¼ö·Î Æ®·ÎÆ®¼ºÀÎ°¡¿ä°è¿¡ Ã¹ ¹ßÀ» ³»µó¾ú´Ù.
º¸¶ó»ö ºê·éÆç½Ã¾Æ ²É °°Àº ±×³à, Áø¸ð¾Æ ÀÇ µÎ ¹øÂ° ÀÌ¾ß±â ‘¿À»çÄ«Çà’ ºñÇà±â°¡ ÀÌ·úÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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