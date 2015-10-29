±×·ì 'N.O.M(³ð)', µåµð¾î ±× º£ÀÏÀ» ¹þ´Â´Ù...ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º

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|¡ã 'N.O.M(³ð)' ¿µ»ó Ä¸Ã³ / JZ FACTORY, eLeMEDIA DB Á¦°ø
µåµð¾î º£ÀÏÀ» ¹þ´Â ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×·ì 'N.O.M(³ð)', ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÆÛÆ÷¸Õ½º¸¦ ¼±º¸ÀÎ´Ù.
ÇÏÀÌÈúÀ» ½Å´Â ³²ÀÚ ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×·ì '³ð(N.O.M)'ÀÇ '1st mini album 3rd sexual N.O.M' ÀÌ µåµð¾î º£ÀÏÀ» ¹þ¾î´øÁö°í °ø°³°¡ µÈ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç JZ FACTORY´Â "5¿ùºÎÅÍ ½ÃÀÛµÈ ÃÑ 3°³ÀÇ Æ¼Àú ¿µ»óÀ» ÅëÇØ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀ°ú ÀÌ½´¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å°°í ÀÖ´Â ½Åº¸°¡ 6¿ù 18ÀÏ ¹ß¸ÅµÈ´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
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|¡ã 'N.O.M(³ð)' ¿µ»ó Ä¸Ã³ / JZ FACTORY, eLeMEDIA DB Á¦°ø
ÀÌ¾î "6¿ù 18ÀÏ ¹ß¸ÅµÇ´Â '1st mini album 3rd sexual N.O.M - I‘M NOT BUT'ÀÇ È°µ¿Àº À½¿ø ¹× ¹ÂÁ÷ºñµð¿À°¡ °ø°³°¡ µÇ´Â ½ÃÁ¡À» ±âÁ¡À¸·Î À½¾Ç¹æ¼Û°ú ÇÔ²² ´Ù¾çÇÑ ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ¼ ´ëÁßµé¿¡°Ô ¾îÇÊÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù."
¶ÇÇÑ "À½¿øÀÇ »çÀü °ø°³´Â ¾øÀ¸¸ç 6¿ù 12ÀÏ ¾à 20ÃÊ°¡·®ÀÇ Æ¼Àú ¿µ»óÀ» ÅëÇØ¸¸ Á¢ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù."°í ÀÏÁ¤À» ÇÇ·ÂÇß´Ù.
±×µéÀº »çÀü ¿µ»óµéÀÇ ¹ÝÀÀ°ú ÀÌ½´¿¡ ´ëÇØ¼ "±¹³» º¸´Ù ´õ ¶ß°Å¿î ¹ÝÀÀÀ» º¸ÀÌ°í ÀÖ´Â ÇØ¿Ü¿¡¼´Â ³Ê¹«³ªµµ ¿À·§µ¿¾È ±â´Ù¸° º¸¶÷ÀÌ ÀÖ´Ù."¶ó°í °ø½Ä Ã¤³Î¿¡¼ ÇÑ ÆÒÀÌ ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹ µðÁ¦ÀÌ Å¬·´ ±èÀÎ¿µ È¸ÀåÀº "ÀÌ¹ø À½¹ÝÀ¸·Î ÀÌµéÀÌ °ú¿¬ ¾ó¸¶³ª Å« ÀÌ½´¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å³Áö´Â ¾ÆÁ÷ ¹ÌÁö¼öÀÌÁö¸¸ ±¹³»ÀÇ K-POP Àå¸£ÀÇ Å« º¯È¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Å³ °ÍÀº È®½ÇÇÒ °ÍÀ¸·Î ¿¹»óÇÑ´Ù."°í ÀÀ¿øÇß´Ù.
ÇÑÆí À½¾Ç°è¿¡¼´Â "ÀÌµéÀÌ °ø°³ÇÑ ÀÌ¹ø ¿µ»ó¹°Àº »ï¼ºÀÇ ½º¸¶Æ®Æù '°¶·°½Ã S20'À¸·Î ÃÔ¿µÇÑ ¹Âºñ·Î K-POP°ú ÇÑ±¹ÀÇ ±â¼ú·ÂÀ» ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ´Â ÁÁÀº °á°ú¸¦ ±â´ëÇÑ´Ù."°í È¸ÀÚµÇ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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