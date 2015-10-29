°É±×·ì ¡°T.O.P Girls¡± ¸É¹ö 'ÀÌ¾È', ¶óµð¿À ÀÏÀÏ DJ·Î ±ôÂ¦ Ä³½ºÆÃ

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“T.O.P Girls” ‘ÀÌ¾È’Àº ´ÙÀç´Ù´ÉÇÑ ¸Å·ÂÀ¸·Î ¾Æ¿ª ½ÃÀýºÎÅÍ KBS TV À¯Ä¡¿ø ‘ÆÄ´ÏÆÄ´Ï’ °íÁ¤ Ãâ¿¬À¸·Î ¿Õ¼ºÇÑ È°µ¿À» ÇØ¿Â¹Ù ÀÖÀ¸¸ç, “T.O.P Girls” ÀÌ¾È’, ‘¹ÎÁö’ÀÇ À¯´Ö ¾Ù¹ü ‘ÇÞ»ìÀÌ ´«ºÎ¼Å’´Â ¿À´Â 6¿ù 21ÀÏ À½¿ø ¹ß¸ÅÇÑ´Ù.
Æ¯È÷ ÇÞ»ìÀÌ ´«ºÎ¼Å´Â ÀÏ·º±âÅ¸ÀÇ ¸®ÇÁ¿Í ½Åµð»çÀÌÀúÀÇ »ç¿îµå°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â °¡¿îµ¥, ¸®µå¹ÌÄÃÇÑ R&B SoulÀÇ ¸á·Îµð¿Í ·¦ÀÌ Á¶È¸¦ ÀÌ·ç´Â ½ÃÆ¼ÆË ½ºÅ¸ÀÏÀÇ °îÀ¸·Î ÇÞ»ìÀÌ ÈÃ¢ÇÑ ¾î´À ³¯ Çì¾îÁø ¿¬ÀÎÀ» ¿ì¿¬È÷ ¸¶ÁÖÄ¡¸ç º»ÀÎµµ ¸ð¸£°Ô ¾ó±¼À» ÇÇÇÏ´Â »óÈ²¿¡ Ã³ÇÑ ¾ÆÇÂ ¸¶À½À» ¹¦»çÇÑ °îÀÌ´Ù.
ÀÛ°î°¡ Ä£ÀýÇÑ½É¼ú¾¾¿Í Çï·Îºñ³Ê½º ‘Romantic love’, ´ºÀÌ½ºÆ® ‘Not Over You’, ´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡ OST, º¸ÁÂ°ü OST, Ã¾ÀÇ ‘Rainfall’, ½á´ÏÈúÀÇ ‘µÎ±ÙµÎ±Ù’ µî ¼ö ¸¹Àº °îµéÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ ¼ÀçÇÏ¿Í ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÛ»ç¿¡´Â À±¹Ì·¡, ´ºÀÌ½ºÆ®, º¥, EXID µî ¼ö¸¹Àº °¡¼öµéÀÇ ³ë·¡¿¡ °¡»ç¸¦ ¾´ ÀÛ»ç°¡ ÇÑÁØÀÌ ÀÛ¾÷ÇÑ °îÀÌ´Ù.
ÇÑÆí °æÀÎ¹æ¼ÛÀÇ ¶óµð¿À ÇÁ·Î±×·¥ÀÎ ‘³ªÀÇ ÇÃ·¹ÀÌ¸®½ºÆ®’ T.O.P Girls ÀÌ¾È Ãâ¿¬ºÐÀº ¿À´Â 20ÀÏ ¿ÀÀü 8½Ã, ¿ÀÈÄ 6½Ã¿¡ ¹æ¼ÛµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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