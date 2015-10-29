°É±×·ì ¡°T.O.P Girls¡± ¸É¹ö 'ÀÌ¾È', ¶óµð¿À ÀÏÀÏ DJ·Î ±ôÂ¦ Ä³½ºÆÃ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.16 È­ 17:26
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½ÂÀÎ 2020.06.16  
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ÀÛ°î°¡ Ä£ÀýÇÑ½É¼ú¾¾¿Í Çï·Îºñ³Ê½º ‘Romantic love’, ´ºÀÌ½ºÆ® ‘Not Over You’, ´ç½ÅÀÌ Àáµç »çÀÌ¿¡ OST, º¸ÁÂ°ü OST, Ã¾ÀÇ ‘Rainfall’, ½á´ÏÈúÀÇ ‘µÎ±ÙµÎ±Ù’ µî ¼ö ¸¹Àº °îµéÀ» ÇÁ·Îµà½ÌÇÑ ¼­ÀçÇÏ¿Í ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇÏ¿´À¸¸ç, ÀÛ»ç¿¡´Â À±¹Ì·¡, ´ºÀÌ½ºÆ®, º¥, EXID µî ¼ö¸¹Àº °¡¼öµéÀÇ ³ë·¡¿¡ °¡»ç¸¦ ¾´ ÀÛ»ç°¡ ÇÑÁØÀÌ ÀÛ¾÷ÇÑ °îÀÌ´Ù. 

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