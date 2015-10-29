³ëÀÌÅ¸ °Ç°­¸Ç°ú ¾ÈÀü¸Ç, ¸¸³ª '³ëÀÌÅ¸ ¾ÈÀü' »ç¾÷ È®Àå

Áö³ 6¿ù 10ÀÏ (ÁÖ)³ëÀÌÅ¸º¸´Ï ±â´É¼º ½Å¹ß ºê·£µå ±Çµ¿Çõ ´ëÇ¥¿Í ¾ÈÀü¿ëÇ° ¹ÚºÎÈ¯ ´ëÇ¥°¡ ¸¸³ª “³ëÀÌÅ¸ ¾ÈÀü” »ç¾÷À» È®ÀåÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù.
¼¼°è ÃÖÃÊ ´ÙÀÌ¾îÆ®½Å¹ß ¹× ±Ù·Â ÀÚ¼¼±³Á¤ ½Å¹ßÀÎ ³ëÀÌÅ¸´Â À¯·´ µî ±¹Á¦ Æ¯Çã¸¦ °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç 19³âÀÇ ½Å¹ß ÀåÀÎ±â¾÷À¸·Î½á Àü ¼¼°è °Ç°¿¡ ÀÌ¹ÙÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù.
³ëÀÌÅ¸½ºÇÁ¸µ½´Áî °³¹ßÀÚÀÌÀÚ ³ëÀÌÅ¸º¸´Ï ´ëÇ¥ÀÎ °Ç°¸Ç ±Çµ¿Çõ´ëÇ¥¿Í 10¿© ³â°£ »ê¾÷¾ÈÀü¿ëÇ° Á¦Á¶ À¯ÅëÀ¸·Î ¾ÈÀüÀ» Ã¥ÀÓÁö°í ÀÖ´Â ¾ÈÀü¸Ç ¹ÚºÎÈ¯ ´ëÇ¥´Â ³ëÀÌÅ¸ ºê·£µå°¡ Àü¼¼°èÀÎÀÇ °Ç°°ú ¾ÈÀüÀ» Ã¥ÀÓÁö´Â ±â¾÷ÀÌ µÇ±âÀ§ÇØ “³ëÀÌÅ¸ ¾ÈÀü“ ÀÌ¶ó´Â »ç¾÷À» È®ÀåÇÏ¿´´Ù.
”³ëÀÌÅ¸ ¾ÈÀü¿ëÇ°“À¸·Î´Â»ê¾÷¾ÈÀü¿ëÇ°, ¾ÈÀü¸ð, ¾ÈÀü¹ëÆ®, ¾ÈÀüÈ, ¾ÈÀüº¸È£º¹, ¸¶½ºÅ©, Åä½Ã, ½ºÄ«ÇÁ µîÀÌ ÀÖ´Ù.
¶ÇÇÑ (ÁÖ) ³ëÀÌÅ¸º¸´Ï ±Çµ¿Çõ ´ëÇ¥´Â ³ëÀÌÅ¸ ºê·£µå´Â “Çõ½Å¿¡ Çõ½ÅÀ» ´õ ÇÏ´Ù” ¶ó´Â ÀÇ¹Ì·Î Àü ±¹¹ÎÀÇ ¾ÈÀü°ú °Ç° »ýÈ°È¿¡ ÀÌ¹ÙÁö ÇÏ°Ú´Ù. °í ÀüÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >