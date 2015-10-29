³²ÀÚ ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×·ì '³ð(N.O.M)', Ã¹ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '3rd sexual N.O.M'À¸·Î ¿¥Ä« Ãâ¿¬

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ÇÏÀÌÈúÀ» ½Å´Â ³²ÀÚ ÆÛÆ÷¸Õ½º ±×·ì '³ð(N.O.M)'ÀÌ Ã¹ ¹Ì´Ï¾Ù¹ü '3rd sexual N.O.M'ÀÇ ¹ß¸Å¿Í ÇÔ²² ¿¥Ä«¿îÆ® ´Ù¿î »ý¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù.
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ÀÌµéÀº ÀÌ¹Ì ÇÏÀÌÈúÀÌ¶ó´Â ÆÄ°ÝÀûÀÎ ÄÁ¼Á°ú K-POP°ú ÇÑ±¹ÀÇ ±â¼ú·ÂÀ» ¾Ë¸± ¼ö ÀÖ´Â °è±â·Î ½º¸¶Æ®Æù '°¶·°½Ã S20'À¸·Î ÃÔ¿µÇÑ ¹Âºñ·Î ÁÖ¸ñÀ» ¹Þ°í ÀÖ¾ú´Ù.
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¶ÇÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ ´ëÇ¥ °¡¼öµéÀ» ¸¸³¯ ¼ö ÀÖ´Â K-POP CHART SHOW! ¿¥Ä«¿îÆ® ´Ù¿îÀº 'Mnet USA¿Í Mnet Japan, Channel M'À» ÅëÇØ Àü ¼¼°è 13°³±¹¿¡ ¹æ¼ÛµÈ´Ù.
ÇÑÆí '³ð(N.O.M)'ÀÌ Ãâ¿¬ÇÏ´Â 6¿ù 18ÀÏ ¿¥Ä«´Â '³×ÀÌÃ³(NATURE), ´ÙÀÌ¾Æ, D1CE, ¹é¾Æ¿¬, BVNDIT(¹êµðÆ®), º¸ÀÌ½ºÆÛ, Stray Kids, IZ*ONE, AWEEK(¾îÀ§Å©), ¿£ÇÃ¶óÀ×(N.Flying), E'LAST(¿¤¶ó½ºÆ®), ¿ìÁÖ¼Ò³à, ¿øÀ§(ONEWE), À§Å°¹ÌÅ°(Weki Meki), CRAVITY, ÇÏ¼º¿î, ÇÏÇö»ó' µîÀÌ Ãâ¿¬ÇÑ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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