4ÀÎÁ¶ ¿©¼º±×·ì '¾Æ¸®¹êµå', OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç OST Âü¿©

¾Æ¸®¹êµå(ArieBand)°¡ '¹ð¹ð'À¸·Î OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç'ÀÇ OST¿¡ Âü¿©Çß´Ù.
¾Æ¸®¹êµå(ArieBand)´Â 4ÀÎÁ¶ ¿©¼º±×·ìÀ¸·Î ‘Kiss Me Darling’À» ¹ßÇ¥ÇÏ¸ç °¡¿ä°è¿¡ µ¥ºßÇß°í, µå¶ó¸¶ '½Ó¸¶ÀÌ¿þÀÌ'‘º¸±×¸¾’ ‘¿ª·ù’‘µ¿³×¾Ù¹ü’ µîÀÇ OST °¡Ã¢ÀÚ·Î Âü¿©ÇÑ ½Ç·ÂÆÄ ¿©¼º ±×·ìÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Part.9 ‘¹ð¹ð’¿¡¼´Â ¾Æ¸®¹êµåÀÇ º¸ÄÃ ¾Æ¸®¿Í µå·¯¸ÓÀÌÀÚ ·¡ÆÛ ¸®Áê°¡ °¡Ã¢¿¡ Âü¿©ÇØ ¿À·£ È£ÈíÀ» ÀÚ¶ûÇß´Ù.
ºÎµå·´°í °¨¼º Â£Àº À½»öÀ¸·Î ÁÖ¸ñ¹Þ¾Ò´ø ¾Æ¸®¹êµå´Â ÀÌ¹ø ‘¹ð¹ð’À¸·Î ¶ô(Rock)¹êµåÀÇ º¸ÄÃ´Ù¿î Ä«¸®½º¸¶¸¦ ¼±º¸¿© µå¶ó¸¶ÀÇ ±äÀå°¨À» ´õÇØÁá´Ù.
'¾Æ¸®¹êµå'°¡ ºÎ¸¥ OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç' Part.9 ‘¹ð¹ð’Àº ¼ö¸¹Àº OST¸¦ ÇÔ²² ÀÛ¾÷ÇØ¿Â ÀÌÁ¾¼ö ÀÛ°î°¡¿Í ³ªº´¼ö ÀÛ°î°¡ÀÇ ÇÕÀÛÀ¸·Î ±×µ¿¾È º¸¿©Áá´ø ¼¶¼¼ÇÑ À½¾Ç»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó °ÅÄ£ Ä«¸®½º¸¶±îÁö º¸¿©ÁØ´Ù.
OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥:¾ç±âÇÏ) ÃøÀº “Áßµ¶¼º ÀÖ´Â ÈÅ°ú °·ÄÇÑ ¶ô »ç¿îµå°¡ ÀÎ»óÀûÀÎ °î"ÀÌ¶ó¸ç “µå¶ó¸¶¿Í ÇÔ²² »ç¶û¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ±â´ëÇÏ°í ÀÖ´Ù"¶ó°í ÀüÇß´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.9 '¾Æ¸®¹êµå'°¡ ºÎ¸¥ ‘¹ð¹ð’ À½¿øÀº 19ÀÏ Á¤¿À¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >