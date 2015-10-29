½ÅÀÎ °É±×·ì '¾ÆÀÌ¾¾À¯', 7¿ù 12ÀÏ K-POP ºñ´ë¸é ¶óÀÌºê °ø¿¬ ÀÏº» ¼ÛÃâ

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ÇöÀç ÀÏº» ÃÖ´ë ÀÎÅÍ³Ý ¹æ¼Û ÇÃ·§ÆûÀÎ Mix ChannelÀº ±âÁ¸ ÇÑ±¹ ¾ÆÀÌµ¹ÀÇ ÀÏº» ½ÃÀå ÁøÃâÀ» Àû±ØÀûÀ¸·Î ½ÇÇö½ÃÅ°´ø Àü¹® ¿¡ÀÌÁ¯½Ã µÎ °÷(¸Þ°¡ ¿þÀÌºê ÀçÆÒ / G-BRO Production)°ú Çù·ÂÇÏ¿© 2020³â 7¿ù 12ÀÏ ¶óÀÌºê ÄÜ¼Æ®¸¦ ´Üµ¶À¸·Î ÀÏº» Àü¿ª¿¡ ¼ÛÃâÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù.
¹Í½º Ã¤³ÎÀº "ÇöÀç ÀÏº»¿¡¼ 1300¸¸ ¸í ÀÌ»óÀÇ ´©Àû À¯Àú¸¦ º¸À¯ÇÏ°í ÀÖ´Â ÇÃ·§ÆûÀ¸·Î ºñ´ë¸é ½ÃÀåÀ» °ø·«ÇÏ±â À§ÇØ K-POPÄÁÅÄÃ÷¸¦ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¼ºñ½ºÇÏ±â·Î °áÁ¤Çß´Ù."°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ·¯ÇÑ »õ·Î¿î ½Ãµµ¿¡ Ã¹ ´ÜÃß´Â ÇÑ±¹ K-POP ½ÅÀÎ °É±×·ì 'ICU(¾Æºó, Ã¤ÀÌ, ÇÏÀ¯, ¿¤¶ó, Á¶¾Æ)'°¡ ½ºÅ¸Æ®·Î ÁøÇàÀÌ µÈ´Ù.
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ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº ¹Í½º Ã¤³Î K-POP FESÀü¿ë »çÀÌÆ®¿¡¼ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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