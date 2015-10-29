Åé Çì¾îµðÀÚÀÌ³ÊÀÌÀÚ °¡¼ö '¼³¿ë', ³ë·¡·Î Ä¡À¯ÇÏ´Â Á¦3ÀÇ ÀÎ»ý 'ÀÎ»ý¿­Â÷ ¼¼¿ù¿­Â÷'

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Áß±¹ Àü±¹ Àç·á¼¼¹Ì³ª °ÀÇ ±¹Á¦°»ç·Î ÀÏº».º£Æ®³².ÇÊ¸®ÇÉ.»óÆÄ¿ï·Î µîµî ¼¼°èÀûÀÎ È°µ¿À» ÇÏ°íÀÖÀ¸¸ç, ¿ë¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® ¿¬¿¹±âÈ¹»ç ±âÈ¹½ÇÀåÀ» ¸Ã°í ÀÖ±âµµ ÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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