Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®, ¼Ö·Î °¡¼ö µ¥ºß ¾ÕµÎ°í ³ìÀ½½Ç ÀÎÁõ¼¦ °ø°³¡¦´«ºÎ½Å ºñÁÖ¾ó¡®´«±æ¡¯

|
|
|
|¡ã »çÁø Á¦°ø: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï
8¿ù ÃÊ ¼Ö·Î °¡¼ö µ¥ºß¸¦ ¾ÕµÐ Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®ÀÇ ³ìÀ½½Ç ÇöÀåÀÌ Æ÷ÂøµÆ´Ù.
¼Ò¼Ó»ç¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï ÃøÀº ¼Ö·Î °¡¼ö µ¥ºß¸¦ È®Á¤ Áþ°í ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ³ìÀ½½Ç ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡¼ ±èÇØ¸®´Â ÀÌ¹ø ¾Ù¹ü¿¡ ÇÇÃ³¸µÀ¸·Î Âü¿©ÇÑ ±×·ì ÆÅ½ºÂ÷ÀÏµå ¼öÁø°ú ±ôÂïÇÑ ºêÀÌ Æ÷Áî·Î ÈÆÈÆÇÑ ÄÉ¹Ì¸¦ °ú½ÃÇßÀ¸¸ç, ±èÁØÀÏ, Á¤ÂùÈñ ÀÛ°î°¡¿Í ¹àÀº ¹Ì¼Ò·Î Ä«¸Þ¶ó¸¦ ÀÀ½ÃÇØ È±â¾Ö¾ÖÇÑ ³ìÀ½½Ç ºÐÀ§±â¸¦ ÁüÀÛ°Ô Çß´Ù.
¶ÇÇÑ±èÇØ¸®´Â ³ìÀ½½Ç ¾È¿¡¼ ÁøÁöÇÑ Ç¥Á¤À¸·Î ³ìÀ½¿¡ ÀÓÇÏ´Â°¡ ÇÏ¸é, ÇÁ·Îµà¼Áø°ú ²Ä²ÄÇÏ°Ô ¸ð´ÏÅÍ¸µÇÏ´Â ¸ð½ÀÀÌ ±×·ÁÁ® ½Å°î¿¡ ´ëÇÑ ±â´ë¸¦ ÇÑ²¯ ºÏµ¸¿ü´Ù.
Áö³ÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ¼ö¿ø KTÀ§Áî ÀÀ¿ø´Ü Ä¡¾î¸®´õ·Î µ¥ºß ÈÄ ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í K¸®±× Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î È°µ¿ÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÇØ¸®´Â ¿À´Â 8¿ù ÃÊ ¼Ö·Î °¡¼ö Á¤½Ä µ¥ºß¸¦ È®Á¤Çß´Ù.
±èÇØ¸®ÀÇ Ã¹ ¹øÂ° ½Ì±ÛÀº ÆË°ú ·¹°Ô, ÈüÇÕÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ °í·ç ¼¯ÀÎ ´í½º°îÀ¸·Î, MOT ·¹ÀÌºíÀÌ ÇÁ·Îµà½Ì¿¡, ÀÌ¿ìÀÇ ‘ÀÌº°Çàµ¿’ ÇÁ·Îµà¼ÀÌÀÚ ¿ö³Ê¿ø, º¥, Ä«µå(KARD), ¼ÒÀ¯XÁ¤±â°í µî°ú Çù¾÷ÇÑ ¹ÚÁ¤¿í ÀÛ°î°¡¿Í »þÀÌ´Ï °îÀ» ÀÛ¾÷ÇÑ ±èÁØÀÏ, Á¤ÂùÈñ ÀÛ°î°¡°¡ ÇÔ²² ÇØ ¿Ï¼ºµµ¸¦ ³ô¿´´Ù.
±èÇØ¸®´Â ÇöÀç 8¿ù ÃÊ ¼Ö·Î µ¥ºß¸¦ À§ÇØ ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¸ÅÁøÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >