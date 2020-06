씰리침대 기흥점 ‘Thank You’ 프로모션 실시, “다양한 제품 대폭 할인”

코로나19 장기화로 경제적 어려움에 처한 이들이 많아지고 있다. 이런 가운데, 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대 기흥점이 고객들에게 감사한 마음을 표하기 위해 Thank You 프로모션을 진행한다. 씰리매트리스 기흥점은 씰리침대 전국 매장 중에서도 우수한 매장으로 인정받은 곳으로, 할인폭이 아주 큰 매장으로도 유명하다.



이번 Thank You 프로모션에서는 허리를 탄탄하게 받쳐주어 최적의 수면환경을 제공하는 에일레 매트리스, 부드러운 쿠션감으로 몸을 감싸주어 편안한 수면환경을 제공하는 뉴클레이오2 모델을 파격적인 할인가에 만나볼 수 있다.



뿐만 아니라 씰리침대 기흥점은 매트리스 구매 고객에 한하여 씰리 프레임 할인 및 세트 구매 시 추가할인을 진행하고 있으며, 구매 고객을 대상으로 다양한 사은품을 제공한다. 더불어 롯데 프리미엄 아울렛, 기흥 이케아 등 여러 편의시설과 인접한 거리에 있어 고객 유입력이 매우 우수할 것으로 보인다.



매장 관계자는 “힘든 상황에도 씰리침대를 믿고 찾아주신 고객님들께 보답하고자 마련한 프로모션이다. 몸에 꼭 맞춘 듯이 편안한 씰리매트리스의 다양한 모델을 직접 체험해보고, 합리적으로 구매할 수 있는 기회”라고 전했다.



한편, 씰리침대는 1881년 텍사스 씰리마을에서 다니엘 헤인즈에 의해 설립되어 139년 동안 침대만을 제작해온 명품 매트리스 브랜드로, 전세계 5성급 이상 호텔 및 리조트에 매트리스를 공급하여 지속적인 파트너쉽을 유지하고 있다.



또한 정형외과 자문위원회를 두고 정형외과 박사들과 씰리매트리스를 개발함으로써 어깨결림과 허리통증을 완화에 도움을 준다. 정형외과 박사들과의 협업으로 개발한 씰리 포스처피딕 스프링은 뒤척임에 즉각 반응하고 체압을 잡아주는 효과가 있어 수면환경을 개선하고 싶은 이들에게 인기가 높다.

