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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.6.27 Åä 12:03
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¼Ò¿ï»çÇÇ¿£½º, ¡®My turn¡¯ ÀÌ¶ó´Â °îÀ¸·Î ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Âü¿©
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½ÂÀÎ 2020.06.27  
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‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST Part.12 'My turn (feat.º¸ÀÌ½º¿ÀÀÏ)'ÀÇ ÀÛ»ç´Â Á¤¹Î¿Á, Voiceoil ÀÌ ÇÔ²² ÇÏ¿´°í ÀÛ°î¿¡´Â ¼ö¸¹Àº È÷Æ®¼ÛÀ» ¸¸µé¾î ³½ ÀÌÁ¾¼ö¿Í ¾ç¼º¿ì ÀÛ°î°¡°¡ ÇÔ²² ÇÏ¿´´Ù.

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10
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¡®¿ï»ê¿¬±ØÁ¦¡¯ 7¿ù 2ÀÏ~10ÀÏ ¹®È­ÀÇÀü´ç
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