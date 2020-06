¼Ò¿ï»çÇÇ¿£½º, ¡®My turn¡¯ ÀÌ¶ó´Â °îÀ¸·Î ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Âü¿©

연예/시사기획사보도자료 소울사피엔스, ‘My turn’ 이라는 곡으로 번외수사 OST 참여 승인 2020.06.27 OCN 드라마틱 시네마 '번외수사' OST 'My turn (feat.보이스오일)' 이 '소울사피엔스'의 목소리로 27일 정오에 발매된다고 OST 제작사 이캐스트엔터테인먼트(대표 양기하) 측이 밝혔다. 'My turn' 은 펑키한 사운드에 화려한 랩스킬과 개성 있는 보이스가 잘 어우러진 곡으로 실력파 신예 보컬 '소울사피엔스'와 힙합씬의 주목받는 신예 래퍼 '보이스오일'의 콜라보로 완성되었다. ‘번외수사’ OST Part.12 'My turn (feat.보이스오일)'의 작사는 정민옥, Voiceoil 이 함께 하였고 작곡에는 수많은 히트송을 만들어 낸 이종수와 양성우 작곡가가 함께 하였다. OCN 드라마틱 시네마 ‘번외수사’는 수단 방법 가리지 않고, 범인 잡는 꼴통 형사와 한 방을 노리는 열혈 PD를 앞세운 다섯 아웃사이더들의 범죄 소탕 오락 액션 드라마로 차태현, 이선빈, 정상훈, 윤경호, 지승현 등 연기파 배우들의 든든한 라인업으로 캐스팅 소식부터 드라마 팬들의 기대를 불러일으켰으며, 각 분야의 아웃사이더들이 한데 모인 기상천외한 수사팀 ‘팀불독’이 수단 방법 가리지 않고 범인을 잡는 화끈한 팀플레이가 돋보이는 드라마다. OCN 드라마틱시네마 ‘번외수사’ OST PART.12 '소울사피엔스’ 의 'My turn (feat.보이스오일)' 의 음원은 27일 정오에 각종 음원 사이트에서 만나볼 수 있다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

