¼Ò¿ï»çÇÇ¿£½º, ¡®My turn¡¯ ÀÌ¶ó´Â °îÀ¸·Î ¹ø¿Ü¼ö»ç OST Âü¿©

OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ '¹ø¿Ü¼ö»ç' OST 'My turn (feat.º¸ÀÌ½º¿ÀÀÏ)' ÀÌ '¼Ò¿ï»çÇÇ¿£½º'ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®·Î 27ÀÏ Á¤¿À¿¡ ¹ß¸ÅµÈ´Ù°í OST Á¦ÀÛ»ç ÀÌÄ³½ºÆ®¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®(´ëÇ¥ ¾ç±âÇÏ) ÃøÀÌ ¹àÇû´Ù.
'My turn' Àº ÆãÅ°ÇÑ »ç¿îµå¿¡ È·ÁÇÑ ·¦½ºÅ³°ú °³¼º ÀÖ´Â º¸ÀÌ½º°¡ Àß ¾î¿ì·¯Áø °îÀ¸·Î ½Ç·ÂÆÄ ½Å¿¹ º¸ÄÃ '¼Ò¿ï»çÇÇ¿£½º'¿Í ÈüÇÕ¾ÀÀÇ ÁÖ¸ñ¹Þ´Â ½Å¿¹ ·¡ÆÛ 'º¸ÀÌ½º¿ÀÀÏ'ÀÇ ÄÝ¶óº¸·Î ¿Ï¼ºµÇ¾ú´Ù.
‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST Part.12 'My turn (feat.º¸ÀÌ½º¿ÀÀÏ)'ÀÇ ÀÛ»ç´Â Á¤¹Î¿Á, Voiceoil ÀÌ ÇÔ²² ÇÏ¿´°í ÀÛ°î¿¡´Â ¼ö¸¹Àº È÷Æ®¼ÛÀ» ¸¸µé¾î ³½ ÀÌÁ¾¼ö¿Í ¾ç¼º¿ì ÀÛ°î°¡°¡ ÇÔ²² ÇÏ¿´´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½ ½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’´Â ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í, ¹üÀÎ Àâ´Â ²ÃÅë Çü»ç¿Í ÇÑ ¹æÀ» ³ë¸®´Â ¿Ç÷ PD¸¦ ¾Õ¼¼¿î ´Ù¼¸ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÇ ¹üÁË ¼ÒÅÁ ¿À¶ô ¾×¼Ç µå¶ó¸¶·Î Â÷ÅÂÇö, ÀÌ¼±ºó, Á¤»óÈÆ, À±°æÈ£, Áö½ÂÇö µî ¿¬±âÆÄ ¹è¿ìµéÀÇ µçµçÇÑ ¶óÀÎ¾÷À¸·Î Ä³½ºÆÃ ¼Ò½ÄºÎÅÍ µå¶ó¸¶ ÆÒµéÀÇ ±â´ë¸¦ ºÒ·¯ÀÏÀ¸Ä×À¸¸ç, °¢ ºÐ¾ßÀÇ ¾Æ¿ô»çÀÌ´õµéÀÌ ÇÑµ¥ ¸ðÀÎ ±â»óÃµ¿ÜÇÑ ¼ö»çÆÀ ‘ÆÀºÒµ¶’ÀÌ ¼ö´Ü ¹æ¹ý °¡¸®Áö ¾Ê°í ¹üÀÎÀ» Àâ´Â È²öÇÑ ÆÀÇÃ·¹ÀÌ°¡ µ¸º¸ÀÌ´Â µå¶ó¸¶´Ù.
OCN µå¶ó¸¶Æ½½Ã³×¸¶ ‘¹ø¿Ü¼ö»ç’ OST PART.12 '¼Ò¿ï»çÇÇ¿£½º’ ÀÇ 'My turn (feat.º¸ÀÌ½º¿ÀÀÏ)' ÀÇ À½¿øÀº 27ÀÏ Á¤¿À¿¡ °¢Á¾ À½¿ø »çÀÌÆ®¿¡¼ ¸¸³ªº¼ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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