¹è¿ì ÇÑÁöÇü°ú ¼ÒÇÁ¶ó³ë ÇÑÀ¯ÁøÀÇ µà¿§ ¿µ»ó, ¾ðÅØÆ® ÀÌ½´ ÀÌ·é´Ù.
¹ÂÁöÄÃ ¹è¿ì ÇÑÁöÇü(º£³×µñÆ® ÇÑ)°ú ¼ÒÇÁ¶ó³ë ÇÑÀ¯ÁøÀÇ ÄÝ¶óº¸ ¿µ»ó '¿ÀÆä¶óÀÇ À¯·É -The PHANTOM of the Opera'ÀÌ ÈÁ¦´Ù.
ÄÚ·Î³ª·Î ÀÎÇØ ¹«´ëÀÇ ÀÚ¸®°¡ ¸¹ÀÌ ¾ø¾îÁö°í, ¿¹¼úÀÎµéÀÌ È°µ¿À» ¾Ë¸®±â À§ÇØ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÏ°íÀÚ ´Ù¾çÇÑ ÄÜÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛ ¿Â¶óÀÎ È«º¸¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌµéÀº ÇöÀç ¼¼°è¿¡¼ À¯ÀÏÇÏ°Ô Åõ¾î °ø¿¬ ÁßÀÎ '¿ÀÆä¶óÀÇ À¯·É -The PHANTOM of the Opera'¸¦ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À Çü½ÄÀ¸·Î Ä¿¹öÇØ¼ ÄÁÅÙÃ÷¸¦ Á¦ÀÛÇÑ °ÍÀÌ´Ù.
'ÇÑÁöÇü'°ú 'ÇÑÀ¯Áø'Àº ¹ÂÁöÄÃ ¿ÀÆä¶óÀÇ À¯·É Áß 'The PHANTOM of the Opera' Àå¸éÀ» ¹ßÃé ÇØ Ä¿¹ö ¹ÂÁ÷ºñµð¿À·Î Á¦ÀÛÇÏ´Â ¿ÀÇ¸¦ º¸¿© "ÄÚ·Î³ª°¡ °ø¿¬Àº ¸·¾Æµµ ¿¹¼úÀÎÀÇ È°µ¿Àº ¸·Áö ¸øÇÑ´Ù."´Â ½Å¹ÚÇÑ ¸ð½ÀÀ» ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ ¿µ»óÀº '¾Æ¹«µµ ¸ð¸£°Ô À¯·ÉÃ³·³ ¿ÀÆä¶ó ±ØÀå¿¡ »óÁÖÇÏ´Â ÆÒÅÒ, ¿ÀÆä¶ó ±ØÀå¿¡¼ ÀÏÇÏ´ø Å©¸®½ºÆ¾ÀÇ ³ë·¡ ¼Ò¸®¸¦ ¿ì¿¬È÷ µè°í³ ÈÄ Å©¸®½ºÆ¾ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¿Í ¹Ì¸ð¿¡ ¹ÝÇÏ°Ô µÇ¾î Å©¸®½ºÆ¾¿¡°Ô¸¸ ÀÚ½ÅÀÇ ¸ð½ÀÀ» Á¶±Ý¾¿ µå·¯³»¸ç Å©¸®½ºÆ¾ÀÇ ±Ã±ÝÁõÀ» ÀÚ¾Æ³½´Ù.
ÀÚ½Å¿¡°Ô¸¸ º¸ÀÌ´Â ¹«¾ð°¡¿¡ °øÆ÷¸¦ ´À³¢°í µÎ·Á¿òÀ» ´À³¢Áö¸¸ °ÇÑ ÀÌ²ø¸²À¸·Î È¦·Î ¾Æ¹«µµ ¾ø´Â ±ØÀåÀ¸·Î µé¾î°¡´Âµ¥...
ÆÒÅÒÀº ¾Æ¸§´Ù¿î Å©¸®½ºÆ¾ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®¸¦ ÀÚ½ÅÀÇ ´É·ÂÀ¸·Î Å©¸®½ºÆ¾ÀÇ ÀáÀç·ÂÀ» ²ø¾î³»¾î ´õ¿í ´õ ¾Æ¸§´Ù¿î ¼ÒÇÁ¶ó³ëÀÇ ¼Ò¸®¸¦ ±¸»çÇÏ°Ô ÇÏ¸ç ÀÚ½ÅÀ» ¾îÇÊÇÏ´Â Àå¸éÀ¸·Î ¿ÀÇÂÇß´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >