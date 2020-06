연예/시사기획사보도자료 배우 '한지형'과 소프라노 '한유진'의 콜라보 영상 '오페라의 유령 -The PHANTOM of the Opera' 화제 승인 2020.06.30 배우 한지형과 소프라노 한유진의 듀엣 영상, 언텍트 이슈 이룬다. 뮤지컬 배우 한지형(베네딕트 한)과 소프라노 한유진의 콜라보 영상 '오페라의 유령 -The PHANTOM of the Opera'이 화제다. 코로나로 인해 무대의 자리가 많이 없어지고, 예술인들이 활동을 알리기 위해 컨텐츠를 제작하고자 다양한 콘텐츠를 제작 온라인 홍보에 박차를 가하고 있다. 이들은 현재 세계에서 유일하게 투어 공연 중인 '오페라의 유령 -The PHANTOM of the Opera'를 뮤직비디오 형식으로 커버해서 컨텐츠를 제작한 것이다. '한지형'과 '한유진'은 뮤지컬 오페라의 유령 중 'The PHANTOM of the Opera' 장면을 발췌 해 커버 뮤직비디오로 제작하는 열의를 보여 "코로나가 공연은 막아도 예술인의 활동은 막지 못한다."는 신박한 모습을 선보이고 있다. 공개된 영상은 '아무도 모르게 유령처럼 오페라 극장에 상주하는 팬텀, 오페라 극장에서 일하던 크리스틴의 노래 소리를 우연히 듣고난 후 크리스틴의 목소리와 미모에 반하게 되어 크리스틴에게만 자신의 모습을 조금씩 드러내며 크리스틴의 궁금증을 자아낸다. 자신에게만 보이는 무언가에 공포를 느끼고 두려움을 느끼지만 강한 이끌림으로 홀로 아무도 없는 극장으로 들어가는데... 팬텀은 아름다운 크리스틴의 목소리를 자신의 능력으로 크리스틴의 잠재력을 끌어내어 더욱 더 아름다운 소프라노의 소리를 구사하게 하며 자신을 어필하는 장면으로 오픈했다. 디지털 뉴스부 배정환 기자 karion79@ksilbo.co.kr < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet icon인기기사 이 기사에 대한 댓글 이야기 (0) 로그인후 이용하세요. 로그인 - 의견쓰기는 로그인후에 가능하며, 200 자까지 쓰실 수 있습니다. (현재 0 byte / 최대 400byte )

이 기사에 대한 댓글 이야기 (0)