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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.7.16 ¸ñ 21:23
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½ÂÀÎ 2020.07.16  21:23:00
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³× ½Ä±¸°¡ ¸ðÅÚ¹æ¿¡¼­ Èûµé°Ô °ÅÁÖÇÏ°í ÀÖ´Ù´Â ÇÏ¼­¿¬(°¡¸í¡¤12) ¾Æµ¿ÀÇ »ç¿¬(º»º¸ Áö³­ 10ÀÏ 8¸é º¸µµ)¿¡ ±èÇü¼® ÃÊ·Ï¿ì»ê ¾î¸°ÀÌÀç´Ü ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ ÈÄ¿øÈ¸ÀåÀÌ ±â²¨ÀÌ ÈÄ¿øÀ» ÀÚÃ³ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. ÀÌ¹ø ÈÄ¿øÀ¸·Î ±è È¸ÀåÀº ÃÊ·Ï¿ì»ê ¾î¸°ÀÌÀç´Ü ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ ¡®Áý´Ù¿î ÁýÀ¸·Î 1È£ ³ª´®Ãµ»ç¡¯·Î µî·ÏµÆ´Ù.

°æÁÖ ¿Üµ¿ÀÌ °íÇâÀÎ ±è È¸ÀåÀº ¡°¾î¸± ¶§ ´ëºÎºÐÀÌ ±×·¨°ÚÁö¸¸ ÁýÀÌ ¾î·Á¿ü´Ù. ÁÖ°ÅÈ¯°æÀÌ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ À§Çè¿¡µµ ¸¹ÀÌ ³ëÃâµÆ´Ù. ÇÐ±³ °¡´Â °Íº¸´Ù »ý°è°¡ ´õ Áß¿äÇß´Ù. ¾ÈÅ¸±î¿î »ç¿¬¿¡ °ø°¨Çß´Ù¡±°í ÈÄ¿øÀ» ÀÚÃ³ÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ¹àÇû´Ù.

±è È¸ÀåÀº ¡°³ªÁß¿¡ »çÈ¸°¡ Á¤¸» ¹à¾ÆÁöµµ·Ï ÇÏ·Á¸é ¾î·Á¿î ¾ÆÀÌµéÀ» µ½°í, ´Ù¸¥ °¡Á¤ ¾ÆÀÌµé°úµµ °Å¸®³¦ ¾øÀÌ Áö³¾ ¼ö ÀÖ¾î¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù¡±¸é¼­ ¡°Áö±Ýµµ ±×·¸Áö¸¸ ¿¹Àü¿¡´Â ºÎ¸ðµéÀÌ ÀÚ½ÄµéÀ» À§ÇØ Çå½ÅÀ» Çß´Ù. ¿äÁòÀº ÀÌÈ¥°¡Á¤ÀÌ³ª ÇÑºÎ¸ð°¡Á¤, °á¼Õ°¡Á¤ÀÌ ¸¹¾ÆÁö°í ÀÖ°í ÁÖ°ÅÈ¯°æµµ ÁÁÁö ¾Ê¾Æ ´õ ¾î·Æ°Ô »ýÈ°ÇÏ°í ÀÖ´Ù¡±°í Áø´ÜÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ¡°¿¹Àü¿¡´Â ºÎ¸ðµéÀÌ ÀÚ½ÄµéÀ» À§ÇØ Çå½ÅÇß´Ù. È¦¾Æ¹öÁöµµ ÀÚ½ÄÀ» ¾È ¹ö¸®°í Çß´Âµ¥ ¿äÁòÀº ÀÚ½Ä¿¡ ´ëÇÑ ¾ÖÂøÀÌ Á¶±Ý ¶³¾îÁø ¸éµµ ÀÖ´Â °Í °°´Ù¡±¸é¼­ »çÈ¸¸¦ ÇâÇÑ ¾´¼Ò¸®µµ ¸¶´ÙÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

±è È¸ÀåÀº ¡°Àú´Â ¾î·ÈÀ» ¶§ Èûµç È¯°æ¿¡¼­µµ ½º½º·Î ÀÚ¸³Çß´Ù. ¿ï»ê¿¡ µ· ¹ú·¯ ¿Í ³²µéº¸´Ù Á¤¸» ¿­½ÉÈ÷ Çß´Ù. ¹è°íÇÄÀ» ÇØ°áÇÏ±â À§ÇØ ÀÌ°ÍÀú°Í ¸¹ÀÌ Çß´Âµ¥ ³ë·ÂÇÏ´Ùº¸´Ï ÀÚ¿¬½º·´°Ô µÆ´Ù. ±×·± Á¡ÀÌ ÁÁ¾Ò´Ù¡±¸é¼­ ¡°Á¶±Ý¾¿ µ·À» ¹ú¾î¼­ ºÎ¸ð´Ô²² °±°í, Èûµçµ¥µµ ¸ÅÀÏ ÄÚÇÇ Èê·Á°¡¸ç ³ë·ÂÇß´Ù¡±°í ÅÐ¾î³ù´Ù.

±è È¸ÀåÀº ÀÌ¾î ¡°¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ ¹Ì·¡ÀÇ ÁÖÀÎ°øÀÎ ¾ÆÀÌµé¿¡°Ô ÈÄ¿øÇØº¸±æ ±ÇÇÑ´Ù. Ã³À½¿¡´Â ¾î·Á¿ï ¼ö ÀÖÁö¸¸ ÇØº¸¸é ¶Ç »ý°¢ÀÌ ´Þ¶óÁú °Í¡±ÀÌ¶ó¸ç ¡°¾ÆÀÌµéÀº ÃÖ´ëÇÑ ÁÁÀº °¡Á¤, ÁÁÀº È¯°æ¿¡¼­ ÀÚ¶ó¾ß ³ªÁß¿¡µµ ¹à°Ô »ýÈ°ÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. Àúµµ °æÇèÇÑ °ÍÀÌÁö¸¸ ´©±¸³ª ¿­½ÉÈ÷ ³ë·ÂÇÏ¸é ¼º°ú¸¦ ÀÌ·ê ¼ö ÀÖ´Ù¡±°í °Ý·ÁÇß´Ù.

ÀÌ¹ø¿¡ ±è È¸ÀåÀº ÇÏ¼­¿¬ ¾Æµ¿°ú ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°Åºó°ï ¾Æµ¿À» À§ÇØ 1000¸¸¿øÀÇ ÈÄ¿ø±ÝÀ» ÈçÄèÈ÷ ³»³ù´Ù.

ÀÌ Áß 300¸¸¿øÀº ÀÌ´Þ ÃÊ LH Àü¼¼ÀÓ´ë ÁÖÅÃ¿¡ ¼±Á¤µÆÁö¸¸ º»ÀÎºÎ´ã±ÝÀ» ¸¶·ÃÇÏÁö ¸øÇØ ÁýÀ» Æ÷±âÇØ¾ß ÇÒ »óÈ²¿¡ Ã³Çß´ø ÇÏ¼­¿¬ ¾Æµ¿¿¡°Ô Áö¿øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ÃÊ·Ï¿ì»ê ¾î¸°ÀÌÀç´Ü ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ´Â ³ª¸ÓÁö ÈÄ¿ø±Ýµµ ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°Åºó°ï ¾Æµ¿À» À§ÇØ »ç¿ëÇÒ °èÈ¹ÀÌ´Ù. Á¤¼¼È«±âÀÚ

*¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°Åºó°ï¾Æµ¿ ÁÖ°Åºñ Áö¿ø ¹®ÀÇ´Â ÃÊ·Ï¿ì»ê ¾î¸°ÀÌÀç´Ü ¿ï»êÁö¿ªº»ºÎ(052¡¤2275¡¤3456).

°æ»óÀÏº¸, KSILBO

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¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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