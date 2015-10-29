Ç»Àü±¹¾ÇÆ®·Ô °¡¼ö ÀüÁö¿¬, 5th ¾Ù¹ü ¡®±â»ýÃæ(Parasite)¡¯ °ø½Ä ¹ß¸Å

|
|
|
|¡ã ±¹¾ÇÆ®·Ô°¡¼ö ÀüÁö¿¬
‘Àú¼¼»óÅÙ¼Ç Ç»Àü±¹¾Ç’À¸·Î ÅëÇÏ´Â KBS¾ÆÄ§¸¶´ç '¸íºÒÇãÀü' Ãâ½Å ½ºÅ¸ÀÌÀÚ, MBC ¸¶ÀÌ¸®Æ²ÅÚ·¹ºñÀü Ãâ¿¬ µîÀ¸·Î ÈÁ¦¸¦ ºÒ·¯¸ðÀº ¿ª´ë±Þ ½´ÆÛÀÎ½Î °¡¼ö 'ÀüÁö¿¬(Jeon Jiyeon)'ÀÌ ÀåÀ±Á¤ÀÇ ÀÎ±âÅ¸ÀÌÆ²°î Áß ÇÏ³ªÀÎ ‘´ç½ÅÆí’ÀÇ ÀÛ°î°¡ ‘±Ç³ëÇØ¸¸’°ú Ä³³ª´Ù ¹®ÀÎÇùÈ¸ÀÇ ÀÛ°¡ÀÌÀÚ ‘µ¿³âµ¿¿ù(427³â¸¸ÀÇ ·¯ºê·¹ÅÍ)’ÀÇ ÀÛ»ç°¡ÀÎ µ¿ÃÊ ‘Á¤Ãæ¸ð’¸¦ ¸¸³ª Àü´ë¹Ì¹®ÀÇ Æ¯º°ÇÑ! ¼¼±âÀÇ ‘Ç»Àü ±¹¾Ç Trot Disco’¸¦ ¿Ï¼ºÇß´Ù.
¼¼ÅÂÇ³ÀÚ¿Í ÇØÇÐÀû ÀçÄ¡¸¦ ³ì¿© ³½ ³ë·§¸»¼Ó¿¡ Àü¼¼°èÀûÀ¸·Î ÇÑ·ù ¿µÈ¸¦ ÃÖÁ¤Á¡¿¡ ¿Ã·Á³õÀº ¾ÆÄ«µ¥¹Ì 4°ü¿Õ ¸íÀÛ ¿µÈ ‘±â»ýÃæ’À» À¶ÇÕÇÑ Æ®·£µðÇÔÀÌ ½ÅÀÇ ÇÑ¼ö´Ù.
À½¾ÇÀûÀ¸·Îµµ Â¡.°¡¾ß±Ý µî ±¹¾Ç±âÀÇ ¸À°ú ±¹¾Ç»öÀÇ ¸á·Îµð ¶óÀÎÀ» ´õÇÑ Ç»Àü±¹¾Ç¿¡ Æ®·ÎÆ®¿Í µð½ºÄÚ¸¦ Á¶ÇÕÇÑ À¶º¹ÇÕ ‘Ç»Àü±¹¾ÇÆ®·ÎÆ®µð½ºÄÚ’ °îÀ¸·Î½á ÀÌ»ö¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇÑ´Ù.
Çö´ëÀûÀÎ Å¬·´ µð½ºÄÚ´í½º¿Í Àå±¸ÃãÀ» ¹Í½ºÇÑ ½Å¹ÚÇÑ ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¸íºÒÇãÀüÀÇ ¹«´ë¸¦ ¼±»çÇÏ´Â ±×³à´Â ±Ø ÇÏÀÌÅæÀÇ ±¸¼ºÁø ¹Î¿äÃ¢¹ýÀ¸·Î Æ®·ÎÆ® ³Ñ¹ö¸¦ ºÒ·¯ Á¦³¢¸ç Àú¼¼»óÅÙ¼ÇÀ» º¸¿©ÁØ´Ù.
¹ÂÁöÄÃ±îÁö ¼ÒÈÇÑ ±×³à´Â Àå¸£ºÒ¹®! ÁøÁöÇÔ°ú ÄÚ¹ÍÇÔÀÇ ±Ø°ú ±ØÀ» ³Ñ³ªµé¸ç ÆÒµé¿¡°Ô ¿ôÀ½°ú °¨µ¿À» µ¿½Ã¿¡ ¼±»çÇÏ´Â Æ¯º°ÇÑ °¡¼ö´Ù.
±×³àÀÇ ½Å¹¦ÇÑ Àç´É¿¡ ¹ÝÇÑ, ¹æ¼ÛÀÎ °â °¡¼ö ‘Á¶¿µ±¸’ ¿Í ÇÔ°Ô ‘Á¶¿µ±¸¿Í È¯Àå¾²’ ¶ó´Â ÁïÈï ÇÁ·ÎÁ§Æ®ÆÀÀ» °á¼ºÇÏ¿©, ¹æ¹æ°î°î ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÏ´Â µî Áö¼ÓÀûÀÎ »ç¶û°ú °ü½ÉÀ» ¸ðÀ¸°í ÀÖ´Ù.
ÀüÁö¿¬ÀÇ ½Å¸í³ª´Â ¼¼ÅÂÇ³ÀÚ Æ®·ÎÆ®½Å°î ‘±â»ýÃæ’Àº Áö³ 16ÀÏ ±Ý¿äÀÏ ÀüÃ¼À½¿ø¼ºñ½º¸¦ ÅëÇØ °ø½Ä ¹ß¸ÅµÆ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.krÇ»Àü±¹¾ÇÆ®·Ô °¡¼ö ÀüÁö¿¬
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >