°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2020.7.19 ÀÏ 14:16
¿¬¿¹/½Ã»ç±âÈ¹»çº¸µµÀÚ·á
±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', µÎ»ê°úÀÇ °æ±â ÀÀ¿ø ÀÎÁõ¼¦ °ø°³
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2020.07.19  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸® / »çÁø ÃâÃ³: ¾ÆÀÌÄÁÅØÄÄÆÛ´Ï

Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî È¨°æ±â¿¡ ÀÀ¿øÀ» ÆîÃÆ´Ù.

Áö³­ 17ÀÏ ±èÇØ¸®´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ ±¤ÁÖ±â¾ÆÃ¨ÇÇ¾ð½ºÇÊµå¿¡¼­ ¿­¸° ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í µÎ»êº£¾î½º¿Í ÀÇ °æ±â ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³Çß´Ù.

°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°í Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù. ±èÇØ¸®´Â ¿Ïº®ÇÑ ºñÀ²°ú ´«ºÎ½Å ¹Ì¸ð·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.

±èÇØ¸®´Â »çÁø°ú ÇÔ²² “¿À´Ãµµ ½Â¿ä! ³¯¾¾µµ ¿Ïº®ÇÏ°í °æ±âµµ ¿Ïº® ¾ÕÀ¸·Îµµ Âß ÁÁÀº°æ±â º¸¿©ÁÖ¼¼¿ä ÃÖ°­±â¾Æ µû¶ûÇØ¿ä”¶ó°í ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.

ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “³Ê¹«ÀÌ»µ¿ä”“¿À´Ã ¼ö°íÇß¾î¿ä” º¸°í½Í¾î¿ä“Æ¼ºñ·Î ÁöÄÑºÃ´Âµ¥ ÇØ¸®Â¯ ¸ð½À Æ¼ºñ¿¡ ³ª¿Í¼­ Àß ºÃ¾î¿ä”“±â¾Æ ´ºÆäÀÌ½º” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

±èÇØ¸®´Â ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í K¸®±× Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹µÆÀ¸¸ç, ¿À´Â 9¿ù ÆË°ú ·¹°Ô, ÈüÇÕÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ °í·ç ¼¯ÀÎ ´í½º°îÀ¸·Î ¼Ö·Î °¡¼ö Á¤½Ä µ¥ºß¸¦ ¿¹°íÇØ ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.

±èÇØ¸®´Â ÇöÀç Ä¡¾î¸®´õ È°µ¿°ú ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù.    µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
·Î±×ÀÎ
- ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
- ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
1
¸öÄ·ÇÇ½Ì µµ¿ò Á¦°ø ¡®µð½ÃÁðÆÑÅä¸®¡¯ ¡°¸öÄ·ÇÇ¾Å¡¤µ¿¿µ»ó À¯Æ÷Çù¹Ú ÇÇÇØ´Â ÃÊ±â ´ëÃ³°¡ °ü°Ç¡±
2
´ë±¸ '°­Ãß¿þµù¹Ú¶÷È¸' 7¿ù 18~19ÀÏ ÀÌÆ²°£ °³ÃÖ
3
±¸·Î±¸ °íÃ´µ¿ µå¾î¹ÝÆ®¸®¿ò 7¿ùÁØ°ø ¿¹Á¤
4
1ÀÎ ¼ÒÀÚº»Ã¢¾÷, µÎºÎÇÁ·£Â÷ÀÌÁî 'µÎ¸¸»ç', Ã¼ÀÎÁ¡ °³¼³ È°¹ß
5
±èÆ÷°øÇ× ÁÖÂ÷´ëÇà ¾÷Ã¼ ¡®ÇÇÇÃÁÖÂ÷Àå¡¯, ÇÒÀÎ ÀÌº¥Æ® ÅëÇØ ÁÖÂ÷ºñ Àý°¨
6
ÀÌ»ö ÄÁ¼ÁÀÇ °í±êÁý Ã¼ÀÎÁ¡Ã¢¾÷ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî, µ¶ÀÏÁ¤À°½Ä´ç '·°Å°»ì·Õ' ´«±æ
7
¸íÇ°¹é ¸Ö¹ö¸®°¡¹æ µð½ºÄÚ¹é ³¿»õÁ¦°Å¿£ ÇÃ·ò¿¡·Î °ü¸® °¡´ÉÇØ
8
±èÆ÷°øÇ× ÁÖÂ÷´ëÇà Àü¹®¾÷Ã¼ ´õ½ºÄ«ÀÌÆÄÅ·, ¼º¼ö±â ¹«·á ÁÖÂ÷¼­ºñ½º·Î ´«±æ
9
ÁÖÂ÷´ëÇàÀü¹® ±èÆ÷°øÇ× 'SKÁÖÂ÷Àå' 65% ÁÖÂ÷ºñ ÇÒÀÎ Çà»ç ÁøÇà
10
¸öÄ·ÇÇ¾Å Àü¹® ´ëÀÀ ¡®½ÃÅ¥¾î¾Û¡¯, ¸öÄ·ÇÇ½Ì ´ëÀÀ ±â¼ú Á¦°ø
¿ï»ê½ÃÃ»ÀÚ¹Ìµð¾î¼¾ÅÍ, 7¿ù °øÆ÷¡¤½º¸±·¯ ¿µÈ­ Æ¯Áý ¸¶·Ã
±Ø´Ü ¹« ¡®¿Ãµå ¾Ø ¿ÍÀÌÁî¡¯...³» °çÀÇ ÀÎ¿¬, ±× ¼ÒÁßÇÔÀ» ...
¿ï»êÃâ½Å À½¾ÇÀÎ 4ÀÎ¹æÀÇ À¯ÄèÇÑ ÇÏ¸ð´Ï
¿ï»ê¹Î¿¹ÃÑ ¡®Ãã.ÀÌ.Áö¡¯ ¿ÃÇØ´Â ¿Â¶óÀÎÀ¸·Î ¸¸³­´Ù
½ºÆ®¸´ ´í½º°¡ ±Ã±ÝÇÏ´Ù¸é ¸ð¿©¶ó

´ëÇÑ¹Î±¹Áö¹æ½Å¹®ÇùÀÇÈ¸
½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
µî·Ï¹øÈ£ : ¿ï»ê,¾Æ01105 | ¹ßÇàÀÎ : (ÁÖ)°æ»óÀÏº¸ ¾öÁÖÈ£ | ÆíÁýÀÎ : ¾öÁÖÈ£ | µî·Ï³¯Â¥ : 2018³â 4¿ù 23ÀÏ
Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr