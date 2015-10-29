±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî Ä¡¾î¸®´õ '±èÇØ¸®', µÎ»ê°úÀÇ °æ±â ÀÀ¿ø ÀÎÁõ¼¦ °ø°³

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Ä¡¾î¸®´õ ±èÇØ¸®°¡ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî È¨°æ±â¿¡ ÀÀ¿øÀ» ÆîÃÆ´Ù.
Áö³ 17ÀÏ ±èÇØ¸®´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ °°Àº ³¯ ¿ÀÈÄ ±¤ÁÖ±â¾ÆÃ¨ÇÇ¾ð½ºÇÊµå¿¡¼ ¿¸° ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í µÎ»êº£¾î½º¿Í ÀÇ °æ±â ÀÎÁõ¼¦À» °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø¿¡´Â ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî À¯´ÏÆûÀ» ÀÔ°í Æ÷Áî¸¦ ÃëÇÏ°í ÀÖ´Â ±èÇØ¸®ÀÇ ¸ð½ÀÀÌ ´ã°å´Ù. ±èÇØ¸®´Â ¿Ïº®ÇÑ ºñÀ²°ú ´«ºÎ½Å ¹Ì¸ð·Î ½Ã¼±À» »ç·ÎÀâ¾Ò´Ù.
±èÇØ¸®´Â »çÁø°ú ÇÔ²² “¿À´Ãµµ ½Â¿ä! ³¯¾¾µµ ¿Ïº®ÇÏ°í °æ±âµµ ¿Ïº® ¾ÕÀ¸·Îµµ Âß ÁÁÀº°æ±â º¸¿©ÁÖ¼¼¿ä ÃÖ°±â¾Æ µû¶ûÇØ¿ä”¶ó°í ÀÀ¿øÀÇ ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “³Ê¹«ÀÌ»µ¿ä”“¿À´Ã ¼ö°íÇß¾î¿ä” º¸°í½Í¾î¿ä“Æ¼ºñ·Î ÁöÄÑºÃ´Âµ¥ ÇØ¸®Â¯ ¸ð½À Æ¼ºñ¿¡ ³ª¿Í¼ Àß ºÃ¾î¿ä”“±â¾Æ ´ºÆäÀÌ½º” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
±èÇØ¸®´Â ¿ÃÇØ ÇÁ·Î¾ß±¸ ±â¾ÆÅ¸ÀÌ°ÅÁî¿Í K¸®±× Àü³²µå·¡°ïÁî Ä¡¾î¸®´õ·Î ¹ßÅ¹µÆÀ¸¸ç, ¿À´Â 9¿ù ÆË°ú ·¹°Ô, ÈüÇÕÀûÀÎ ¿ä¼Ò°¡ °í·ç ¼¯ÀÎ ´í½º°îÀ¸·Î ¼Ö·Î °¡¼ö Á¤½Ä µ¥ºß¸¦ ¿¹°íÇØ ±â´ë¸¦ ¸ð¾Ò´Ù.
±èÇØ¸®´Â ÇöÀç Ä¡¾î¸®´õ È°µ¿°ú ¾Ù¹ü ÁØºñ¿¡ ¹ÚÂ÷¸¦ °¡ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ ´º½ººÎ ¹èÁ¤È¯ ±âÀÚ karion79@ksilbo.co.kr
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